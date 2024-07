Österreich: Besondere Mitglieder der Schlosshotels & Herrenhäuser

Die Ko­ope­ra­tion „Schloss­ho­tels & Her­ren­häu­ser” steht für die Qua­li­tät be­son­de­rer Rück­zugs­orte und für den Zau­ber ge­schichts­träch­ti­ger Häu­ser in Ös­ter­reich, Ita­lien, Deutsch­land, der Slo­wa­kei und Un­garn. Alte Schlös­ser zäh­len ge­nauso dazu wie Her­ren­häu­ser und Stadt­pa­lais.

Wer in Ös­ter­reich die Pole-Po­si­tion am See­ufer, eine Por­tion Vil­len-Nost­al­gie oder ein Ba­de­haus aus Voll­holz ge­nie­ßen möchte, sollte sich in die­sen Häu­sern ein Zim­mer oder ei­nen Tisch si­chern, denn hier wird „He­ri­tage” ganz groß ge­schrie­ben.

Fine Hotel Hirschen /​ Vorarlberg

Ho­tel Hir­schen (c) Adolf Be­reu­ter

Über Ge­schmack lässt sich im Bre­gen­zer­wald nicht strei­ten. Hat man ein Fai­ble für re­du­zier­tes De­sign, hoch­wer­ti­ges Hand­werk, in­no­va­tive Kü­che und Kunst, wäre das im Ho­tel Hir­schen auch nicht nö­tig. Auf fast 270 Jahre be­wegte Ge­schichte blickt das Tra­di­ti­ons­haus in Schwar­zen­berg zu­rück. Be­reits in zehn­ter Ge­ne­ra­tion lei­ten Pia und Pe­ter Fetz den Be­trieb.

Be­reits bei der Über­nahme 2017 war ih­nen wich­tig, eine neue Vi­sion mit wei­ter­hin sehr viel Cha­rak­ter zu fin­den. In die­sem Früh­jahr be­gann dann end­gül­tig eine neue Ära, denn aus dem Se­mi­nar­zen­trum im Wäl­der­haus wur­den zwölf „Hir­schen Ho­mes” – no­ble Sui­ten mit den Vor­zü­gen von Apart­ments, ei­ner ei­ge­nen Kü­che und teil­weise zwei Schlaf­zim­mern.

Ho­tel Hir­schen /​ Pool (c) Flo­rence Stoi­ber

Dank der Bo­den­küh­lung be­hält der Gast auch im Hoch­som­mer stets ei­nen küh­len Kopf. Un­ter­ir­disch ge­lan­gen die Gäste ins neu er­rich­tete Ba­de­haus in der ehe­ma­li­gen „Hir­schenau”, das groß­zü­gige Ru­he­räume, Sauna, zwei Mas­sa­ge­räume und vor al­lem ein be­son­ders gu­tes Raum­ge­fühl bie­tet.

Har­mo­nisch fügt sich das ar­chi­tek­to­ni­sche Ju­wel aus Holz in das Ge­füge der um­lie­gen­den Bre­gen­zer­wäl­der­häu­ser – um­rahmt von ei­nem be­schau­li­chen Gar­ten. Auf kur­zem Weg kön­nen die Gäste im 15 Me­ter lan­gen, öko­lo­gisch be­heiz­ten Pool schwim­men und sich ei­nen Drink in der ge­müt­li­chen Ba­de­man­tel­bar ge­neh­mi­gen. Ein licht­durch­flu­te­ter Sport­raum für Yoga und mehr ani­miert zu Work­out oder Me­di­ta­tion.

See-Villa /​ Kärnten

In schöns­ter Lage di­rekt am Mill­stät­ter See kann im spek­ta­ku­lä­ren Am­bi­ente ei­ner 140 Jahre al­ten See-Villa ge­speist und die Aus­sicht be­wun­dert wer­den. Die Ei­gen­tü­mer­fa­mi­lie Ta­coli in­ves­tierte zwei Mil­lio­nen Euro in den Ab­riss des Spei­se­saals aus den 1950er-Jah­ren und die Er­rich­tung ei­nes neuen Re­stau­rants, das in An­leh­nung an das Bau­jahr des Ho­tels „1884“ ge­nannt wurde.

Von Be­ginn an war die See-Villa durch ihre au­ßer­ge­wöhn­li­che Lage ein Ort des Wohl­füh­lens und des ku­li­na­ri­schen Ge­nie­ßens. Daran hat sich seit dem Jahr 1884 nicht viel ge­än­dert. In den letz­ten Jah­ren konnte sich das ei­gen­stän­dige Re­stau­rant mit Chef­koch Chris­tian Un­ter­zau­cher al­ler­dings ei­nen Na­men ma­chen und für das Jahr 2024 gleich drei Ga­beln von Fal­staff er­ko­chen.

Bar (c) Ho­tel See-Villa /​ Mill­statt

„Wir ha­ben be­wusst den Kup­pel­bau mit ho­hen Fens­tern ge­wählt. Die Ar­chi­tek­tur soll an die Welt­aus­stel­lung von 1873 in Wien er­in­nern. Und un­ser Wunsch nach ei­ner ge­müt­li­chen Bar als zen­tra­les Ele­ment mit Blick auf den See wurde eben­falls Rea­li­tät“, be­rich­tet Ho­te­lier Fe­der­ico Ta­coli, der mit sei­ner Frau Va­len­tina Ai­chel­burg-Rum­ers­kirch das tra­di­ti­ons­rei­che Ho­tel in vier­ter Ge­ne­ra­tion führt.

Un­ver­än­dert blie­ben hin­ge­gen die 200 Me­ter Pri­vat­ufer samt Ba­de­haus und ele­gan­ter Lie­ge­wiese – ein­ge­bet­tet in ei­nen Park mit al­tem Baum­be­stand. Mäch­tige Lin­den be­schir­men die Ten­nis­plätze, nur fünf Mi­nu­ten sind es zum Golf­platz. Dazu er­öff­net der Mill­stät­ter See viel­fäl­tige Was­ser­sport­mög­lich­kei­ten bis zu Tau­chen und Was­ser­ski.

Heritage.Hotel Hallstatt /​ Oberösterreich

He­ri­tage Ho­tel Hall­statt /​ Ein­gangs­be­reich (c) He­ri­tage Ho­tel Hall­statt /​ Klaus Krum­böck

Im ma­le­ri­schen Hall­statt bil­den drei his­to­ri­sche Bür­ger­häu­ser ge­mein­sam das Heritage.Hotel. Au­then­tisch woh­nen lässt es sich in mo­der­nen Zim­mern in Rot- und Braun­tö­nen im 500 Jahre al­ten „Haus Sto­cker” aus Na­tur­stei­nen, das als das äl­teste Haus von Hall­statt gilt, wäh­rend das „Haus See­tha­ler” mit sei­nen Holz­ve­ran­den und ei­nem herr­li­chen Blick auf den Hall­stät­ter­see lockt.

Das tra­di­ti­ons­rei­che „Haupt­haus Kainz” be­fin­det sich di­rekt am An­le­ge­platz und hat erst mit Ende März 2024 den größ­ten Um­bau seit sei­nem Be­stehen ab­ge­schlos­sen. Ne­ben der Re­no­vie­rung von Ein­gangs­be­reich, Re­zep­tion, Kü­che, Bar und noch vie­lem mehr lädt das Ho­tel nun mit dem Re­stau­rant „See­auer” zu ei­nem neuen Ku­li­na­rik-Er­leb­nis mit See­blick ein.

He­ri­tage Ho­tel Hall­statt /​ Re­stau­rant (c) He­ri­tage Ho­tel Hall­statt /​ Klaus Krum­böck

Zum Na­men kam es durch eine Salz­fer­ti­ger-Dy­nas­tie, die schon vor mehr als 150 Jah­ren in die­sem Haus ei­nen Gast­hof und ein Ho­tel führte. Ein mo­der­nes und hel­les In­te­ri­eur prägt das Am­bi­ente, sty­li­sche Lam­pen, ein Mix aus Sitz­ni­schen und Hoch­ti­schen auf ver­schie­de­nen Ebe­nen tra­gen zur Ge­müt­lich­keit bei.

Die Mö­bel stam­men von der Ab­ten­auer Firma Vo­g­lauer. Ser­viert wer­den ös­ter­rei­chi­sche Klas­si­ker mit in­ter­na­tio­na­lem Touch so­wie re­gio­nale Spe­zia­li­tä­ten aus dem Salz­kam­mer­gut – in der war­men Jah­res­zeit auch auf der neuen Re­stau­rant-Ter­rasse mit der Weite des Hall­stät­ter­sees vor Au­gen.

www.schlosshotels.co.at