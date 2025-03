Sechs Adults-Only-Resorts auf den Malediven für Romantik pur

In den ex­klu­si­ven Adults-Only-Re­sorts auf den Ma­le­di­ven ver­schmel­zen Lu­xus und Na­tur zu ei­ner At­mo­sphäre, die Zwei­sam­keit för­dert. Für Paare, die be­son­dere Mo­mente su­chen, bie­tet diese tro­pi­sche In­sel­welt die per­fekte Ku­lisse. Hier kann je­der Mo­ment zu ei­nem blei­ben­den Er­leb­nis wer­den, das noch lange im Her­zen wei­ter­lebt.

1 | OBLU SELECT Lobigili

OBLU SELECT Lo­bi­gili Is­land /​ Swing Bar (c) OBLU SELECT Lo­bi­gili Is­land

Der Name Lo­bi­gili setzt sich aus „Lobi“ für Liebe und „Gili“ für In­sel zu­sam­men, und ge­nau das er­war­tet die Gäste auf die­ser ex­klu­si­ven In­sel im Nord-Malé-Atoll. OBLU SELECT Lo­bi­gili ist das per­fekte Ziel für Paare, die in ei­ner ro­man­ti­schen Um­ge­bung ihre Zwei­sam­keit ge­nie­ßen möch­ten. Ein­zig­ar­tig ist das Un­ter­was­ser­re­stau­rant, in dem Paare ein au­ßer­ge­wöhn­li­ches ku­li­na­ri­sches Er­leb­nis mit atem­be­rau­ben­dem Blick auf die Mee­res­be­woh­ner ge­nie­ßen kön­nen.

Die pri­vate At­mo­sphäre, kom­bi­niert mit der Mög­lich­keit, das Schwes­ter­re­sort OBLU Xpe­ri­ence Ai­la­fu­shi zu be­su­chen, lässt keine Wün­sche of­fen. Über eine 270 Me­ter lange Brü­cke ver­bun­den, kön­nen die Gäste auch die dor­ti­gen Ein­rich­tun­gen wie das Spa und die Tauch­schule nut­zen. So ent­span­nen Paare hier ge­mein­sam an der Bar oder un­ter­neh­men ei­nen Aus­flug im glas­kla­ren Was­ser, im­mer in der Ge­wiss­heit, dass der ro­man­ti­sche Rück­zugs­ort nie zu weit ent­fernt ist.

2 | Milaidhoo Island Maldives

Mi­laid­hoo Ma­lid­ves /​ Ocean Re­si­dence (c) Mi­laid­hoo Ma­lid­ves

Mi­laid­hoo Is­land ist nicht ein­fach ein Re­sort, es ist ein le­ben­di­ger Teil des UNESCO-Bio­sphä­ren­re­ser­vats im Baa Atoll, ein Ort, an dem Lu­xus und Na­tur auf­ein­an­der­tref­fen. Diese pri­vate In­sel ist um­ge­ben von ei­nem ei­ge­nen, un­be­rühr­ten Ko­ral­len­riff, das Tauch- und Schnor­chel­be­geis­terte in sei­nen Bann zieht.

Der be­son­dere Charme von Mi­laid­hoo liegt in der per­sön­li­chen Note. Die un­ge­zwun­gene Ele­ganz sorgt für eine ent­spannte At­mo­sphäre, in der sich die Paare wie in ih­rem ei­ge­nen Pa­ra­dies füh­len. Vom ro­man­ti­schen Din­ner am Strand bis hin zu ei­nem Aus­flug in das be­nach­barte Ha­ni­faru Bay, hier wird Ro­man­tik nicht nur durch be­son­dere Mo­mente, son­dern in je­dem De­tail le­ben­dig. Das Re­sort lädt Paare ein, un­ver­gess­li­che Er­leb­nisse zu ge­nie­ßen, bei de­nen je­der Au­gen­blick dar­auf aus­ge­rich­tet ist, die Liebe in ih­rer schöns­ten Form zu ze­le­brie­ren. Die be­son­de­ren Er­leb­nisse gibt es hier im De­tail.

3 | You & Me By Cocoon

You & Me (c) You & Me

Das Re­sort You & Me im nörd­li­chen Raa-Atoll ist so un­be­rührt und pri­vat wie der Name es ver­spricht. Es ist ein ro­man­ti­scher Rück­zugs­ort nur für Er­wach­sene, der fernab von der Hek­tik des All­tags liegt. Die Ocean View Vil­len bie­ten nicht nur spek­ta­ku­läre Aus­bli­cke auf das kris­tall­klare, tür­kis­far­bene Was­ser, son­dern auch die per­fekte Ku­lisse für un­ver­gess­li­che Mo­mente.

Ob bei ei­nem ge­mein­sa­men Yoga-Mor­gen, wenn die ers­ten Son­nen­strah­len die In­sel in gol­de­nes Licht tau­chen, oder beim Schnor­cheln in ei­nem der schöns­ten Ko­ral­len­riffe der Ma­le­di­ven, You & Me macht jede Se­kunde zu ei­nem ein­zig­ar­ti­gen Er­leb­nis. Der Hö­he­punkt ei­nes je­den Ta­ges ist ein Din­ner un­ter den Ster­nen auf der pri­va­ten Ter­rasse, be­glei­tet vom sanf­ten Rau­schen der Wel­len.

4 | Komandoo Island Resort

Für ab­so­lute Pri­vat­sphäre und Ex­klu­si­vi­tät ist das Ko­man­doo Is­land Re­sort im Lha­vi­yani-Atoll der per­fekte Ge­heim­tipp. Um­ge­ben von tro­pi­scher Ve­ge­ta­tion und ei­nem be­ein­dru­cken­den Haus­riff, ist die In­sel eine Zu­flucht für Paare, die Ent­span­nung su­chen. Die lu­xu­riö­sen Vil­len bie­ten ei­nen har­mo­ni­schen Rück­zugs­ort, wäh­rend das Duniye Spa mit Paar­mas­sa­gen und Kräu­ter­be­hand­lun­gen Ver­wöhn­mo­mente ga­ran­tiert. Aben­teu­er­lus­tige kön­nen die fas­zi­nie­rende Un­ter­was­ser­welt des Haus­riffs er­kun­den, in das Man­ta­ro­chen und Mee­res­schild­krö­ten ein­la­den. Ko­man­doo ver­eint Na­tur­ver­bun­den­heit und lu­xu­riöse Ruhe.

5 | Hurawalhi Island Resort

Das Hura­wa­lhi Is­land Re­sort im Lha­vi­yani-Atoll ist ein Meis­ter­werk der mo­der­nen Ar­chi­tek­tur, das mit sei­nem De­sign die na­tür­li­che Schön­heit der Ma­le­di­ven wi­der­spie­gelt. Ein un­ver­gleich­li­ches High­light für Paare ist das „5.8 Un­der­sea Re­stau­rant“, das welt­weit größte voll­ver­glaste Un­ter­was­ser­re­stau­rant. Hier spei­sen die Gäste 5,8 Me­ter un­ter der Mee­res­ober­flä­che und ge­nie­ßen ex­qui­site Me­nüs, wäh­rend Ro­chen und bunte Fi­sche an den Fens­tern vor­bei­schwim­men.

Ne­ben die­ser ein­zig­ar­ti­gen Ku­lisse setzt Hura­wa­lhi auf Nach­hal­tig­keit. Eine 4.100 Qua­drat­me­ter große So­lar­an­lage ver­sorgt das Re­sort mit sau­be­rer En­er­gie. Die Gäste kön­nen die atem­be­rau­bende Un­ter­was­ser­welt des Lha­vi­yani-Atolls bei Tauch- und Schnor­chel­aus­flü­gen ent­de­cken, ein wah­res Pa­ra­dies für Aben­teu­er­lus­tige.

6 | TUI BLUE Olhuveli Romance

TUI BLUE Ol­hu­veli Ro­mance (c) TUI BLUE Ol­hu­veli Ro­mance

TUI BLUE Ol­hu­veli Ro­mance lädt Paare in ein ver­steck­tes Pa­ra­dies ein, wo die Zeit still­zu­ste­hen scheint. Auf ei­ner ab­ge­le­ge­nen In­sel im Süd-Malé-Atoll ge­le­gen, bie­ten die ex­klu­si­ven Over­wa­ter-Vil­len mit pri­va­ten Pools und di­rek­tem Zu­gang zum kris­tall­kla­ren Was­ser ei­nen au­ßer­ge­wöhn­li­chen Rück­zugs­ort. Der un­ge­störte Blick auf den end­lo­sen Ozean und die sanf­ten Wel­len schaf­fen eine At­mo­sphäre von rei­ner Zwei­sam­keit.

Fünf erst­klas­sige Re­stau­rants, die in­mit­ten üp­pi­ger Na­tur ein­ge­bet­tet sind, ver­wöh­nen mit Gour­met­krea­tio­nen. Im Well­ness­be­reich ver­spricht je­der Mo­ment pa­ra­die­si­sche Ent­span­nung. Hier, wo das sanfte Rau­schen des Mee­res das ein­zige Ge­räusch ist, wird der Auf­ent­halt zu ei­nem ein­zig­ar­ti­gen Er­leb­nis, vom ro­man­ti­schen Din­ner bei Ker­zen­licht bis zu ei­nem pri­va­ten Aus­flug in die un­be­rührte Un­ter­was­ser­welt.

