HolidayCheck: Das sind die zehn beliebtesten Hotels in Österreich

Auf der Ba­sis von 752.000 Be­wer­tun­gen kön­nen sich 2024 ins­ge­samt 680 Ho­tels aus 32 Län­dern über den be­gehr­ten „Ho­li­day­Check Award” freuen. Auch in Ös­ter­reich gibt es mit 83 Awards wie­der zahl­rei­che Ge­win­ner-Ho­tels. Die zehn be­lieb­tes­ten Häu­ser in Ös­ter­reich dür­fen wir hier vor­stel­len.

1 /​ Das Liftplatzl – St. Michael im Lungau

Mit­ten im Ski­ge­biet Groß­eck-Speier­eck – di­rekt an der Tal­sta­tion Speier­eck in St. Mi­chael im Salz­bur­ger Lungau – be­grüßt das Lift­platzl seine Gäste aus nah und fern. Das Vier-Sterne-Ho­tel ver­eint in sei­nen de­tail­ver­lieb­ten Sui­ten und Stu­dios al­pi­nen Stil mit mo­derns­ter Aus­stat­tung – er­gänzt durch den Blick auf das um­lie­gende Berg­pan­orama.

Ent­span­nung fin­den die Gäste im be­heiz­ten In­fi­nity-Sky-Pool und in der fin­ni­schen Sau­na­land­schaft. Mit ei­ner Ski­schule, ei­nem Sport­shop und dem Re­stau­rant „Franz­jo­sef” bie­tet das Ho­tel fach­li­che Kom­pe­tenz, gas­tro­no­mi­sche Viel­falt und en­ga­gier­ten Ser­vice. Auch Ski- und Wan­der­be­geis­terte schwär­men von die­sem Ort zum An­kom­men nach ei­nem ak­ti­ven Tag in der Salz­bur­ger Na­tur.

2 /​ Hotel Gassner – Neukirchen am Großvenediger

Das fa­mi­li­en­ge­führte, frisch re­no­vierte Well­ness- und Wan­der­pa­ra­dies Ho­tel Gas­s­ner bie­tet ein herz­li­ches Am­bi­ente für Na­tur­ge­nie­ßer di­rekt am Wald­rand. Mit dem „Crys­tal Spa” samt Hal­len­bad, Na­tur-Out­door-Pool, acht Sau­nas, In­fra­rot- und Ru­he­räu­men ver­spricht es Ent­span­nung vom Feins­ten mit di­rek­tem Blick auf die Berge.

Im Win­ter lo­cken Ski­ge­biete wie die Wild­ko­gel-Arena, wäh­rend im Som­mer ge­führte Wan­de­run­gen auf dem Pro­gramm ste­hen. Auf zwei Stock­wer­ken fin­den die Be­su­cher ihre Schlaf­re­si­denz im al­pen­län­di­schen De­sign mit frei ste­hen­der Ba­de­wanne, ge­müt­li­chem Wohn­be­reich und gro­ßer Holz­ter­rasse mit Re­lax-Mö­beln und Ku­schel­de­cken.

3 /​ Vila Vita Pannonia – Pamhagen

Ho­tel Vila Vita (c) Ho­li­day­Check

Mit 40 ele­gan­ten Zim­mern, lu­xu­riö­sen Sui­ten, Apart­ments und Bun­ga­lows mit ei­ge­nem Zu­gang zum Ba­de­teich darf sich auch das Vier­ein­halb-Sterne-Ho­tel Vila Vita Pan­no­nia im Bur­gen­land un­ter die Gold-Award-Ge­win­ner ein­rei­hen. Dank der Lage im UNESCO-Welt­na­tur­erbe Fertö – Neu­sied­ler See schät­zen Ak­tive das viel­fäl­tige An­ge­bot, das von Rad­fah­ren über Ten­nis bis zu Beachvolleyball‑, Fuß­ball- und Golf­plät­zen reicht – nur 80 Ki­lo­me­ter von Wien ent­fernt.

Der frisch re­no­vierte Well­ness-Parc mit fin­ni­scher Sauna, Na­tur­ba­de­teich und Spa sorgt für Tie­fen­ent­span­nung, be­vor es zum Din­ner in die kürz­lich er­öff­nete Gour­met­oase „die Möwe“ di­rekt am See mit Son­nen­ter­rasse und Strand­flair geht. Die Ho­li­day­Check-Be­wer­tun­gen lo­ben ne­ben der aus­ge­zeich­ne­ten Kü­che das zu­vor­kom­mende Per­so­nal, das den Gäs­ten je­den Wunsch von den Au­gen ab­liest.

4 /​ Natürlich.Hotel mit Charakter – Fiss

Natürlich.Hotel mit Cha­rak­ter (c) Ho­li­day­Check

Als Kom­bi­na­tion aus mo­dern und na­tür­lich punk­tet das Natürlich.Hotel mit Cha­rak­ter di­rekt im Ti­ro­ler Ski­ge­biet Ser­faus-Fiss-La­dis mit sei­ner un­mit­tel­ba­ren Nähe zur Piste, der ru­hi­gen Lage in­mit­ten der Berge und der au­then­ti­schen Gast­freund­schaft und Herz­lich­keit des ge­sam­ten Teams.

Die Gäste auf Ho­li­day­Check he­ben das viel­fäl­tige Früh­stück mit re­gio­na­len Spe­zia­li­tä­ten ebenso her­vor so­wie die Mög­lich­keit, im Ho­tel be­reits Ski­pass und Ski­kurs zu re­ser­vie­ren. Die erst­klas­si­gen Ma­trat­zen, die mo­der­nen und ge­schmack­voll ge­stal­te­ten Zim­mer und der erst­klas­sige Spa-Be­reich mit Blick auf die Al­pen run­den den Auf­ent­halt ab.

5 /​ Vitalhotel Edelweiss – Neustift im Stubaital

Das Vi­tal­ho­tel Edel­weiss im Stu­bai­tal be­geis­tert Win­ter­sport- und Wan­der­be­geis­terte mit sei­ner Pan­or­a­ma­lage und den ho­tel­ei­ge­nen Ski­bus­sen, die di­rekt zur Tal­sta­tion Stu­baier Glet­scher fah­ren. Auch das „Berg­wie­sen Spa” mit Sau­nen, Mas­sage-An­wen­dun­gen, In­door-Pool und Out­door-In­fi­nity-Pool „muss man er­lebt ha­ben“, so die Be­wer­tun­gen auf Ho­li­day­Check.

Die Nähe zu Inns­bruck für ei­nen ge­müt­li­chen Ta­ges­aus­flug, die tra­di­tio­nell im Ti­ro­ler Stil ein­ge­rich­te­ten Zim­mer mit Bal­kon und Blick auf die Stu­baier Al­pen und die her­aus­ra­gende Fein­schme­cker­kü­che zie­hen je­den­falls viele Stamm­gäste im­mer wie­der in das fa­mi­li­en­ge­führte Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel und ma­chen es zu ei­nem der wohl­ver­dien­ten Gold-Award-Ge­win­ner.

6 /​ Aktiv Panoramahotel Daniel – Sautens

Das Ak­tiv Pan­ora­ma­ho­tel Da­niel im Her­zen des Ti­ro­ler Ötz­tals ver­spricht eine ganz­jäh­rige Aus­zeit für die Fa­mi­lie oder zu zweit – um­ge­ben von weit­läu­fi­gen Wie­sen und Wäl­dern. Win­ter­sport­be­geis­terte schät­zen die mit dem kos­ten­lo­sen Ski­bus in kur­zer Zeit er­reich­bare Ski­re­gion Hoch Ötz/​Kühtai, wäh­rend an­dere Ruhe und Ent­span­nung in der Well­ness­oase des Vier-Sterne-Hau­ses fin­den.

Von der fin­ni­schen Sauna und dem Aroma-Mar­mor-Dampf­bad über die Er­leb­nis-Du­schen bis zu den Fuß-Spru­del­be­cken und Ru­he­lie­gen mit Al­pen­blick ist hier al­les zu fin­den, was der Mensch braucht. Be­vor es zum Re­la­xen in die frisch re­no­vier­ten Zim­mer mit Pan­ora­m­abal­kon geht, freuen sich die Ur­lau­ber auf frisch zu­be­rei­tete hei­mi­sche Ge­richte und ei­nen ge­müt­li­chen Aus­klang an der Haus­bar, wo ein­mal wö­chent­lich auch Live-Mu­sik war­tet.

7 /​ Schlössl Hotel Kindl – Bad Gleichenberg

Schlössl Ho­tel Kindl (c) Ho­li­day­Check

Ganz im Zei­chen von Ge­nuss, Wan­dern, Rad­fah­ren und Well­ness steht das im ro­man­ti­schen Schloss-Stil er­baute Schlössl Ho­tel Kindl. Ein­ge­bet­tet in das stei­ri­sche Hü­gel­land, ent­führt das Vier-Sterne-Ho­tel auf zahl­rei­che Wan­der­wege, in den Orts­kern von Bad Glei­chen­berg oder auf Fahr­rad- und E‑­Bike-Rou­ten durch die Re­gion.

Die Gäste näch­ti­gen in hel­len Zim­mern oder Ju­nior-Sui­ten. Die Ver­wöhn­pen­sion mit viel­fäl­ti­gem Früh­stück, stei­ri­schem Mit­tag­essen und sechs­gän­gi­gem Abend­menü be­wer­ten die Ur­lau­ber als „her­aus­ra­gend“. Auch die Well­ness­oase lo­ben die Be­su­cher. Es heißt, der Tag be­ginnt und en­det hier für die Gäste in ru­hi­ger Wohl­fühl­at­mo­sphäre.

8 /​ Hotel Alpin Spa Tuxerhof – Tux im Zillertal

Ho­tel Al­pin Spa Tu­xer­hof (c) Ho­li­day­Check

Das Ho­tel Al­pin Spa Tu­xer­hof gilt bei den Gäs­ten mit sei­ner idyl­li­schen und ge­sun­den Hö­hen­lage nicht nur als au­ßer­ge­wöhn­li­cher Kraft­platz in un­ver­fälsch­ter Na­tur, son­dern auch als Aus­gangs­punkt für zahl­rei­che Wan­der- und Berg­tou­ren im Som­mer und Tal­ab­fahr­ten bis vor die Haus­tür im Win­ter. Er­hol­same und ak­tive Tage in der Na­tur sind hier ga­ran­tiert.

Ab­ge­run­det wer­den sie durch ge­nuss­volle Stun­den beim Kai­ser­früh­stück, dem Lunch­buf­fet bis zum spä­ten Nach­mit­tag und dem Abend­menü für Gour­mets und be­wusste Ge­nie­ßer. Kos­ten­lose Fit­ness- und Ent­span­nungs­kurse wie Yoga oder Aqua-Fit im Sun­set-Re­lax­pool und Well­ness auf 2.200 Qua­drat­me­tern zum Zu­rück­leh­nen und Durch­at­men sor­gen da­für, dass die Be­su­cher die Zeit ver­ges­sen.

9 /​ Hotel Das Seekarhaus – Obertauern

Das Fünf-Sterne-Ho­tel Das See­kar­haus ist eine lu­xu­riöse Wohl­fühl­oase di­rekt an der Ski­piste in Ober­tau­ern und bie­tet groß­zü­gige Zim­mer und Sui­ten mit Berg­blick. Der haus­ei­gene Spa-Be­reich er­streckt sich über 1.300 Qua­drat­me­ter und um­fasst ein Schwimm­bad und ei­nen In­fi­nity-Pool.

Eine erst­klas­sige Sau­na­land­schaft in­klu­sive Ka­min, Ku­schel­ecken und Hän­ge­lie­gen so­wie ein Fit­ness­raum mit den neu­es­ten Tech­no­gym-Ge­rä­ten run­den die Aus­stat­tung ab. Drei Gault-Mil­lau-Hau­ben, der zu­vor­kom­mende, in­di­vi­du­elle Ser­vice und das aus­ge­wo­gene Preis-Leis­tungs­ver­hält­nis sor­gen laut den Ho­tel­gäs­ten auf Ho­li­day­Check für ei­nen ho­hen Sucht­fak­tor nach ei­nem er­neu­ten Be­such.

10 /​ Das Karwendel – Achensee

Das Kar­wen­del (c) Ho­li­day­Check

Das schi­cke Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel Das Kar­wen­del in Per­tisau wird auf Ho­li­day­Check als „Fa­mi­li­en­be­trieb der Son­der­klasse“ und als „Pa­ra­dies auf Er­den“ be­schrie­ben. Nur 100 Me­ter ent­fernt vom ma­le­ri­schen Achen­see in Ti­rol, be­sticht es durch eine her­vor­ra­gende Lage.

Für Be­geis­te­rung sorgt nicht nur der Sky-Pool mit Blick auf den See, son­dern auch das al­pin-mo­derne De­sign des Hau­ses. Hin­sicht­lich der Ku­li­na­rik fas­sen die Gäste zu­sam­men: „Die Gour­met­kü­che hat alle Aus­zeich­nun­gen ver­dient.“

www.holidaycheck.de