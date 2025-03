Unsere Highlights für den perfekten Familienurlaub in Florida

Tür­kis­blaues Meer, end­lose Sand­strände, ganz­jäh­rig warme Tem­pe­ra­tu­ren und eine Fülle an At­trak­tio­nen für Groß und Klein: Der „Suns­hine State” ist nicht zu­fäl­lig ei­nes der be­lieb­tes­ten Rei­se­ziele für Fa­mi­lien in den USA. Wir ha­ben hier un­sere High­lights für den per­fek­ten Fa­mi­li­en­ur­laub in Flo­rida zu­sam­men­ge­stellt.

Be­son­ders at­trak­tiv für Fa­mi­lien ist Flo­rida vor al­lem dank der zahl­rei­chen Out­door-Ak­ti­vi­tä­ten wie Ka­jak­fah­ren, Schnor­cheln und Rad­fah­ren, die für ei­nen Ur­laub vol­ler Ac­tion und Aben­teuer sor­gen. Dar­über hin­aus gibt es zahl­rei­che fa­mi­li­en­freund­li­che Re­sorts mit Kin­der­clubs, Was­ser­rut­schen und Pro­gram­men, die spe­zi­ell auf kleine Gäste aus­ge­rich­tet sind.

Die Themenparks von Orlando

Wenn es sich um Fa­mi­li­en­ak­ti­vi­tä­ten dreht, darf na­tür­lich ein Ort nicht feh­len: Or­lando hält den Re­kord für die meis­ten The­men­parks der Welt. Das für Kin­der von zwei bis zwölf Jah­ren kon­zi­pierte „Le­go­land Flo­rida Re­sort” mit sei­nen Fahr­ge­schäf­ten, Shows und At­trak­tio­nen ist da­bei ein Bei­spiel, das viel­leicht nicht alle auf dem Ra­dar ha­ben.

Film­zau­ber haut­nah er­le­ben Kin­der und Er­wach­sene im „Uni­ver­sal Or­lando Re­sort” und im le­gen­dä­ren „Walt Dis­ney World Re­sort”. Dort wer­den die größ­ten Fi­gu­ren aus Film, TV und Pop­kul­tur zum Le­ben er­weckt und die Kin­der kön­nen ihre Lieb­lings­cha­rak­tere aus den Dis­ney-Fil­men per­sön­lich ken­nen­ler­nen.

Über­nach­ten lässt es sich bei­spiels­weise im She­ra­ton Vist­ana Re­sort Vil­las, Lake Buena Vista, das nur we­nige Ki­lo­me­ter ent­fernt und ganz auf Fa­mi­lien aus­ge­legt ist. Sie kön­nen sich auf den Sport­plät­zen, im Spiel­zim­mer oder auf dem Mi­ni­golf­platz ei­nen freund­schaft­li­chen Wett­kampf lie­fern, be­vor sie sich an der Feu­er­stelle ent­span­nen oder ihr Abend­essen in den Grill- und Pick­nick­be­rei­chen zu­be­rei­ten.

Bradenton Gulf Islands

Anna Ma­ria Is­land (c) Tom Shelby

Mit Anna Ma­ria Is­land und Long­boat Key hat die Re­gion Bra­den­ton Gulf Is­lands gleich zwei In­seln an der Küste des Golfs von Me­xiko zu bie­ten. Auf­grund ih­rer fla­chen Ge­wäs­ser und seich­ten Wel­len sind sie be­son­ders bei Fa­mi­lien be­liebt. Ein wei­te­rer Vor­teil: Durch die Quarz­kris­talle wird der weiße Sand nicht heiß und die Kin­der kön­nen un­be­denk­lich darin spie­len.

Die meis­ten Strand­ab­schnitte bie­ten groß­zü­gige Park­mög­lich­kei­ten, Grill­plätze, Pick­nick­ein­rich­tun­gen, Re­stau­rants, Spiel­plätze für Kin­der und Beach-Vol­ley­ball-Fel­der. Das Ro­bin­son Pre­serve im Nord­wes­ten der Re­gion ist wie­derum ideal, um mehr als 200 ein­hei­mi­sche Vo­gel­ar­ten, Fisch­ot­ter, Schild­krö­ten und so­gar Mana­tees zu be­ob­ach­ten.

Der beste Ort, um See­kühe aus nächs­ter Nähe zu be­trach­ten, ist da­bei das Par­ker Mana­tee Re­ha­bi­li­ta­tion Ha­bi­tat im Bi­shop Mu­seum. Das Zen­trum dient als vor­über­ge­hen­des Zu­hause für See­kühe in Not. Ein in­ter­ak­ti­ver Aus­stel­lungs­be­reich lädt die Fa­mi­lien zum ge­mein­sa­men, spie­le­ri­schen Ent­de­cken und For­schen ein.

Die Manatees von Crystal River

Mana­tees and Mana­tee Tours (c) Dis­co­ver Crys­tal Ri­ver

Crys­tal Ri­ver in Ci­trus County liegt an Flo­ri­das West­küste und ist der ein­zige Ort in Nord­ame­rika, an dem es er­laubt ist, mit den ge­müt­li­chen Mana­tees zu schwim­men. Von No­vem­ber bis März ver­sam­meln sie sich in der Kings Bay von Crys­tal Ri­ver so­wie in den nahe ge­le­ge­nen Flüs­sen Ho­mo­sa­ssa und Chassaho­witzka. Fa­mi­lien kön­nen eine Tour bu­chen, bei der sie ne­ben den See­kü­hen in ih­rer na­tür­li­chen Um­ge­bung schnor­cheln oder vom Ka­jak ei­nen Blick auf die sanf­ten Rie­sen er­ha­schen kön­nen.

Scal­lo­ping ist ein an­de­res fa­mi­li­en­freund­li­ches Un­ter­was­ser­aben­teuer: Je­des Jahr von Ende Juni bis An­fang Sep­tem­ber kön­nen die Rei­sen­den auf Boots­aus­flü­gen nach Ja­kobs­mu­scheln tau­chen und ih­ren Fang da­nach in ei­nem ört­li­chen Re­stau­rant zu­be­rei­ten las­sen. Die „Mana­tee Ca­pi­tal Of The World“ ist auch der beste Ort, um in die Le­gen­den über die Meer­jung­frauen ein­zu­tau­chen, die ih­ren Ur­sprung bei den Mana­tees ha­ben.

So kön­nen die Be­su­cher im Mertailor’s Mer­maid Aqua­rium En­coun­ter die Mee­res­tiere im An­fass­be­cken be­rüh­ren und eine zau­ber­hafte Meer­jung­frauen-Show in ei­nem ka­ri­bi­schen Salz­was­ser-Aqua­rium er­le­ben. Crys­tal Ri­ver Wa­ter­sports und das Bird’s Un­der­wa­ter Dive Cen­ter bie­ten ein­tä­gige An­fän­ger­kurse für Kin­der ab sechs Jah­ren und Er­wach­sene an, bei de­nen die Teil­neh­mer ler­nen, mit ei­ner bun­ten Meer­jung­frauen-Mo­no­flosse zu schwim­men.

Fort Lauderdale – das Venedig der USA

Mit mehr als 480 Ki­lo­me­tern be­fahr­ba­rer Was­ser­wege ist Grea­ter Fort Lau­derd­ale als „Ve­ne­dig Ame­ri­kas“ und „Yacht­ing Ca­pi­tal of the World“ be­kannt. Je­den­falls eig­net sich die Ge­gend her­vor­ra­gend für ei­nen Ba­de­ur­laub mit der Fa­mi­lie, der mit den zahl­rei­chen An­ge­bo­ten für Boots­aus­flüge ga­ran­tiert so man­ches klei­nes Aben­teuer be­reit­hält.

Kleine und große Be­su­cher er­kun­den die Ka­näle am bes­ten mit den vie­len Boo­ten von Fort Lau­derd­ale Wa­ter Taxi, die alle ei­nen ei­ge­nen Guide da­bei­ha­ben. Eine an­dere Mög­lich­keit ist eine ra­sante und in­for­ma­tive Air­boat-Tour durch die Ever­glades, wo sich Wild­vo­gel­ar­ten aus nächs­ter Nähe be­ob­ach­ten las­sen – und mit et­was Glück auch Al­li­ga­to­ren.

Auch im Na­tur­schutz­ge­biet Fla­mingo Gar­dens and Wray Bo­ta­ni­cal Coll­ec­tion kann eine Viel­zahl exo­ti­scher und ein­hei­mi­scher Pflan­zen und Tiere be­staunt wer­den. In der But­ter­fly World – dem welt­weit größ­ten Schmet­ter­lings­park – kön­nen 20.000 Ar­ten be­ob­ach­tet und Vö­gel von Hand ge­füt­tert wer­den.

Fort Myers – Geschichte am Golf von Mexiko

Edi­son Home (c) Fort My­ers – Is­lands, Be­a­ches and Neigh­bor­hoods

Im Ur­laub auf Zeit­reise zu ge­hen, ist im­mer span­nend. In den Edi­son and Ford Win­ter Es­tates in Fort My­ers am Golf von Me­xiko kann die ganze Fa­mi­lie auf den Spu­ren der Er­fin­der Tho­mas Alva Edi­son und Henry Ford wan­deln.

In den kom­men­tier­ten Tou­ren hö­ren die Kin­der „Tho­mas Edi­son” und „Henry Ford” beim Ge­schich­ten­er­zäh­len zu und kön­nen Ge­schichte so spie­le­risch er­le­ben. Für zu­sätz­li­chen Spaß sorgt eine Schnit­zel­jagd mit „Jerry” – dem Pe­li­kan, der ei­nes von Edi­sons Haus­tie­ren war und an meh­re­ren Stel­len auf dem Ge­lände ver­steckt ist.

Eine an­dere Jagd vol­ler Ad­re­na­lin kön­nen Fa­mi­lien im SunS­plash Fa­mily Wa­ter­park in Cape Co­ral er­le­ben. Un­zäh­lige Rut­schen und At­trak­tio­nen la­den zu un­ver­gess­li­chen Er­leb­nis­sen ein. Ein wei­te­res High­light ist der Key West Ex­press, der ganz­jäh­rig von Fort My­ers Beach nach Key West fährt. Mit die­sem Jet-Ka­ta­ma­ran wird Sight­see­ing zu ei­nem spek­ta­ku­lä­ren Ta­ges­aus­flug für die Fa­mi­lie.

www.visitflorida.com