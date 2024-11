Mandarin Oriental Mayfair: Eines der besten Boutiquehotels in London

Im ers­ten Neu­bau, der seit mehr als ei­nem Jahr­zehnt im Be­zirk May­fair in Lon­don ent­stan­den ist, hat im Juni 2024 das Man­da­rin Ori­en­tal May­fair seine Er­öff­nung ge­fei­ert. Das Bou­ti­que­ho­tel liegt am his­to­ri­schen Ha­no­ver Square, wo Mode, Kunst, Wirt­schaft und Kul­tur auf­ein­an­der­tref­fen, und ver­fügt über le­dig­lich 50 Zim­mer und Sui­ten.

An ei­nem der ge­schichts­träch­tigs­ten Plätze Lon­dons hat das re­nom­mierte Ar­chi­tek­tur­büro Ro­gers Stirk Har­bour + Part­ners ein ein­zig­ar­ti­ges Ge­bäude mit Vie­ren­deel-Struk­tur mit ei­ner zeit­ge­nös­si­schen Fas­sade aus ge­brann­ten ro­ten Zie­geln ent­wor­fen, die von den geor­gia­ni­schen Ter­ras­sen rings­herum in­spi­riert wur­den. Ein zwei­tes Bau­werk in die­sem Stil ist im ge­sam­ten Ver­ei­nig­ten Kö­nig­reich nicht zu fin­den.

Edle Hölzer, Marmor und Seidentapeten

Der Fo­kus auf den le­gen­dä­ren Ort, der die Iden­ti­tät des Ho­tels prägt, setzt sich auch im In­ne­ren fort: In den 50 Zim­mern und Sui­ten, die vom bri­ti­schen Stu­dio In­digo ge­stal­tet wur­den, ver­schmilzt das asia­ti­sche Erbe von Man­da­rin Ori­en­tal naht­los mit lo­kal in­spi­rier­ten Ele­men­ten in ei­ner Farb­pa­lette, die von ei­nem sat­ten Sma­ragd­grün über ein kö­nig­li­ches Kas­ta­ni­en­braun bis zu ei­nem ru­hi­gen Tür­kis reicht.

Edle Höl­zer, Mar­mor, wei­che Stoffe und Tep­pi­che und maß­ge­schnei­derte Mö­bel – er­gänzt durch Me­tall­ober­flä­chen in Mes­sing, Bronze und Gold – prä­gen das Am­bi­ente. Die hand­ge­mal­ten Sei­den­ta­pe­ten aus dem Hause de Gour­nay sind ein ex­qui­si­ter Blick­fang. Das De­sign der blü­hen­den Ma­gno­lien, de­ren Blät­ter sorg­fäl­tig auf das Feng Shui je­des Zim­mers ab­ge­stimmt wur­den, ist da­bei eine An­spie­lung auf die Bäume am Ha­no­ver Square.

Asiatische Gerichte von Akira Back

Das stim­mungs­volle Re­stau­rant „Akira Back” mit 148 Plät­zen bil­det die Bühne für die krea­ti­ven ku­li­na­ri­schen Kon­zepte des preis­ge­krön­ten Kü­chen­chefs Akira Back. Der in Ko­rea ge­bo­rene und in Co­lo­rado auf­ge­wach­sene Star-Koch, der ei­nige der bes­ten ja­pa­ni­schen Re­stau­rants der Welt ge­lei­tet hat, gibt im Man­da­rin Ori­en­tal May­fair sein bri­ti­sches De­büt und ser­viert hier ei­nige sei­ner größ­ten Er­folge.

Das „Dosa” mit sei­nen 14 Plät­zen ist wie­derum das ul­ti­ma­tive ku­li­na­ri­sche Thea­ter­er­leb­nis mit zeit­ge­nös­si­schen ko­rea­ni­schen Ge­rich­ten, die in ei­ner in­ti­men At­mo­sphäre un­ter Ver­wen­dung sai­so­na­ler Zu­ta­ten zu­be­rei­tet wer­den. Vor oder nach dem Es­sen kön­nen die Gäste ei­nen Drink in der „ABar Lounge” ge­nie­ßen, die bis spät in die Nacht krea­tive Cock­tails und kleine Snacks zu den Sounds von Live-DJs ser­viert. Al­ter­na­tiv war­tet die „ABar Ro­of­top” mit ei­nem Pan­ora­ma­blick über die Lon­do­ner Sky­line auf.

Sensationeller Indoor-Pool im Spa

Das un­ter­ir­di­sche Spa im Man­da­rin Ori­en­tal May­fair bie­tet ei­nige in­no­va­tive Neu­hei­ten für die bri­ti­sche Well­ness-Szene, wenn es um ganz­heit­li­ches Wohl­be­fin­den geht. Dazu ge­hö­ren die für Lon­don neuen bin­au­ra­len Bio­hack­ing-Be­hand­lun­gen, die in 22-mi­nü­ti­gen Quick-Fix-Er­leb­nis­sen „Stress­re­duk­tion“, „Acht­sam­keit“, „Wach­heit“ und „Power-Schlaf“ bie­ten.

Zwei Er­leb­nisse, die hier ex­klu­siv an­ge­bo­ten wer­den, sind von der lo­ka­len Um­ge­bung in­spi­riert – eine vier­hän­dige „Tran­quil­lity of Mayfair“-Massage und eine cha­rak­te­ris­ti­sche „Ele­gance of Mayfair“-Gesichtsbehandlung. Das Spa ver­fügt au­ßer­dem über ei­nen 25-Me­ter-Pool, eine Sauna, Vi­tal­pools und Er­leb­nis­du­schen, ein hoch­mo­der­nes Fit­ness­stu­dio, eine Er­näh­rungs­be­ra­tung, Phy­sio­the­ra­pie und die Nor­ma­Tec-Mas­sa­ge­tech­nik, die von Spit­zen­sport­lern zur Re­ge­ne­ra­tion und Leis­tungs­stei­ge­rung ein­ge­setzt wird.

Zimmerpreise ab 1.336 Euro pro Nacht

Das Man­da­rin Ori­en­tal May­fair ist nur we­nige Geh­mi­nu­ten von Lon­dons an­ge­sag­ten Mo­de­häu­sern in der Bond Street und den Bou­ti­quen der Sa­ville Row ent­fernt. Die Gäste pro­fi­tie­ren da­bei von ex­klu­si­ven Zu­gän­gen und Er­leb­nisse, die von High Fa­shion bis zu Kunst, Kul­tur und Gas­tro­no­mie. Die Ra­ten im Man­da­rin Ori­en­tal May­fair be­gin­nen bei um­ge­rech­net 1.336 bis 1.513 Euro pro Nacht für ei­nen 33 Qua­drat­me­ter gro­ßen „De­luxe Room“ in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen.

www.mandarinoriental.com/de/london/mayfair