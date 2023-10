The Peninsula London: Luxus pur im Stadtviertel Belgravia

Mit dem Pen­in­sula Lon­don hat so­eben das erste bri­ti­sche Ho­tel der fast hun­dert Jahre al­ten Marke „Pen­in­sula” er­öff­net. Die neu er­baute Lu­xus-Her­berge liegt zwi­schen Hyde Park Cor­ner und Wel­ling­ton Arch und bringt ei­nen spek­ta­ku­lä­ren neuen Stil in das Herz des Stadt­vier­tels Bel­gra­via – nur we­nige Schritte vom Buck­ing­ham Pa­lace ent­fernt.

Das von Hop­kins Ar­chi­tects ent­wor­fene Ho­tel ver­kör­pert eine ele­gante, ge­räu­mige Äs­the­tik, die von na­tür­li­chem Licht durch­flu­tet wird. Im Zen­trum des An­we­sens steht ein weit­läu­fi­ger, von der Straße ab­ge­le­ge­ner In­nen­hof, den der be­rühmte De­si­gner Enzo Enea mit klet­tern­den Jas­min- und Gly­zi­ni­en­ran­ken und zwei 120 Jahre al­ten ja­pa­ni­schen Ahorn­bäu­men ge­stal­tet hat – den äl­tes­ten Bäu­men ih­rer Art in Eu­ropa.

Die­ser mit Kopf­stein ge­pflas­terte zen­trale Vor­platz, der im be­leb­ten Bel­gra­via sel­ten ist, er­mög­licht es den Gäs­ten, in dis­kre­tem Stil an­zu­kom­men und die lu­xu­riöse Fahr­zeug­flotte des Ho­tels zu nut­zen, zu der Rolls-Royce Phan­tom IIs, Bent­ley Ben­tay­gas mit Hy­brid­an­trieb, ein elek­tri­fi­zier­tes Aus­tin-Taxi aus dem Jahr 1960 und ein sorg­fäl­tig re­stau­rier­ter Rolls-Royce Phan­tom Se­danca de Ville von 1935 ge­hö­ren.

Der welt­be­kannte In­nen­ar­chi­tekt Pe­ter Ma­rino hat eine ru­hige und raf­fi­nierte Äs­the­tik mit licht­durch­flu­te­ten Räu­men ge­schaf­fen, die von gro­ßen bri­ti­schen Häu­sern der Um­ge­bung in­spi­riert sind. Die 190 Gäs­te­zim­mer und Sui­ten ge­hö­ren mit min­des­tens 50 Qua­drat­me­tern zu den größ­ten in Lon­don und ver­fü­gen über maß­ge­fer­tigte Mö­bel, Tex­ti­lien und Ori­gi­nal­kunst­werke, die das Ge­fühl ei­nes schi­cken Pri­vat­hau­ses ver­mit­teln.

The Pen­in­sula Lon­don (c) Pen­in­sula Ho­tels

Alle Zim­mer des Pen­in­sula Lon­don sind mit Ma­ha­goni ge­tä­fel­ten An­klei­de­zim­mern, Ba­de­zim­mern aus ho­nig­far­be­nem Onyx-Stein­zeug und maß­ge­schnei­der­ten Ar­ma­tu­ren aus­ge­stat­tet, die von re­nom­mier­ten bri­ti­schen Kunst­hand­wer­kern ge­fer­tigt wur­den . Viele ha­ben raum­hohe Fens­ter mit un­ver­gleich­li­chem Blick auf den Wel­ling­ton Arch und das his­to­ri­sche Bel­gra­via.

In sechs stil­vol­len Re­stau­rants, Bars und Loun­ges ge­nie­ßen die Gäste auf Welt­klas­se­n­i­veau. In der Lobby wer­den der tra­di­tio­nelle „Pen­in­sula Af­ter­noon Tea” und glo­bal in­spi­rierte Ge­richte ser­viert – oft be­glei­tet von Live-Mu­sik. Ein zwang­lo­se­res An­ge­bot mit frisch zu­be­rei­te­ten Sa­la­ten, Sand­wi­ches und Sü­ßig­kei­ten gibt es den gan­zen Tag über in „The Pen­in­sula Bou­tique & Café”. Im exo­ti­schen „Can­ton Blue” und der an­gren­zen­den Bar „Little Blue” wer­den eine in­no­va­tive chi­ne­si­sche Kü­che, Cock­tails und Tees ser­viert.

The Pen­in­sula Lon­don (c) Pen­in­sula Ho­tels

Das Dach­re­stau­rant „Brook­lands” war­tet mit der mo­der­nen bri­ti­schen Kü­che des mit ei­nem Mi­che­lin-Stern aus­ge­zeich­ne­ten Chef­kochs Claude Bosi in ei­ner Samm­lung von Räu­men auf, die von der klas­si­schen bri­ti­schen Luft­fahrt und dem Mo­tor­sport in­spi­riert sind. Die eben­falls im ach­ten Stock ge­le­gene „Brook­lands Bar” über­blickt die Lon­do­ner Sky­line von St. Pauls bis Bat­ter­sea.

Das „Pen­in­sula Spa & Well­ness Centre” lockt ab No­vem­ber mit ei­ner brei­ten Pa­lette an Ent­span­nungs- und Wohl­fühl­an­ge­bo­ten, ei­nem Fit­ness­stu­dio und ei­nem 25 Me­ter lan­gen In­door-Pool. Gäste, die gerne auf ho­hem Ni­veau ein­kau­fen, fin­den in der La­den­pas­sage des Ho­tels im Erd­ge­schoss neun Lu­xus­bou­ti­quen, die noch vor Weih­nach­ten er­öff­net wer­den.

The Pen­in­sula Lon­don (c) Pen­in­sula Ho­tels

Im De­zem­ber wer­den zu­dem vier cha­rak­te­ris­ti­sche Sui­ten ver­füg­bar sein, von de­nen drei über weit­läu­fige pri­vate Bal­kone und Ter­ras­sen ver­fü­gen. Die „Pen­in­sula Suite” als opu­len­teste Un­ter­kunft des Ho­tels bie­tet da­bei ei­nen pri­va­ten Vor­führ­raum und ein Fit­ness­cen­ter.

Bis 30. No­vem­ber 2023 gilt im Pen­in­sula Lon­don noch ein spe­zi­el­les Er­öff­nungs­an­ge­bot, das ab 1.300 Pfund (ca. 1.500 Euro) pro Zim­mer und Nacht buch­bar ist. Es um­fasst das täg­li­che Früh­stück, die Nut­zung ei­nes Haus­wa­gens und ei­nen fle­xi­blen Check-in schon ab 6 Uhr mor­gens so­wie ei­nen ebenso fle­xi­blen Check-out bis 20 Uhr abends. Ab De­zem­ber be­gin­nen die Zim­mer­preise meist bei um­ge­rech­net 1.500 bis 1.615 Euro.

www.peninsula.com