Park Hyatt London River Thames: Purer Luxus am Ufer der Themse

Di­rekt an der Themse im an­ge­sag­ten Stadt­teil Nine Elms hat die Hyatt Ho­tels Cor­po­ra­tion im Ok­to­ber 2024 das Park Hyatt Lon­don Ri­ver Tha­mes er­öff­net. Das erste Ho­tel der Marke „Park Hyatt” im Ver­ei­nig­ten Kö­nig­reich um­fasst 203 Zim­mer und Sui­ten, aus de­nen sich ein un­ver­gleich­li­cher Blick auf die Sky­line von Lon­don bie­tet.

Die In­nen­ein­rich­tung ist eine mo­derne In­ter­pre­ta­tion des klas­si­schen eng­li­schen Stils mit zeit­lo­sen Mö­beln und maß­ge­schnei­der­ten hand­werk­li­chen De­tails. Das neu­trale und ge­die­gene De­sign wird durch Farb­ak­zente und ein­drucks­volle Kunst­werke er­gänzt. Die Zim­mer und Sui­ten knüp­fen mit ei­nem Schema aus Weiß und Eben­holz so­wie Ak­zen­ten aus Le­der und Mes­sing naht­los an die­sen Stil an. Bo­den­tiefe Fens­ter sor­gen für na­tür­li­ches Licht.

Kulinarische Erlebnisse aus London und China

Im Re­stau­rant „The Nine Elms Kit­chen & Ter­race” kön­nen sich die Gäste mit sai­so­na­len Zu­ta­ten ver­wöh­nen las­sen, aus de­nen eine ku­li­na­ri­sche Hom­mage an die Lon­do­ner Ku­li­na­rik kre­iert wird. Al­ter­na­tiv steht ein au­then­ti­sches kan­to­ne­si­sches Re­stau­rant be­reit. „The Nine Elms Bar & Lounge” bie­tet Ent­span­nung bei klas­si­schen Cock­tails und köst­li­chen Snacks, wäh­rend die „TA­MISé Tea Lounge & Wine Li­brary“ di­rekt am Fluss mit ei­nem Wein­kel­ler, ei­nem Ver­kos­tungs­raum und dem klas­si­schen Af­ter­noon Tea auf­war­tet.

Ein­zig­ar­tig in Lon­don ist das groß­zü­gige, von na­tür­li­chem Licht durch­flu­tete Spa mit Pan­ora­ma­blick auf den Fluss, dem gleich ein gan­zes Stock­werk ge­wid­met. Hier ste­hen ein 20 Me­ter lan­ger In­door-Pool, sechs lu­xu­riöse Be­hand­lungs­räume, eine Lounge zur Ent­span­nung und ein 1.550 Qua­drat­me­ter gro­ßes Fit­ness­cen­ter be­reit. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch ex­klu­sive Tre­at­ments von „The Ti­des” und „LING Skin­care” so­wie Tees mit ad­ap­to­ge­nen Su­per­kräu­tern von „Tea & To­nic”.

Londons Wahrzeichen in unmittelbarer Nähe

Park Hyatt Lon­don Ri­ver Tha­mes /​ Park Suite De­luxe (c) Hyatt

Nicht zu­letzt ist das Park Hyatt Lon­don Ri­ver Tha­mes auch der per­fekte Aus­gangs­ort, um die Stadt und ihre High­lights zu er­kun­den. Die Bat­ter­sea Power Sta­tion – mit 11 Mil­lio­nen Be­su­chern im letz­ten Jahr eine der be­lieb­tes­ten At­trak­tio­nen Lon­dons – ist ebenso nur ei­nen kur­zen Spa­zier­gang ent­fernt wie der his­to­ri­sche Kia Oval Cri­cket Ground und der Tate Bri­tain.

Auch ei­nige der be­rühm­tes­ten Wahr­zei­chen der Stadt – wie das Lon­don Eye, Big Ben, West­mins­ter Ab­bey und der Buck­ing­ham Pa­lace – be­fin­den sich in der Nähe des Vier­tels. Die Zim­mer­preise im Park Hyatt Lon­don Ri­ver Tha­mes be­gin­nen bis Ende März bei 563 Euro pro Nacht und da­nach bei 604 bis 613 Euro. Dazu kom­men noch 5 Pro­zent Ser­vice-Ge­bühr.

www.hyatt.com