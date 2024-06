Zug um Zug: Die schönsten Bahnreisen durch Großbritannien

Ei­nige der schöns­ten und au­ßer­ge­wöhn­lichs­ten Bahn­rei­sen der Welt sind in Groß­bri­tan­nien zu fin­den. Sie bie­ten die Mög­lich­keit, das Land auf nach­hal­tige Weise zu be­rei­sen und da­bei ent­spannt das Es­sen an Bord und die vor­bei­zie­hende Land­schaft zu ge­nie­ßen.



Von den al­ler­ers­ten Dampf­loks bis zu den elek­tri­schen Zü­gen der Neu­zeit: Die Ei­sen­bahn spielt in Groß­bri­tan­nien eine be­deut­same Rolle. Das Schie­nen­netz ver­bin­det da­bei pul­sie­rende Städte, ma­le­ri­sche Dör­fer und ei­nige der schöns­ten Land­schaf­ten. Für in­ter­na­tio­nale Be­su­cher gibt es „Bri­tRail-Pässe” im Vi­sit­Bri­tain-Shop, mit de­nen man un­be­grenzt durch ganz Eng­land, Schott­land und Wales fah­ren kann.

Mit Volldampf voraus

North York­shire Moors Rail­way (c) Vi­sit­Bri­tain /​ Gra­ham Stap­les

In ganz Groß­bri­tan­nien gibt es noch zahl­rei­che Dampf­loks, bei de­ren An­blick, ty­pi­schem Schnau­fen und nost­al­gi­schem Ge­ruch das Herz von Ei­sen­bahn­lieb­ha­bern hö­her schlägt. Ein Bei­spiel ist die 1836 er­öff­nete, rund 40 Ki­lo­me­ter lange North York­shire Moors Rail­way,

Die Stre­cke ent­führt die Be­su­cher heute mit Dampf- oder his­to­ri­schen Die­sel­zü­gen auf eine Reise durch die atem­be­rau­bende Land­schaft York­shires zu­rück in das gol­dene Zeit­al­ter des Ei­sen­bahn­ver­kehrs. Start ist Pi­cke­ring Sta­tion – ein The­men­bahn­hof aus den 1930er-Jah­ren, der die Ur­lau­ber in die Zeit der Dampf­lo­ko­mo­ti­ven zu­rück­ver­setzt. Der gut er­hal­tene his­to­ri­sche Ort wurde schon in der Film­ver­sion von „Down­ton Ab­bey” ge­zeigt.

An neuen Orten erwachen

Ca­le­do­nia Slee­per (c) Lucy Knott Pho­to­gra­phy

Bei ei­ner Reise im Nacht­zug „Ca­le­do­nian Slee­per” schläft man in Lon­don ein, um an nächs­ten Mor­gen in Schott­land auf­zu­wa­chen. Die Stre­cke führt zu Städ­ten, Schlös­sern, Lochs und Seen, in die High­lands und an die Küste. Von Lon­don geht es da­bei zu­nächst über Nacht nach Edin­burgh.

So wacht man ent­spannt am Mor­gen in der Haupt­stadt Schott­lands auf. Glas­gow ist an­schlie­ßend nur eine Zug­stunde ent­fernt. Wei­ter führt die Reise in Rich­tung Nor­den in die schot­ti­schen High­lands nach Fort Wil­liam – ei­ner Stadt am Was­ser, die am Fuße der Ne­vis Range liegt.

Gaumenfreuden auf Schienen

Ob zu Mit­tag, beim Af­ter­noon Tea oder bei ei­nem gla­mou­rö­sen Abend­essen: Im „Bel­mond Bri­tish Pull­man” ge­nie­ßen die Gäste die vor­bei­zie­hende Land­schaft bei ei­nem ein­zig­ar­ti­gen gas­tro­no­mi­schen Er­leb­nis mit re­nom­mier­ten Sterne-Kö­chen, wäh­rend sie sich auf dem Weg zu pul­sie­ren­den Städ­ten, al­ten Schlös­sern und Her­ren­häu­sern oder auch zu be­rühm­ten Sport­er­eig­nisse be­fin­den.

Der re­stau­rierte Lu­xus­zug aus den 1920er-Jah­ren be­her­bergte einst Kö­nige und war ein Star der Lein­wand. Heute steht mit ei­nem „Bri­tish Pull­man” eine ganze Welt an mög­li­chen Rei­se­zie­len of­fen – von his­to­ri­schen Ju­we­len wie Bath, York oder Can­ter­bury über die Wohn­sitze von Kö­ni­gen wie Blen­heim Pa­lace oder Sand­ring­ham bis zu Er­eig­nis­sen wie der „Chel­sea Flower Show” oder dem „Royal As­cot”.

Für Filmliebhaber

The Ja­co­bite (c) Vi­sit­Bri­tain /​ Guy Ri­chard­son

Harry Pot­ter-Fans ken­nen „The Ja­co­bite” als „Hog­warts Ex­press”. Vor al­lem das Glen­finnan-Via­dukt mit sei­nen 21 Bö­gen wurde durch die Filme welt­be­rühmt. Ih­nen ist es aber wohl auch zu ver­dan­ken, dass die 135 Ki­lo­me­ter lange Rund­reise des „Ja­co­bite” heute als ei­ner der groß­ar­tigs­ten Bahn-Er­leb­nisse der Welt gilt.

Von Fort Wil­liam im Schat­ten des höchs­ten Ber­ges Groß­bri­tan­ni­ens (Ben Ne­vis) fährt der Zug zu­nächst nach Ari­saig – dem west­lichs­ten Bahn­hof Groß­bri­tan­ni­ens auf dem Fest­land. Da­nach geht es wei­ter nach Loch Ne­vis, ehe vor der End­sta­tion im al­ten Fi­scher­dorf Mal­laig noch die Pas­sage über den Glen­finnan-Via­dukt mit ei­nem Stopp im Dorf Glen­finnan auf dem Fahr­plan steht.

Eine Reise wie keine andere

Yr Wyddfa (c) Snow­don Moun­tain Rail­way

Ein ein­ma­li­ges Aben­teuer war­tet auch mit der his­to­ri­schen „Snow­don Moun­tain Rail­way”, mit der es zum ma­jes­tä­ti­schen Gip­fel des Snow­don mit atem­be­rau­ben­der Aus­sicht geht. Die Reise quer durch Wales führt zu­nächst von Car­diff mit dem Zug nach Abe­ryst­wyth an der Küste. An­schlie­ßend geht es mit der „Cam­brian Co­ast Line” durch den Snow­do­nia Na­tio­nal Park nach Har­lech mit sei­ner be­kann­ten Burg.

Nicht weit da­von ent­fernt, be­fin­det sich das un­ge­wöhn­li­che Dorf Port­mei­rion mit sei­nem ex­zen­tri­schen und ein­ma­li­gen Tos­kana-Fee­ling. Von Port­h­ma­dog fah­ren die Dampf­züge der „Ffesti­niog Rail­way”, mit de­nen die Ur­lau­ber die Ge­gend be­son­ders stil­voll er­kun­den kön­nen. Der be­liebte Ba­de­ort Llan­dudno ist eben­falls ei­nen Be­such wert, be­vor die Reise in der Stadt Ches­ter en­det, die Shop­ping, Ar­chi­tek­tur und rö­mi­sches Erbe ver­eint.

Nachts in den Südwesten

Schlaf­ab­teil (c) Night Ri­viera Slee­eper

Corn­wall gilt als ei­nes der be­lieb­tes­ten Ur­laubs­ziele im Ver­ei­nig­ten Kö­nig­reich. Doch die An­reise mit dem Auto ist auf­grund der Lage im äu­ßers­ten Süd­wes­ten des Lan­des mit­un­ter recht müh­sam. Da­her bie­tet es sich an, über Nacht be­quem mit dem „Night Ri­viera Slee­per Train” von Lon­don nach Corn­wald zu fah­ren.

Der ein­zige Nacht­zug im Ver­ei­nig­ten Kö­nig­reich ne­ben dem „Ca­le­do­nian Slee­per” von Lon­don nach Schott­land be­för­dert die Rei­sen­den von Lon­don-Pad­ding­ton nach Pen­zance in Corn­wall. Das Früh­stück wird ei­nem hier quasi ans Bett ge­bracht, wäh­rend man die Aus­sicht auf das Meer ge­nießt.

Zwei besondere Tipps zum Schluss

(c) Glouces­ter­shire War­wickshire Steam Rail­way

Die „Glouces­ter­shire War­wickshire Rail­way” ist eine von Frei­wil­li­gen be­trie­bene, rund 28 Mei­len lange Mu­se­ums­bahn in Glouces­ter­shire und Worces­ter­shire. Sie nutzt ei­nen Teil der Haupt­stre­cke der ehe­ma­li­gen „Great Wes­tern Rail­way” von Bir­ming­ham nach Chel­ten­ham, die frü­her über Strat­ford-upon-Avon ver­lief.

Ribb­le­head-Via­dukt (c) Sa­muel Gir­ven via Un­s­plash

Die Stre­cke Settle-Car­l­isle ist eine der land­schaft­lich reiz­volls­ten Bahn­li­nien Eng­lands. Sie führt durch den Na­tio­nal­park York­shire Da­les über sanfte Hü­gel, vor­bei an Was­ser­fäl­len und durch die üp­pig grü­nen Tä­ler von York­shire und Cum­bria. Das Ribb­le­head-Via­dukt ist mit sei­nen 24 Bö­gen das ein­drucks­vollste Merk­mal der Stre­cke. Ver­bin­dun­gen gibt es von Leeds und Lan­cas­ter – und es be­steht auch die Mög­lich­keit, mit ei­nem his­to­ri­schen Dampf­zug zu fah­ren.

