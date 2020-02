Der ultimative Travel Guide für alle Fans von Harry Potter

Wer Au­toren da­nach fragt, wo­her sie ihre In­spi­ra­tion neh­men, ant­wor­ten viele mit “aus der Welt um mich herum”. So würde wohl auch die Ant­wort von J.K. Row­ling aus­fal­len, denn es ist nicht zu leug­nen, dass sie sich für viele Harry-Po­t­­ter-Schau­­plätze an Or­ten aus ih­rer ei­ge­nen Um­ge­bung ori­en­tierte. So gibt es vor al­lem in Edin­burgh zahl­rei­che Plätze, die an die Zau­ber­welt er­in­nern.

So ist im Grey­fri­ars Kir­kyard un­ter an­de­rem ein Wil­liam Mc­Go­na­gall be­gra­ben. Er war zwar ein Dich­ter, aber J.K. Row­ling sah nach ei­ge­nen Aus­sa­gen et­was Un­wi­der­steh­li­ches an sei­nem Na­men und sprach ihm und Pro­fes­sor Mi­nerva Mc­Go­na­gall eine ent­fernt ver­wandte Be­zie­hung zu.

Auf dem Edin­burg­her Fried­hof liegt auch Lord Vol­de­mort. Ganz rich­tig: Der dunkle Zau­be­rer und sein Va­ter tei­len sich hier ein Grab, das Fans in Edin­burgh tat­säch­lich be­sich­ti­gen kön­nen. Auf dem Grab­stein steht na­tür­lich nicht Lord Vol­de­mort, son­dern Tho­mas Rid­dell. J.K. Row­ling passte den Na­men mi­ni­mal an, da­mit das Ana­gram „Tom Mar­volo Riddle = I am Lord Vol­de­mort” auf­ging.