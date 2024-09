Herbst in Kärnten: Wenn der Sommer in die Verlängerung geht

Nach dem hei­ßen Som­mer stellt sich in Kärn­ten in al­ler Re­gel bis in den Ok­to­ber hin­ein ein mil­der und meist auch recht son­ni­ger Herbst ein. Für Wan­de­rer und Rad­fah­rer herr­schen dann beste Be­din­gun­gen – und wem die Kärnt­ner Seen lang­sam doch zu kühl wer­den, der ge­nießt ein­fach die ein­zig­ar­ti­gen Ba­de­häu­ser und Ther­men.

Die Kärntner Berge zu Fuß entdecken

Wan­dern im Spät­som­mer ist in Kärn­ten ein be­son­de­res Er­leb­nis, bei dem die far­ben­frohe Na­tur, kris­tall­klare Seen und sanfte Berg­land­schaf­ten im Mit­tel­punkt ste­hen – vom „Alpe-Adria-Trail”, der vom Groß­glock­ner bis zur Adria in Ita­lien führt, über die ma­le­ri­sche „Via Pa­radiso” am Mill­stät­ter See und den viel­sei­ti­gen „Nock­berge Trail” bis zu den ent­spann­ten „Slow Trails”. Ob an­spruchs­volle Weit­wan­de­run­gen oder ge­müt­li­che Spa­zier­gänge ent­lang der Seen: Die spät­som­mer­li­che Land­schaft lädt zum Ge­nie­ßen und Ent­de­cken ein.

Den Kärntner Herbst mit dem Rad erkunden

Seen­schleife Mill­stät­ter See (c) Gert Per­auer /​ Kärn­ten Wer­bung

Eine der be­lieb­tes­ten Rad­tou­ren in Ös­ter­reichs süd­lichs­tem Bun­des­land ist die „Kärn­ten Seen-Schleife”. Die 420 Ki­lo­me­ter lange Runde gleicht ei­ner lie­gen­den Acht und führt ab­wech­selnd an 20 Seen und ent­lang der Fluss­ufer von Gail und Drau zu idyl­li­schen Aus­sichts­plät­zen.

Zu den be­son­ders be­lieb­ten Rad­rou­ten in Kärn­ten zählt auch der „Drau­rad­weg”, der Kärn­ten in sechs ge­müt­li­chen Ta­ges­etap­pen von West nach Ost – im­mer ent­lang des Haupt­flus­ses Drau – durch­quert. Wer gren­zen­los Rad­fah­ren möchte, dem emp­fiehlt sich wie­derum der „Alpe Adria Rad­weg” von Salz­burg durch Kärn­ten bis nach Grado in Ita­lien.

Badehäuser und Thermen

Wör­ther­see (c) Gert Per­auer /​ Kärn­ten Wer­bung

Wer Ent­span­nung sucht, fin­det in Kärn­ten hei­len­des Ther­mal­was­ser, stär­kende Sau­nen und Ba­de­häu­ser mit traum­haf­ten Aus­bli­cken auf die Berge und Seen, die den All­tags­stress schnell ver­ges­sen las­sen. Bis spät in den Herbst hin­ein ist Schwim­men in den Kärnt­ner Seen noch gut mög­lich – und sind die Tem­pe­ra­tu­ren doch ein­mal zu nied­rig, ste­hen be­heizte See­bä­der und Well­ness­ho­tels mit tol­len Spa-Be­rei­chen und See-Sau­nen be­reit.

In der Re­gion Bad Klein­kirch­heim ste­hen gleich zwei Ther­men zur Aus­wahl. Das Ther­mal Rö­mer­bad bie­tet auf 12.000 Qua­drat­me­tern viel Platz, um Kör­per und Geist zu ver­wöh­nen. Auf drei Ebe­nen war­ten mehr als zehn ver­schie­dene Sau­nen. In der Therme St. Kath­rein fin­den Fa­mi­lien wie­derum die größte In­door-Was­ser­flä­che Kärn­tens und die längste Rut­sche al­ler Kärnt­ner Ther­men.

Täg­lich flie­ßen am Fuße des Do­bratsch rund zehn Mil­lio­nen Li­ter Ther­mal­was­ser mit ei­ner Quell­tem­pe­ra­tur von 29,9 Grad in die groß­zü­gig an­ge­leg­ten Ther­mal­schwimm­be­cken der Kärn­ten Therme in Vil­lach. Sie gilt als die mo­dernste Er­leb­nis­welt im Sü­den Ös­ter­reichs – mit Wett­rut­schen in der Was­ser­welt, Sport­be­cken, ei­nem Kin­der­be­reich und viel­fäl­ti­gen Spa-An­ge­bo­ten.

Werzer’s Ba­de­haus in Pört­schach am Wör­ther­see (c) tra­vel by tropf

Ganz­jäh­ri­gen Ba­de­ge­nuss bie­tet das Ba­de­haus Mill­stät­ter See. Di­rekt am Was­ser ge­le­gen, er­öff­net es ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Blick auf die traum­hafte Na­tur­ku­lisse und die um­lie­gende Berg­welt. Auch in Wer­zers Ba­de­haus in Pört­schach am Wör­ther­see las­sen sich die Herbst­tage be­son­ders an­ge­nehm er­le­ben. Es ist täg­lich so­wohl für die ho­tel­ei­ge­nen Gäste als auch für Day-Spa-Be­su­cher ge­öff­net.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Das Ba­de­haus di­rekt am Ost­ufer des Klo­pei­ner Sees lädt mit ei­nem groß­zü­gi­gen Sau­na­be­reich, ei­nem So­le­dampf­bad, ei­ner Eventsauna, ge­müt­li­chen Well­ness­be­rei­chen, Ru­he­zo­nen und ei­nem be­heiz­tem Out­door-In­fi­nity-Pool ganz­jäh­rig zum Er­ho­len und Ent­span­nen ein.

Den Kärntner Herbst kulinarisch entdecken

Kärnt­ner Bio­gans mit Ho­nig­kruste und Ern­te­ge­müse (c) Car­letto Pho­to­gra­phy /​ Kärn­ten MNB

Die Kärnt­ner Kü­che ge­nießt bei Ein­hei­mi­schen und Gäs­ten ei­nen ho­hen Stel­len­wert. Im Mit­tel­punkt ste­hen re­gio­nale und sai­so­nale Ge­richte, die von am­bi­tio­nier­ten Kö­chen – auch von in­ter­na­tio­na­lem For­mat – in Szene ge­setzt wer­den. Be­son­ders im Herbst fin­den quer durchs Land ku­li­na­ri­sche Feste statt – so zum Bei­spiel das „Ta­feln am Mill­stät­ter See”, die „Tage der Al­pen-Adria Kü­che” in Kla­gen­furt oder die „Ku­li­na­ri­schen Nächte” in Bad Klein­kirch­heim.

Mountainbike & Flow Country Trails

Afrit­zer See (c) Sta­benthei­ner /​ Kärn­ten Wer­bung

Die mit 15 Ki­lo­me­tern längste Moun­tain­bike Stre­cke Eu­ro­pas be­fin­det sich in Bad Klein­kirch­heim. Au­ßer­dem ste­hen Moun­tain­bi­kern in Kärn­ten nicht we­ni­ger als 3.000 le­ga­li­sierte Moun­tain­bike-Ki­lo­me­ter zur Ver­fü­gung – un­ter an­de­rem in Süd­kärn­ten, in den Gail­ta­ler und Kar­ni­schen Al­pen oder in der Re­gion Vil­lach.

Kärnten Card zum Nachsaison-Preis

Mill­stät­ter See im Herbst (c) Franz Gerdl /​ Kärn­ten Wer­bung

Mu­seen, Berg­bah­nen, Er­leb­nis­bä­der, Schiff­fahrt, Pan­ora­ma­stra­ßen, Frei­zeit- und Er­leb­nis­an­ge­bote: Mit der Kärn­ten Card pro­fi­tie­ren Herbst­ur­lau­ber gleich dop­pelt, denn in der Nach­sai­son ist die Karte für eine Wo­che be­reits um 52 Euro für Er­wach­sene und um 27 Euro für Kin­der er­hält­lich. Au­ßer­dem bie­ten zahl­rei­che re­gio­nale Er­leb­nis­kar­ten ebenso tolle Zu­ga­ben und In­klu­siv­leis­tun­gen für Herbst­ur­laube an.

www.kaernten.at