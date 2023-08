Slow Food aus Kärnten: „Kulinarische Tafeln“ rund um den Millstätter See

Mit al­len Sin­nen ge­nie­ßen – da­für ste­hen die „Ku­li­na­ri­schen Ta­feln” rund um den Mill­stät­ter See in Kärn­ten. Mit viel Liebe zum De­tail wer­den an au­ßer­ge­wöhn­li­chen Schau­plät­zen die Ti­sche ge­deckt – di­rekt am Was­ser oder am Fuße des Ber­ges.

Im Kon­zept der „Ku­li­na­ri­schen Ta­feln” spie­gelt sich wi­der, was die Re­gion aus­zeich­net: fas­zi­nie­rende Na­tur­er­leb­nisse, be­son­dere See- und Berg­be­rüh­run­gen, süd­li­cher Charme und nach­hal­tige, au­then­ti­sche Land­wirt­schaft ganz im Sinne des Slow Food-Ge­dan­kens.

Kärnt­ner Bio­gans mit Ho­nig­kruste und Ern­te­ge­müse (c) Car­letto Pho­to­gra­phy /​ Kärn­ten MNB

Wer Son­nen­un­ter­gänge liebt, sollte sich bei­spiels­weise die „Son­nen­un­ter­gangs­ta­fel” am „Ster­nen­bal­kon” nicht ent­ge­hen las­sen. In Gschriet beim Al­pen­gast­hof Berg­fried ver­zau­bert nicht nur der Pan­ora­ma­blick auf den Mill­stät­ter See und die um­lie­gende Berg­welt, son­dern auch ein Gour­met-Menü der Ex­tra­klasse.

Zu­be­rei­tet wer­den die Köst­lich­kei­ten von Show­koch Marco Krai­ner vom Ge­nuss­land Kärn­ten. Er kre­denzt ein sechs­gän­gi­ges Slow Food-Menü, das un­ter an­de­ren von re­gio­nal ge­brau­tem Shil­ling-Bier und Kärnt­ner Spit­zen­wei­nen be­glei­tet wird.

Gour­met­menü am Mill­stät­ter See (c) Gert Per­auer /​ MBN

Der Edel­stein der Liebe – der Gra­nat – ist bei der „Gra­nat-Ta­fel” von Metz­ger­wirt Ema­nuel Stad­ler in Ra­den­thein ei­ner der Haupt­ak­teure. Der Kü­chen­chef sorgt nicht nur für raf­fi­nierte Gau­men­freu­den rund um den Kar­fun­kel­stein, son­dern bricht mit sei­nen Gäs­ten auch zu ei­ner nächt­li­chen Füh­rung in die be­nach­barte Er­leb­nis­welt „Gra­na­tium” auf.

Um tra­di­tio­nelle Kirch­tags­ge­richte und ‑bräu­che dreht sich wie­derum die „Kirch­tags­ta­fel”, die eben­falls vom Metz­ger­wirt aus­ge­rich­tet wird. Il­lu­sio­nist Do­mi­nik Pa­cher gibt wie­derum bei der „Ma­gic-Ta­fel” im Mo­ser­hof in See­bo­den span­nende Ein­bli­cke in die zau­ber­hafte Welt der Sin­nes­täu­schung. Zau­ber­show und Fünf-Gang-Menü bil­den hier eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Mi­schung mit Über­ra­schungs­ef­fek­ten.

Früh­stück auf der See­nixe (c) TVB See­bo­den /​ MBN

Et­was ganz Be­son­de­res ist ein ge­nüss­li­ches Slow Food-Früh­stück an Bord der „See­nixe”. Wenn die Sonne den idyl­li­schen Klin­ger­park in See­bo­den mor­gens in ein war­mes Licht hüllt, ist die schönste Zeit für die­ses Ta­fel-Er­leb­nis an Bord ei­nes Boo­tes auf dem Mill­stät­ter See. Ins­ge­samt fin­den fünf ver­schie­dene The­men-Ta­feln an be­son­de­ren Or­ten statt. Die Ter­mine: 13. Au­gust, 3.,7., 23., 24. und 30. Sep­tem­ber so­wie 20. Ok­to­ber 2023.

www.millstaettersee.com