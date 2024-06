Kärnten: Fünf klimafreundliche Hotels am schönen Weissensee

Bis 2030 will die Re­gion Nass­feld-Pres­se­g­ger See, Le­sach­tal und Weis­sen­see in Kärn­ten als „World of Moun­ta­ins & Lakes“ die nach­hal­tigste Tou­ris­mus­re­gion Ös­ter­reichs sein. Auf dem Weg dort­hin ha­ben jetzt 16 wei­tere Ho­tels im Na­tur­park Weis­sen­see das Ös­ter­rei­chi­sche Um­welt­zei­chen er­hal­ten.

Ne­ben ho­hen öko­lo­gi­schen Stan­dards be­wei­sen die Ho­tels da­mit, dass die Re­gion ihre öko­lo­gi­schen Ziele – dar­un­ter die Kli­ma­neu­tra­li­tät bis 2040 – kon­se­quent um­setzt. Wir stel­len ei­nige der Vor­zeige-Häu­ser am höchst­ge­le­ge­nen Ba­de­see der Al­pen vor.

Umweltschonender Urlaub im Naturpark Weissensee

Zehn Ge­mein­den, 21.000 Men­schen und Un­ter­neh­men von Berg­bah­nen bis Stadt­mar­ke­ting ha­ben das Ziel, die nach­hal­tigste Tou­ris­mus­re­gion Ös­ter­reichs zu wer­den. Das be­ginnt in der Re­gion Nass­feld-Pres­se­g­ger See, Le­sach­tal und Weis­sen­see mit dem Ös­ter­rei­chi­schen Um­welt­zei­chen als Gü­te­sie­gel für nach­hal­ti­gen Tou­ris­mus und ist mit der an­ge­peil­ten Sen­kung der Treib­haus­gas-Emis­sio­nen um 55 Pro­zent nicht vor­bei.

Ins­ge­samt 29 In­sti­tu­tio­nen ha­ben sich zu­sam­men­ge­tan, um durch ein Bün­del von Maß­nah­men als „Welt des gu­ten Le­bens” bis 2040 die Kli­ma­neu­tra­li­tät zu er­rei­chen. Wei­tere Ziele sind eine Er­hö­hung der Slow Food-Be­triebe um 50 Pro­zent, Zero-Waste-Kon­zepte, die voll­stän­dige Um­stel­lung der Strom­ver­sor­gung auf er­neu­er­bare En­er­gien und die Er­hö­hung des An­teils fleisch­lo­ser Ge­richte auf den Spei­se­kar­ten um 30 Pro­zent.

Das Leonhard: Drei Generationen Gastlichkeit

Das Le­on­hard (c) das-leonhard.at

Am Süd­ufer des Weis­sen­see ver­bin­det Ni­cola Chris­tian Mül­ler in drit­ter Ge­ne­ra­tion die Gast­freund­schaft mit Liebe zur Na­tur. Was mit der Eis­diele sei­ner Groß­el­tern Er­nes­tine und Her­mann be­gann, ent­wi­ckelte sich zum Re­stau­rant, dann zur Pen­sion St. Le­on­hard und un­ter der Lei­tung der nächs­ten Ge­ne­ra­tion – Tho­mas und Christa Mül­ler – zum Vier-Sterne-Ho­tel mit Spa.

Ihr jüngs­ter Sohn Ni­cola läu­tete im Das Le­on­hard nun wie­derum eine neue Ära ein – mit ei­ner nach­hal­ti­gen Hack­schnit­zel­hei­zung und Warm­was­ser durch So­lar­ener­gie so­wie mit dem Slow Food-Re­stau­rant „See­Seitn”, in dem re­gio­nale Pro­dukte mit zer­ti­fi­zier­ter Qua­li­tät und nach­voll­zieh­ba­rer Her­kunft ver­ar­bei­tet wer­den. Auch bei den Gäs­ten för­dert Ni­cola grüne Mo­bi­li­tät, denn wer mit dem Zug an­reist, wird gra­tis am Bahn­hof ab­ge­holt.

Hotel zum Weissensee: Nachhaltige Ladestation

Ho­tel zum Weis­sen­see (c) Ho­tel zum Weis­sen­see

Bis ins Jahr 1618 rei­chen die Wur­zeln des Ho­tel zum Weis­sen­see. Als der ur­sprüng­li­che Bau­ern­hof ent­stand, war die Som­mer­fri­sche noch gar nicht er­fun­den. Die Schön­heit des Sees und der Gail­ta­ler Al­pen un­ter­malte nur harte Ar­beit auf dem Hof. Als der Tou­ris­mus er­blühte, er­öff­nete erst eine Gast­wirt­schaft, die dann zur Pen­sion und schließ­lich zum Ho­tel wurde. Heute führt die Fa­mi­lie Koch das Haus in fünf­ter Ge­ne­ra­tion.

Kärnt­ner Ge­müt­lich­keit, ge­lebte Gast­freund­schaft und ein 2.000 Qua­drat­me­ter gro­ßer Ba­de­platz ma­chen das Vier-Sterne-Ho­tel zur La­de­sta­tion für ge­stresste See­len. Diese er­ho­len sich mit gu­tem Ge­wis­sen, denn ge­heizt wird mit Pel­lets statt mit fos­si­len Brenn­stof­fen, Pho­to­vol­taik-An­la­gen de­cken den Strom­be­darf, was­ser­spa­rende Maß­nah­men hel­fen, Res­sour­cen zu scho­nen, und das Slow Food-Re­stau­rant bie­tet sai­so­nale und re­gio­nale Ge­nüsse.

Kreuzwirt: Bergquellen und Blumenwiesen

In vier­ter Ge­ne­ra­tion führt die Fa­mi­lie Ai­gner ihr Kin­der­ho­tel Kreuz­wirt in und mit der Na­tur. 1930 über­nahm Groß­va­ter Franz den Gast­hof. Da­mals stärk­ten sich hier Fuhr­leute auf dem Weg ins Weis­sen­seer Hoch­land und lie­ßen ihre Pferde ras­ten. Ge­nuss, Er­ho­lung und Na­tur sind auch die Eck­pfei­ler des heu­ti­gen Vier-Sterne-Ho­tels. Ne­ben dem Ur­laubs­glück von Fa­mi­lien ste­hen Scho­nung und Schutz der Um­welt im Mit­tel­punkt.

Im ers­ten bio­zer­ti­fi­zier­ten Kin­der­ho­tel in Eu­ropa ar­bei­tet die Kü­che nur mit sai­so­na­len Pro­duk­ten aus der ei­ge­nen Bio-Land­wirt­schaft und aus der Um­ge­bung. Das Hei­zen mit Hack­schnit­zeln aus dem Wald der Ai­gners und von um­lie­gen­den Hö­fen spart 200 Ton­nen CO2 im Jahr. Die kom­for­ta­blen Zim­mer aus Zir­ben- und Ei­chen­holz ent­stan­den in Nied­rig­ener­gie-Bau­weise. Die Kin­der spie­len auf Blu­men­wie­sen und ent­wi­ckeln in der zer­ti­fi­zier­ten Na­tur­park-Kin­der­be­treu­ung ihre Liebe zur Na­tur.

Neusacherhof: Genuss mit positiver Energiebilanz

Neu­sa­cher­hof (c) Ma­rion Payr

Mor­gens ins Was­ser des Weis­sen­sees sprin­gen, im Wald fri­sche Luft tan­ken, im Spa ab­tau­chen und am Abend ein ex­qui­si­tes Menü ge­nie­ßen: So schön kann nach­hal­tige Er­ho­lung sein. Be­reits seit dem frü­hen 20. Jahr­hun­dert ge­nie­ßen die Gäste auf dem Neu­sa­cher­hof die ein­zig­ar­tige Na­tur am See. Im Lauf der Zeit wurde der Bau­ern­hof zum Gast­hof und dann zum Bou­tique- und Se­mi­nar­ho­tel der Fa­mi­lie Rau­ter mit 16 Zim­mern.

Nach­hal­tig­keit wird groß­ge­schrie­ben, das Hei­zen und die Warm­was­ser­be­rei­tung mit­tels Wär­me­pumpe so­wie die En­er­gie­ge­win­nung durch eine So­lar­an­lage sor­gen für eine po­si­tive En­er­gie­bi­lanz. Der mit drei Hau­ben aus­ge­zeich­nete Kü­chen­chef Ste­fan Glant­sch­nig ar­bei­tet mit Bio-Pro­duk­ten aus der Um­ge­bung und der Re­gion. Sein „Wirts­haus” ist nicht nur Ge­nus­sort für die Gäste, son­dern auch das Herz des dörf­li­chen Le­bens.

Hotel Winkler-Tuschnig: Seerosen und Berge

In Traum­lage am Ufer des Weis­sen­sees bie­tet das Ho­tel Wink­ler-Tu­sch­nig nach­hal­tige Ur­laubs­freu­den. Mit 17 Zim­mern und zwei Fe­ri­en­woh­nun­gen, die mit maß­ge­fer­tig­ten Mö­beln von lo­ka­len Hand­wer­kern aus­ge­stat­tet sind, ei­ner re­gio­na­len Kü­che und emis­si­ons­freien Ver­gnü­gun­gen am und auf dem Was­ser sind die Be­din­gun­gen für eine um­welt­scho­nende Er­ho­lung ideal.

Am Ba­de­strand mit See­ro­sen­bucht und Lie­ge­wiese lässt sich die Sze­ne­rie aus Ber­gen und dem See mit Was­ser in Trink­was­ser­qua­li­tät beim Schwim­men, Ru­dern und Träu­men ge­nie­ßen. Da­bei lie­gen der In­ha­ber­fa­mi­lie Wink­ler die Re­gio­na­li­tät und Sai­so­na­li­tät der Kü­che be­son­ders am Her­zen. Ge­müse, Fisch und Fleisch stam­men von Hö­fen der Um­ge­bung, Kräu­ter aus dem ei­ge­nen Gar­ten – und so viel wie mög­lich aus Bio-Er­zeu­gung.

