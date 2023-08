Kärnten: Kulinarische Nächte mit raffinierten Gourmet-Menüs

In Bad Klein­kirch­heim, am Mill­stät­ter See, am Brenn­see und am Malt­scha­cher See in Kärn­ten ste­hen auch in die­sem Herbst wie­der „Ku­li­na­ri­sche Nächte” auf dem Pro­gramm. Die Kö­che von 14 Ho­tels und Re­stau­rants la­den da­bei zu spe­zi­el­len Go­u­met-Me­nüs.

Von 22. Sep­tem­ber bis 14. Ok­to­ber 2023 ser­vie­ren die teil­neh­men­den Gas­tro­no­men im­mer am Frei­tag und Sams­tag raf­fi­nierte Me­nüs, die sich an je­dem Wo­chen­ende ei­nem an­de­ren Motto wid­men. Neu da­bei sind in die­sem Herbst das Re­stau­rant „mo.wi” im Ho­tel Mo­ser­hof in See­bo­den, das „See­glück” im Ho­tel Fo­relle in Mill­statt und „Charly’s Mein Re­stau­rant” in Döbriach.

Ku­li­na­ri­sche Nächte im Steak­house Adriana /​ Bad Klein­kirch­heim (c) Marco Krai­ner

31 Pro­du­zen­ten aus dem „Ge­nuss­land Kärn­ten” lie­fern die Zu­ta­ten für die ex­qui­si­ten Spei­sen. Sie be­glei­ten aber auch per­sön­lich die Abende und er­zäh­len, was ihre Le­bens­mit­tel so be­son­ders macht. Dazu prä­sen­tie­ren die Kärnt­ner Win­zer, die den je­wei­li­gen The­men­abend mit­ge­stal­ten, ihre prä­mier­ten Weine.

Noch­mals aus­ge­baut wird das An­ge­bot an ve­ge­ta­ri­schen Spei­sen: „Bei den meis­ten The­men-Me­nüs wird es auch eine ve­ge­ta­ri­sche Va­ri­ante auf An­frage ge­ben. Erst­mals ha­ben wir an ei­nem Abend so­gar ein ve­ga­nes Al­ter­na­tiv-An­ge­bot, wel­ches das Kü­chen­team vom Lin­den­hof in Feld am See kre­iert”, be­rich­tet Marco Krai­ner, Show­koch im „Ge­nuss­land Kärn­ten”.

Kulinarische Reise zum Start

Ku­li­na­ri­sche Nächte in Bad Klein­kirch­heim (c) Steak­house Adriana

Wer die Ge­schmacks­viel­falt ver­schie­de­ner Kü­chen ken­nen­ler­nen möchte, sollte sich ein Ti­cket für die „Ku­li­na­ri­sche Reise” in Bad Klein­kirch­heim am 22. Sep­tem­ber 2023 mit Be­ginn um 17 Uhr si­chern. Sie bil­det den of­fi­zi­el­len Auf­takt zu den „Ku­li­na­ri­schen Näch­ten”. Da­bei spa­zie­ren die Gäste ge­müt­lich von Ho­tel zu Ho­tel, wo je­weils ein Gang des Me­nüs ser­viert wird – mo­de­riert von Show­koch Marco Krai­ner.

Die Reise be­ginnt im Ho­tel Präg­ant mit ei­ner Vor­speise aus Rauch­kuchl und Selch – ge­folgt von ei­ner Suppe aus Kärnt­ner Korn, Kraut und Ru­abn im Ther­men­welt Ho­tel Pul­ve­rer, dem Haupt­gang un­ter dem Motto „Vom Reh zum See” Kärnt­ner­hof und ei­nem sü­ßen Fi­nale im Ort­ners Eschen­hof, wo Kärnt­ner Wein auf Kärnt­ner Kas trifft. Ti­ckets sind über die Tou­ris­mus­in­for­ma­tion Bad Klein­kirch­heim er­hält­lich.

Kulinarische Nächte für Genießer

Ku­li­na­ri­sche Nächte im Brenn­see­hof (c) Car­letto Pho­to­gra­phy /​ MBN Tou­ris­mus

Die The­men-Wo­chen im Über­blick (Be­ginn um 19 Uhr):

23. Sep­tem­ber 2023: Kärnt­ner Wein trifft Kärnt­ner Kas

29. /​ 30. Sep­tem­ber 2023: Vom Reh zum See

06./07. Ok­to­ber 2023: Kärnt­ner Korn, Kraut und Ru­abn

13./ 14. Ok­to­ber 2023: Fei­nes aus Rauch­kuchl & Selch

Die Tisch­re­ser­vie­rung für die The­men-Me­nüs er­folgt di­rekt über den Gas­tro­no­mie­be­trieb oder via Ti­cket­kauf über die Tou­ris­mus­in­for­ma­tion Bad Klein­kirch­heim. Dort sind zum Bei­spiel auch zwei Über­nach­tun­gen in­klu­sive Früh­stück und Zwei-Ta­ges-Ti­cket für die „Ku­li­na­ri­schen Nächte” ab 235 Euro pro Per­son buch­bar.

Genuss-Markt der Regionalität

Bad Klein­kirch­heim /​ Ge­nuss-Markt (c) Puch Jo­han­nes /​ MBN

Die Pro­du­zen­ten aus dem „Ge­nuss­land Kärn­ten” la­den zu­sätz­lich je­den Sams­tag zwi­schen 23. Sep­tem­ber und 14. Ok­to­ber 2023 ab 14 Uhr im Kur­park ge­gen­über der Fa­mi­lien- und Ge­sund­heits­therme St. Kath­rein zu ei­nem ge­schmack­vol­len Ge­nuss-Nach­mit­tag ein. Bei stim­mungs­vol­ler Mu­sik kön­nen die Pro­dukte vor Ort ver­kos­tet und ge­kauft wer­den.

www.kulinarischenaechte.at