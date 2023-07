Kärnten: Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia feiert Wiedereröffnung

Das Fal­ken­stei­ner Ho­tel & Spa Ca­rin­zia in Her­ma­gor in Kärn­ten hat nach ei­nem um­fas­sen­den Um­bau seine Wie­der­eröff­nung gefei­ert. Nicht nur das Ho­tel selbst er­hielt ein Up­grade – auch die Spa- und Ku­li­na­rik-Kon­zepte wur­den über­ar­bei­tet. So bie­tet das Ho­tel sei­nen Gäs­ten in Zu­kunft ein Ur­laubs­er­leb­nis auf Vier-Sterne Su­pe­rior-Ni­veau.

Zwi­schen März und Juli 2023 wurde das Fal­ken­stei­ner Ho­tel & Spa Ca­rin­zia grund­le­gend re­no­viert. Das In­ves­ti­ti­ons­vo­lu­men be­trug neun Mil­lio­nen Euro. So­wohl die Zim­mer als auch das Re­stau­rant, die Lobby, das Spa und das Fit­ness­stu­dio wur­den da­bei neu ge­stal­tet.

Nur noch 140 statt 160 Zimmer

Fal­ken­stei­ner Ho­tel & Spa Ca­rin­zia /​ Ju­nior Suite (c) FMTG

In Zu­kunft emp­fängt das Ho­tel seine Gäste mit 140 Zim­mern – statt wie frü­her 160. Das Re­stau­rant wurde bis auf den Kern aus­ge­höhlt und er­strahlt nun in völ­lig neuem Glanz. Neue Bö­den, of­fene Kü­chen­in­seln und pri­vate Sitz­ni­schen un­ter­strei­chen das ku­li­na­ri­sche Er­leb­nis noch bes­ser.

Auch die Lobby wurde kom­plett um­ge­stal­tet, wo­bei hier auf das per­fekte Zu­sam­men­spiel von Holz und Licht ge­ach­tet wurde. Hoch­wer­tige Holz­bö­den, Na­tur­ma­te­ria­lien und ru­hige Sitz­ni­schen sol­len für ein ge­müt­li­ches Am­bi­ente sor­gen, er­klärt Con­stan­tin von Dei­nes, Clus­ter Ge­ne­ral Ma­na­ger der Fal­ken­stei­ner Pre­mium Coll­ec­tion Ho­tels.

Fal­ken­stei­ner Ho­tel & Spa Ca­rin­zia /​ In­door Pool (c) FMTG

Das Ac­qua­pura SPA hat eben­falls ein Fresh-Up er­hal­ten und er­war­tet die Gäste nun auf 2.400 Qua­drat­me­tern mit ei­nem be­heiz­ten In­door- und Out­door-Pool, dem „Pool der Sinne”, ei­nem Out­door-Whirl­pool und ei­nem Kin­der­be­cken.

Eine fin­ni­sche Pan­ora­ma­sauna, das „Gail­ta­ler Sa­na­rium”, ein So­le­dampf­bad, eine In­fra­rot­ka­bine und Kneipp-Mög­lich­kei­ten brin­gen den Kreis­lauf in Schwung. Auf alle, de­nen Berg­sport nicht ge­nug ist, war­tet zu­dem ein völ­lig neu ge­stal­te­ter und top aus­ge­stat­te­ter Fit­ness­raum.

Kulinarik aus Kärnten und Italien

Fal­ken­stei­ner Ho­tel & Spa Ca­rin­zia /​ Früh­stück im Re­stau­rant (c) FMTG

Der „Kar­ni­sche Hö­hen­weg” er­streckt sich über acht Etap­pen, 9.100 Hö­hen­me­ter und eine Länge von 155 Ki­lo­me­tern – eine be­liebte Wan­der­route an der Grenze zwi­schen Ös­ter­reich und Ita­lien mit herr­li­chem Pan­orama vom Groß­glock­ner-Mas­siv bis zu den Do­lo­mi­ten.

Die Tra­di­tio­nen und Be­son­der­hei­ten der bei­den Län­der ver­schmel­zen hier har­mo­nisch mit­ein­an­der – und ge­nau das spie­gelt sich auch in der ku­li­na­ri­schen Aus­rich­tung des Ho­tel-Re­stau­rants „Via Car­nica” wi­der, das eine Fu­sion aus Kärnt­ner Tra­di­ti­ons­kü­che und den ku­li­na­ri­schen High­lights Ita­li­ens ser­viert.

Fal­ken­stei­ner Ho­tel & Spa Ca­rin­zia /​ Lobby (c) FMTG

Die Gäste star­ten bei der „Halb­pen­sion” plus mit ei­nem aus­gie­bi­gen Ge­nuss-Früh­stück in den Tag. Am Nach­mit­tag stär­ken sich so­wohl Ak­tiv-Jun­kies als auch die­je­ni­gen, die es im Ur­laub lie­ber ru­hi­ger an­ge­hen, mit ei­ner Gip­fel-Jause.

Ab­ge­run­det wird das Ku­li­na­rik-Kon­zept mit ei­nem Sechs-Gang-Wahl-Menü am Abend. Bei der Aus­wahl der Le­bens­mit­tel liegt der Fo­kus auf re­gio­na­len Pro­duk­ten. Ein De­luxe Zim­mer mit Berg­blick ist ab 299 Euro buch­bar. Als Ope­ning-Spe­cial gibt es 20 Pro­zent Er­mä­ßi­gung für alle Bu­chun­gen ab zwei Näch­ten.

