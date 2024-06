Millstätter See: Bade-Vergnügen für Verliebte auf der Alm

Dank be­son­de­rer Ar­ran­ge­ments kön­nen Paare am Mill­stät­ter See in Kärn­ten ex­klu­sive Zeit zu zweit ver­brin­gen. Zum Bei­spiel bei ei­nem Voll­bad in der Out­door-Holz­ba­de­wanne auf der Alm un­ter freiem Him­mel mit Pan­ora­ma­blick auf See und Berge - und das in ei­nem Am­bi­ente, das ro­man­ti­scher kaum sein könnte.

Wäh­rend sich das fri­sche Quell­was­ser mit je­dem selbst nach­ge­leg­ten Holz­scheit der Wohl­fühl­tem­pe­ra­tur nä­hert, war­tet auf der Alex­an­der­Alm pu­rer Ge­nuss bei Kärnt­ner Fiz­zante und ei­ner Bio-Kä­se­platte aus der ei­ge­nen Alm­sen­ne­rei. Nur 15 Geh­mi­nu­ten ent­fernt schau­keln die Paare auf der „Pan­ora­ma­schau­kel Alex­an­der­Alm” dem Him­mel ent­ge­gen.

Alm­bad Alex­an­der­Alm (c) Gert Per­auer, MBN Tou­ris­mus, Alex­an­der­hütte

Ein Ba­de­er­leb­nis mit Blick auf die Burg­ruine Or­ten­burg, Scho­ko­fon­due und ei­nem Gläs­chen Pro­secco be­rei­ten die Wirts­leute Christa und Oli­ver wie­derum am Fuße des Sport­bergs Gol­deck ih­ren Gäs­ten – und am nächs­ten Mor­gen gibt es dann ei­nen Brunch in der Glas­kup­pel. Ob pi­kant, süß oder ex­tra­va­gant: Hier ist für je­den Ge­schmack et­was da­bei.

Glas­kup­pel-Brunch (c) Gert Per­auer, MBN Tou­ris­mus

Von Mai bis Ok­to­ber wer­den die bei­den Bä­der zwi­schen See und Berg ein­ge­las­sen. Auf der Alm im­mer von Mitt­woch bis Sonn­tag für 49 Euro pro Per­son und mit Burg­blick von Frei­tag bis Sonn­tag für 225 Euro pro Per­son in­klu­sive Über­nach­tung im Land­gast­hof Mar­hube.

