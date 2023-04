ACRO Suites: Wellness und Pool-Suiten auf den Klippen von Kreta

Das erst 2021 er­öff­nete ACRO Sui­tes liegt in der ru­hi­gen und ma­le­ri­schen Re­gion Agia Pe­la­gia auf ei­ner stei­len Klippe der Mo­nonaf­tis-Bucht mit Pan­ora­ma­blick auf die Ägäis – nur eine halbe Stunde vom in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen in He­ra­klion ent­fernt. Als ru­hi­ger Kon­trast zur rauen Um­ge­bung und den sich bre­chen­den Wel­len ver­bin­det das ar­chi­tek­to­ni­sche De­sign zeit­ge­nös­si­sches Flair mit der ein­zig­ar­ti­gen Na­tur in der Um­ge­bung.

(c) ACRO Sui­tes