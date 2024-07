Griechenland: One&Only eröffnet Luxusresort auf der Insel Kéa

Das One&Only Kéa Is­land ist er­öff­net: Auf der klei­nen grie­chi­schen In­sel Kéa – nur 45 Mi­nu­ten mit dem Schnell­boot von Athen ent­fernt – ze­le­briert One&Only ab so­fort das au­then­ti­sche me­di­ter­rane Le­ben in­mit­ten von un­be­rühr­ten Land­schaf­ten, ei­nem tief­blauen Meer, ab­ge­le­ge­nen Strän­den und char­man­ten Dör­fern.

Das One&Only Kéa Is­land liegt di­rekt am Strand auf ei­nem 65 Hektar gro­ßen Grund­stück an der rauen West­küste und ist das erste Ul­tra-Lu­xus­re­sort auf der Ky­kla­den­in­sel, die le­dig­lich 2.300 Ein­woh­ner zählt. Die 63 mo­der­nen Vil­len mit ei­nem oder zwei Schlaf­zim­mern schei­nen über den Klip­pen zu schwe­ben und ver­fü­gen alle über ei­nen ei­ge­nen In­fi­nity-Pool mit Pan­ora­ma­blick auf das Meer.

Ent­wor­fen vom re­nom­mier­ten Ar­chi­tek­ten John Heah, sind sie eine Hom­mage an die ar­chi­tek­to­ni­schen Tra­di­tio­nen von Kéa. Von Hand be­ar­bei­te­ter lo­ka­ler Stein und grie­chi­scher Mar­mor spie­len eine wich­tige Rolle und er­gän­zen an­dere ky­kla­di­sche Ele­mente wie hohe Atrien, weiße Wände, Per­go­len und Rund­bö­gen. Gleich­zei­tig sind die Un­ter­künfte mit ih­ren groß­zü­gi­gen In­nen- und Au­ßen­be­rei­che aber ganz für das Le­ben im Freien kon­zi­piert.

Eine be­grenzte An­zahl von Pri­vate Ho­mes steht zum Kauf zur Ver­fü­gung. Es sind die ers­ten Re­si­den­zen ei­ner Ho­tel-Marke in Grie­chen­land, die in freiem Be­sitz sind. Sie be­fin­den sich auf der ge­gen­über­lie­gen­den Seite der Vro­sko­pos-Bucht und bie­ten bis zu sechs Schlaf­zim­mer, ei­nen In­fi­nity-Pool und Gär­ten mit ein­hei­mi­scher Flora und Fauna samt ei­nem wei­ten Blick über das Meer.

Griechische Küche und eine Weinbar

One&Only Kéa Is­land (c) One&Only

Das Re­stau­rant „Atria” ser­viert eine klas­si­sche grie­chi­sche Kü­che mit fang­fri­schem Fisch, Fleisch aus lo­ka­ler Land­wirt­schaft und Kräu­tern aus ei­ge­nem An­bau. Die „Kos­mos Lounge” bie­tet je nach Ta­ges­zeit frisch ge­presste Säfte, ei­nen Nach­mit­tags­tee oder Cock­tails auf der Ter­rasse, von der sich die Son­nen­un­ter­gänge über dem Meer in ih­rer gan­zen Far­ben­pracht be­stau­nen las­sen.

Die „Kaiki Pool Bar” ist der per­fekte Ort für Snacks und Cock­tails am be­ein­dru­cken­den In­fi­nity-Pool, wäh­rend die Wein­bar „Èpi­cora” mit selbst her­ge­stell­ten Käse- und Wurst­ar­ran­ge­ments zu grie­chi­schen und in­ter­na­tio­na­len Wei­nen lockt. Die ge­heim­nis­volle „In­co­gnito Spea­k­easy Bar” ist hin­ter ei­ner kaum er­kenn­ba­ren Tür ver­steckt und bie­tet nur ma­xi­mal 20 Gäs­ten eine Aus­wahl an sel­te­nen Rum­sor­ten, ed­len Whis­kys und ku­ba­nisch in­spi­rier­ten Cock­tails.

Dezenter Luxus im „Bond Beach Club”

One&Only Kéa Is­land (c) One&Only

Egal ob man sich lie­ber sonnt oder am Meer tanzt: Der „Bond Beach Club” steht für de­zen­ten Lu­xus und fängt die le­ben­dige und gleich­zei­tig ent­spannte At­mo­sphäre ein, die ty­pisch für den Som­mer in Grie­chen­land ist. Ein Ort, an dem die Gäste lange Nach­mit­tage mit ih­ren Fü­ßen im Sand ver­brin­gen, wäh­rend sie me­di­ter­rane und asia­ti­sche Aro­men, gute Drinks und er­le­sene Weine zum Sound der DJs ge­nie­ßen.

Für die­je­ni­gen, die zum Mit­tag- oder Abend­essen vor­bei­kom­men möch­ten, gibt es ei­nen Steg, von dem man den Strand per Boot er­reicht. In­spi­riert von den Dorf­fes­ten, die je­den Som­mer auf den grie­chi­schen In­seln ab­ge­hal­ten wer­den, ver­an­stal­tet das Re­sort zu­dem so­ge­nannte „Panigiri”-Abende auf der Piazza mit tra­di­tio­nel­ler Mu­sik, Tanz und ge­grill­tem Fleisch un­ter freiem Him­mel.

Geheimnisse zu Wasser und zu Lande

One&Only Kéa Is­land (c) One&Only

Mit vier his­to­ri­schen Schiff­wracks, die di­rekt vor der Küste lie­gen, ist Kéa ein Ma­gnet für Tief­see­tau­cher. Das Tauch­zen­trum des Re­sorts bie­tet aber Un­ter­was­ser­aben­teuer für alle Ni­veaus – von PADI-An­fän­ger­kur­sen bis zu tech­ni­schen Tauch­gän­gen zu un­be­kann­ten Tauch­plät­zen. Wer lie­ber über Was­ser bleibt, char­tert eine Yacht für Se­gel­törns zu ver­steck­ten Strän­den und zu den Nach­bar­inseln. Wei­tere High­lights sind ge­führte Tou­ren zu an­ti­ken Rui­nen, char­man­ten Küs­ten­dör­fern und der Stadt Ioulida.

Das One&Only Spa ist ein drei­stö­cki­ges Re­fu­gium am Was­ser, das sich dem ganz­heit­li­chen Wohl­be­fin­den ver­schrie­ben hat. In­spi­riert von der grie­chi­schen My­tho­lo­gie, ste­hen viel­fäl­tige An­wen­dun­gen zur Aus­wahl, die ayur­ve­di­sches Heil­wis­sen, ein­hei­mi­sche Kräu­ter und mo­dernste Tech­ni­ken kom­bi­nie­ren. Das Spa be­her­bergt au­ßer­dem eine Reihe von Watsu-The­ra­pie­be­cken, kalte Tauch­be­cken, Dampf­bä­der, Saune, Whirl­pools und ei­nen In­door- und Out­door-Pool mit freiem Blick auf das Meer.

Übernachtungspreise ab 2.000 Euro pro Villa

One&Only Kéa Is­land (c) One&Only

Der „One&Only Club One” ver­fügt über ein Fit­ness­cen­ter mit In­nen- und Au­ßen­be­reich, ei­nen spe­zi­el­len Be­reich für Ju­gend­li­che, ei­nen Kid­sOnly Club”, ei­nen Fahr­rad-Ver­leih so­wie Pa­del- und Ten­nis­plätze. Die Ra­ten im One&Only Kéa Is­land be­gin­nen bis Ende Sep­tem­ber bei rund 2.500 bis 3.500 Euro pro Villa und Nacht in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen. Dazu kom­men noch 13,5 Pro­zent Steu­ern. Im Ok­to­ber – dem letz­ten Mo­nat der Som­mer­sai­son – ist das Re­sort ab rund 2.000 Euro pro Nacht buch­bar.

www.oneandonlyresorts.com/kea-island