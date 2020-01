Daios Cove: Eine Million Euro für noch mehr Luxus auf Kreta

Ein Ort der Ruhe und Ent­span­nung in au­ßer­ge­wöhn­li­cher Lage un­ter der Sonne von Kreta: Seit zehn Jah­ren zählt das Daios Cove nun schon zu den bes­ten Ho­tels in Grie­chen­land. Ge­fei­ert wird das Ju­bi­läum mit ei­ner In­ves­ti­tion von mehr als ei­ner Mil­lion Euro, mit der das Re­fu­gium in der ein­sa­men Bucht von Va­thi noch ex­klu­si­ver wer­den soll.

Ei­nes der wich­tigs­ten Pro­jekte zum 10. Ge­burts­tag des Daios Cove ist der Um­bau des ho­tel­ei­ge­nen À‑la-carte-Re­stau­rants „The Ocean”. Mit Zu­gang zur Ter­rasse, ei­nem weit­läu­fi­gen Gar­ten und dem Pri­vat­strand des Re­sorts sol­len In­­­nen- und Au­ßen­le­ben künf­tig in ei­nem neuen Am­bi­ente ver­schmel­zen. Au­ßer­dem wird der fran­zö­si­sche Ster­ne­koch Alain Du­casse ein spe­zi­el­les Menü für das Re­stau­rant und die „Ocean Bar“ ent­wer­fen.

Ne­ben dem Re­stau­rant wird auch der blü­hende In­nen­hof mit In­fi­nity Pool neu ge­stal­tet. Das un­ver­wech­sel­bare Flair des grie­chi­schen Som­mers weht künf­tig durch eine Lounge-Oase aus ge­müt­li­chen Ses­seln. Nur ei­nen Schritt ent­fernt, be­fin­det sich der neue Meer­­was­­ser-Pool nur für Er­wach­sene. An die Lie­gen und Day Beds schließt eine char­mante Lounge-Bar an. Hier kön­nen die Gäste er­fri­schende Cock­tails und köst­li­che Snacks an ei­nem schat­ti­gen Plätz­chen ge­nie­ßen.

Auch ein neuer Sui­­ten-Typ ent­steht im Her­zen der ku­bi­schen Na­­tur­stein-Vil­­len: Die stil­voll ein­ge­rich­te­ten „De­luxe Ju­nior Sui­ten” sind wahl­weise mit Bal­kon oder mit ei­ge­nem Meer­­was­­ser-Pool buch­bar. Die Gäste kom­men da­bei auch in den Ge­nuss des „Re­si­dents‘ Club”.

Die­ses lu­xu­riöse All-In­­­clu­­sive-Pro­­gramm be­inhal­tet un­ter an­de­rem das kos­ten­lose Spei­sen in al­len Re­stau­rants und Bars des Re­sorts, die Cock­tails und Drinks der preis­ge­krön­ten Bar­kee­per, ei­nen 24-Stun­­­den-Zim­­mer­­ser­vice und die freie Wahl aus der Mi­ni­bar. Das Daios Cove liegt im Os­ten von Kreta – je­weils rund eine Stunde von den Flug­hä­fen in He­ra­klion und Si­thia ent­fernt.

www.daioscovecrete.com/de