Amyth of Mykonos Super Paradise: Barfuß-Luxus trifft auf Inselleben

Un­be­schwer­ter Bar­fuß-Lu­xus trifft pul­sie­ren­des In­sel­le­ben: Tha­nos Ho­tels & Re­sorts hat mit dem „Amyth of My­ko­nos Su­per Pa­ra­dise” ein neues Hidea­way der sty­li­schen Amyth-Kol­lek­tion an der Süd­küste der grie­chi­schen Party-In­sel My­ko­nos er­öff­net.

Wie eine ele­gante Pri­vat­villa thront das voll­stän­dig re­no­vierte Amyth of My­ko­nos Su­per Pa­ra­dise auf ei­nem Hü­gel über dem be­rühm­ten, nur fünf Mi­nu­ten zu Fuß ent­fern­ten „Su­per Pa­ra­dise Beach“ mit sei­nen Bars und Re­stau­rants, an dem 1971 auch der erste Beach Club von My­ko­nos er­öff­net wurde. Auf die Gäste war­ten 50 Zim­mer und Sui­ten, zwei Re­stau­rants, ein Fit­ness­stu­dio und eine ent­spannte At­mo­sphäre am Pool vor der Ku­lisse der Ägäis.

Suiten mit privaten Pools im Freien

Die Un­ter­künfte rei­chen von 25 Qua­drat­me­ter gro­ßen Zim­mern bis zu Sui­ten mit bis zu 110 Qua­drat­me­tern, von de­nen viele über pri­vate Pools und Whirl­pools im Freien ver­fü­gen. Das me­di­ter­ran-in­spi­rierte De­sign ver­bin­det ru­hige Far­ben wie Beige, Greige, zarte Braun- und ver­schie­dene Blau­töne mit mo­der­nen De­sign-Ele­men­ten.

Das Ho­tel-Re­stau­rant „Amyth Kou­zina“ war­tet mit haus­ge­mach­ten grie­chi­schen Köst­lich­kei­ten auf – vom reich­hal­ti­gen Früh­stück über küh­lende, kna­ckige Sa­late und fang­fri­sche Fi­sche und Mee­res­früchte bis zu glu­ten­freien, ve­ga­nen und ve­ge­ta­ri­schen Op­tio­nen. Ein Pool, eine Bar, meh­rere Spa-Be­hand­lungs­räume und ein Fit­ness­stu­dio run­den die Aus­stat­tung des Amyth of My­ko­nos Su­per Pa­ra­dise ab.

Die Amyth-Kollektion der Thanos Hotels

Amyth of My­ko­nos – Su­per Pa­ra­dise (c) Tha­nos Ho­tels & Re­sorts

Die Amyth Ho­tels als neue Kol­lek­tion von Tha­nos Ho­tels & Re­sorts ste­hen für eine fa­mi­liäre Gast­freund­schaft und ei­nen herz­li­chen Ser­vice in klei­ne­ren, de­sign­ori­en­tier­ten Häu­sern, die eine per­sön­li­che und in­time Note ver­kör­pern. Das Amyth of My­ko­nos Su­per Pa­ra­dise ist da­bei nach dem Amyth of My­ko­nos Agios Ste­pha­nos das zweite Ho­tel der Kol­lek­tion. In den kom­men­den fünf Jah­ren sind zahl­rei­che wei­tere Neu­eröff­nun­gen in Grie­chen­land ge­plant.

Tha­nos Ho­tels & Re­sorts gilt mit den drei Ho­tels Anassa, Al­myra und An­na­belle in Pa­phos als Zy­perns füh­rende Lu­xus­ho­tel­gruppe. Vor 40 Jah­ren vom ver­stor­be­nen Ale­cos Mi­chaeli­des ge­grün­det, zeich­net heute sein Sohn Tha­nos Mi­chaeli­des für die Ge­schäfts­füh­rung ver­ant­wort­lich. Die Zim­mer­preise im Amyth of My­ko­nos Su­per Pa­ra­dise be­gin­nen je nach Sai­son bei 180 bis 274 Euro pro Nacht – in­klu­sive Früh­stück und Trans­fers für zwei Per­so­nen. Die Sai­son 2024 en­det am 1. Ok­to­ber.

