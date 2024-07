91 Athens Riviera: Luxus-Glamping an der Küste von Athen

Die grie­chi­sche Life­style-Ho­tel­marke „Do­mes” hat mit dem 91 Athens Ri­viera ein ein­zig­ar­ti­ges Re­sort an der Küste von Athen er­öff­net. Das neue Hidea­way be­steht aus ei­nem ex­klu­si­ven Pri­vat­club von Gri­va­lia Hos­pi­ta­lity und groß­zü­gi­gen Glam­ping-Un­ter­künf­ten für alle, die Well­ness, Strand und Ku­li­na­rik zu ei­nem ul­ti­ma­ti­ven Lu­xus-Ca­bana-Beach-Club-Er­leb­nis ver­bin­den möch­ten.

Das Fünf-Sterne-Re­fu­gium be­fin­det sich in Gly­fada an der Ri­viera von Athen – nicht weit vom Stadt­zen­trum ent­fernt und in un­mit­tel­ba­rer Nach­bar­schaft zum erst im Vor­jahr er­öff­ne­ten Ul­tra-Lu­xus­re­sort One&Only Aes­the­sis. Die 28 „Lu­xents“ – ein Wort­spiel aus „Lu­xus“ und „Zelt“ (engl. Tent) – sind je­weils 43 Qua­drat­me­ter groß und ver­fü­gen fast alle über pri­vate Pools mit Gar­ten- oder Meer­blick, die Al­lein­rei­sende, Paare und Fa­mi­lien an­spre­chen sol­len.

Einzigartig im gesamten Mittelmeerraum

„Wir sind un­glaub­lich stolz auf die­ses bahn­bre­chende Pro­jekt, wel­ches das erste sei­ner Art im Mit­tel­meer­raum ist. Das 91 Athens Ri­viera ist ein Mei­len­stein für un­sere Marke und ver­kör­pert un­ser En­ga­ge­ment für in­no­va­tive Pro­jekte, die ei­nen Fünf-Sterne-Ser­vice mit aus­ge­wähl­ten Rei­se­zie­len ver­bin­den. Bei Do­mes stre­ben wir stets da­nach, Lu­xus-Life­style-Er­leb­nisse neu zu de­fi­nie­ren“, sagt Dr. Ge­orge P. Spa­nos, CEO von Do­mes.

Das gas­tro­no­mi­sche An­ge­bot um­fasst meh­rere Bars und eine Au­ßen­stelle des be­kann­ten Re­stau­rants „Bar­ba­rossa” aus Pa­ros, in dem Kü­chen­chef Di­mit­ris Ni­ko­lis ky­kla­di­sche und me­di­ter­rane Ge­richte ser­viert. Wei­tere Re­stau­rants sind vom Re­sort aus be­quem zu Fuß er­reich­bar. Für ei­nen ak­ti­ven Ur­laub ste­hen Was­ser­sport­mög­lich­kei­ten, acht Ten­nis­plätze, ein Fit­ness­cen­ter mit Per­so­nal Coa­ching, Yoga zum Son­nen­auf­gang und Pi­la­tes zum Son­nen­un­ter­gang be­reit. Ein be­heiz­ter Out­door-Pool ist eben­falls vor­han­den.

Raten ab 746 Euro pro Nacht im September

91 Athens Ri­viera, The Re­sort (c) Do­mes

Dar­über hin­aus bie­tet das Do­mes Soma Spa „The Fi­nest“ in­di­vi­du­elle Be­hand­lun­gen, die Lu­xus mit spür­ba­ren Er­geb­nis­sen und tie­fem Wis­sen kom­bi­nie­ren – un­ter­stützt durch erst­klas­sige Pro­dukte von Au­gus­ti­nus Ba­der, El­emis und iS Cli­ni­cal. Die Spa-Er­leb­nisse rei­chen da­bei von fort­schritt­li­chen Ge­sichts­be­hand­lun­gen über sorg­fäl­tig ku­ra­tierte Mas­sa­gen bis zu ent­gif­ten­den Kör­per­be­hand­lun­gen.

Das 91 Athens Ri­viera ist die zweite Er­öff­nung von Do­mes in die­sem Jahr nach dem Do­mes No­vos San­to­rini im April und folgt auf die letzt­jäh­ri­gen Er­öff­nun­gen in Chal­ki­diki, Mi­los und My­ko­nos. Mit dem ak­tu­el­len Er­öff­nungs­an­ge­bot ist ein Zelt mit pri­va­tem Pool im Sep­tem­ber und Ok­to­ber ab 746 Euro pro Nacht und von No­vem­ber bis Fe­bruar ab 451 Euro buch­bar – je­weils mit Früh­stück und Abend­essen für zwei Per­so­nen.

www.domesresorts.com/91athensrivieratheresort