InterContinental Kreta: Neues Lifestyle-Resort in Agios Nikolaos

In der Ha­fen­stadt Agios Ni­ko­laos im Os­ten von Kreta hat in die­sem Som­mer das In­ter­Con­ti­nen­tal Kreta er­öff­net. Ein Vier-Sterne-Haus aus den 1970er-Jah­ren wurde da­bei nach ei­ner grund­le­gen­den Re­no­vie­rung in ein mo­der­nes Life­style-Ho­tel ver­wan­delt. Auf die Gäste war­ten zwei In­fi­nity-Pools mit Pan­ora­ma­blick über die Mi­ra­bello-Bucht, ein Spa und drei Re­stau­rants mit Sterne-Kü­che.

Die 199 Zim­mer und Sui­ten sind mit Bal­ko­nen, be­geh­ba­ren Du­schen und hoch­wer­ti­gen Mö­beln aus­ge­stat­tet. Viele der Clas­sic- und Pre­mium-Zim­mer ver­fü­gen zu­dem über pri­vate Pools. Für ein kre­ti­sches Zu­hause auf Zeit ste­hen ge­räu­mige Sui­ten mit Su­per-King­size-Bet­ten, be­que­men Zu­satz­so­fas und atem­be­rau­ben­dem Meer­blick von den mö­blier­ten Bal­ko­nen be­reit.

Ein Chefkoch mit zwei Michelin-Sternen

Die drei grie­chi­schen Re­stau­rants des Ho­tels wer­den von Chef­koch Ni­kos Rous­sos ge­lei­tet, der in sei­nem Gour­met-Tem­pel in Lon­don mit zwei Mi­che­lin-Ster­nen aus­ge­zeich­net wurde. Ge­treu sei­nem Be­kennt­nis zur mo­der­nen grie­chi­schen Kü­che kre­iert er sai­so­nale Me­nüs aus lo­ka­len Zu­ta­ten, die Kre­tas ku­li­na­ri­sches Erbe wi­der­spie­geln. Auf der Wein­karte fin­den sich vor al­lem hei­mi­sche Reb­sor­ten, wäh­rend die Cock­tail­karte vom preis­ge­krön­ten Mixolo­gen Elias Ster­gio­pou­los zu­sam­men­ge­stellt wurde.

Das „Aegeo Spa” bie­tet tra­di­tio­nelle und mo­derne Be­hand­lun­gen an, die von ei­ner kre­ti­schen Mas­sage mit lo­ka­lem Oli­venöl über eine Anti-Aging-Ge­sichts- und Na­cken­mas­sage mit Sa­fran bis zur Kryo­the­ra­pie mit An­ti­oxi­dan­tien rei­chen. Ein Ham­mam, eine Sauna, ein Dampf­bad, ein In­door-Pool und ein Ent­span­nungs­be­reich er­gän­zen die vier Be­hand­lungs­räume, von de­nen zwei für Paare ein­ge­rich­tet sind. Ein voll aus­ge­stat­te­ter Fit­ness­raum steht eben­falls zur Ver­fü­gung.

Eintauchen in das griechische Insel-Leben

In­ter­Con­ti­nen­tal Kreta (c) In­ter­Con­ti­nen­tal Ho­tels & Re­sorts

Jen­seits der Küs­ten­straße, die das In­ter­Con­ti­nen­tal Kreta vom Meer trennt, fin­det sich ein klei­ner, schma­ler Strand. Für ei­nen Ba­de­ur­laub eig­net sich das Ho­tel aber we­ni­ger. Wer in das ty­pi­sche grie­chi­sche In­sel-Le­ben ein­tau­chen will, ist hier je­doch ab­so­lut rich­tig. Denn das ma­le­ri­sche Zen­trum von Agios Ni­ko­laos mit sei­nen Re­stau­rants, Bars und Shops rund um den Voulis­meni-See ist in we­ni­gen Geh­mi­nu­ten er­reich­bar.

Aus­flüge zu ar­chäo­lo­gi­schen Stät­ten, tra­di­tio­nel­len Dör­fern und klei­nen Wein­gü­tern sind wei­tere mög­li­che Ak­ti­vi­tä­ten. Von der In­sel­haupt­stadt He­ra­klion und ih­rem Flug­ha­fen ist das In­ter­Con­ti­nen­tal Kreta eine knappe Auto-Stunde ent­fernt. Die Zim­mer­preise mit Früh­stück für zwei Per­so­nen be­gin­nen im Au­gust bei 256 Euro pro Nacht, im Sep­tem­ber bei 235 Euro und im Ok­to­ber bei 181 Euro. Ein Zim­mer mit pri­va­tem Pool kos­tet le­dig­lich 40 bis 50 Euro mehr pro Nacht. Die Sai­son 2024 en­det am 2. No­vem­ber.

www.ihg.com