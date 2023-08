Cayo Exclusive Resort: 70 Zimmer und Suiten mit privaten Pools auf Kreta

Er­fri­schende Ge­tränke, Säfte und Cock­tails kön­nen die Gäste in der „Emer­ald Bar” in der Lobby und in der „En­as­tron Bar” am Pool ge­nie­ßen. Hier und in al­len Re­stau­rants des Re­sorts fin­den die Gäste den haus­ei­ge­nen, von den Ei­gen­tü­mern selbst her­ge­stell­ten or­ga­ni­schen Wein. Die be­kann­ten kre­ti­schen Reb­sor­ten „Vi­diano”, „Kot­si­fali” und „Mus­cat of Spina” wer­den in den Wein­ber­gen in der Ge­gend von Alagni in der Nähe von He­ra­klion an­ge­baut.

(c) Cayo Ex­clu­sive Re­sort & Spa