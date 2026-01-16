Winterliche Traumstraßen in Österreich, Deutschland und Schweiz

Wenn sich Al­pen und Mit­tel­ge­birge in ein glit­zern­des Win­ter­kleid hül­len, bie­ten zahl­rei­che Pan­ora­ma­stra­ßen in Ös­ter­reich, Deutsch­land und der Schweiz un­ver­gess­li­che Er­leb­nisse für die Au­to­fah­rer. Der Miet­wa­gen-An­bie­ter Sunny Cars stellt fünf win­ter­li­che Traum­stra­ßen vor.

Vom ver­schnei­ten Schwarz­wald über schnee­be­deckte Hoch­al­pen­stra­ßen in Bay­ern und Kärn­ten bis zu ab­ge­le­ge­nen Päs­sen in der Schweiz: Diese Rou­ten ver­bin­den spek­ta­ku­läre Aus­bli­cke, kul­tu­relle High­lights und viel­fäl­tige Win­ter­ak­ti­vi­tä­ten.

Schwarzwaldhochstraße /​ Deutschland

Zwi­schen Ba­den-Ba­den und Freu­den­stadt ver­läuft die rund 60 Ki­lo­me­ter lange Schwarz­wald­hoch­straße als eine der äl­tes­ten und zu­gleich schöns­ten Pan­ora­ma­stra­ßen Deutsch­lands. Im Win­ter bie­tet sie ein ein­drucks­vol­les Na­tur­schau­spiel mit ver­schnei­ten Wäl­dern, kla­rer Berg­luft und wei­ten Aus­bli­cken über das Rhein­tal. Die tra­di­ti­ons­rei­che Route, die be­reits 1930 ent­stand, ver­bin­det den Ort Büh­ler­höhe, den Mum­mel­see, den Meh­lis­kopf und das Na­tur­schutz­zen­trum Ru­he­stein.

Auf Win­ter­sport-Fans war­ten 70 Ki­lo­me­ter ge­spurte Loi­pen, Ski- und Snow­board­pis­ten, eine Ro­del­bahn am Ru­he­stein, Pfer­de­schlit­ten­fahr­ten so­wie Schnee­schuh- und Win­ter­wan­der­tou­ren ent­lang der Stre­cke. Auf dem Meh­lis­kopf bie­tet ein Aus­sichts­turm ei­nen atem­be­rau­ben­den Rund­blick. Auch ein his­to­ri­sches Klos­ter, die Al­ler­hei­li­gen-Was­ser­fälle und der größte Markt­platz in Deutsch­land im Ort Freu­den­stadt war­ten ent­lang der Stre­cke.

Roßfeld-Panoramastraße /​ Deutschland

Ross­feld Berch­tes­ga­den /​ Bay­ern (c) Ad­o­be­Stock

Auf bis zu 1.600 Me­ter See­höge führt die Roß­feld-Pan­ora­ma­straße durch eine der spek­ta­ku­lärs­ten Win­ter­rou­ten des Lan­des. Die Hoch­al­pen­straße ver­läuft ober­halb von Berch­tes­ga­den durch die ver­schneite Berg­welt und er­öff­net atem­be­rau­bende Aus­bli­cke auf das Berch­tes­ga­de­ner Land, das Salz­ach­tal und den Watz­mann.

Im Win­ter ver­wan­delt sich die Pan­ora­ma­straße in ein Pa­ra­dies für Na­tur­lieb­ha­ber und Win­ter­sport­ler. Sie dient als idea­ler Aus­gangs­punkt für Win­ter­wan­de­run­gen und führt di­rekt zum schnee­si­che­ren Ski­ge­biet Roß­feld, das beste Be­din­gun­gen für Ein­stei­ger und Pro­fis bie­tet. Zahl­rei­che Un­ter­künfte im na­hen Berch­tes­ga­de­ner Land la­den zu ei­nem ge­müt­li­chen Win­ter­auf­ent­halt mit den Liebs­ten ein.

Villacher Alpenstraße /​ Österreich

Do­bratsch (c) Ay­din Hassan via Un­s­plash

Mit sanf­ten Kur­ven und sie­ben Keh­ren führt die 16,5 Ki­lo­me­ter lange Vil­la­cher Al­pen­straße von der Drau­stadt Vil­lach hin­auf auf den Do­bratsch. Auf ih­rem Weg über­win­det sie rund 1.200 Hö­hen­me­ter und er­reicht ih­ren höchs­ten Punkt an der Rosstratte auf 1.700 Me­tern. Von hier er­öff­nen sich be­ein­dru­ckende Pan­ora­men, denn der Drei­län­der­blick reicht bis zu den Ju­li­schen Al­pen in Ita­lien und Slo­we­nien so­wie zu den Ka­ra­wan­ken in Kärn­ten.

Im Win­ter prä­sen­tiert sich die Al­pen­straße als ru­hige, aus­sichts­rei­che Route durch den Na­tur­park Do­bratsch – ideal für Aus­flüge, Spa­zier­gänge und ku­li­na­ri­sche Ent­de­ckun­gen. Be­son­ders ein­drucks­voll sind der Sky­walk, der sich rund 400 Me­ter über die Rote Wand er­streckt, so­wie das Do­bratsch-Gip­fel­haus, das sich nur zu Fuß er­rei­chen lässt. Be­glei­tet von ei­nem un­ver­gess­li­chen Gip­fel­blick, kom­men hier Kärnt­ner Spe­zia­li­tä­ten wie Kas­nu­deln, Buch­teln mit Va­nil­le­sauce oder ein herz­haf­tes Gu­lasch auf den Tisch.

Simplonpass /​ Schweiz

Gan­ter­brü­cke Sim­plon­pass /​ Schweiz (c) Ad­o­be­Stock

Auf rund 2.000 Me­tern See­höhe ver­bin­det der Sim­plon­pass das Wal­li­ser Rho­ne­tal bei Brig mit dem ita­lie­ni­schen Domo­dos­sola. Be­reits im Mit­tel­al­ter als Saum­weg ge­nutzt und spä­ter un­ter Na­po­leon zur stra­te­gi­schen Pass­straße aus­ge­baut, zählt die tra­di­ti­ons­rei­che Route heute zu den fas­zi­nie­rends­ten Al­pen­stra­ßen Eu­ro­pas. Im Win­ter ver­wan­delt sich der Pass in eine be­ein­dru­ckende Hoch­ge­birgs­land­schaft mit zahl­rei­chen Fo­to­stopps und Wan­der­we­gen. Au­to­fah­rer ach­ten auf die Schnee­ket­ten­pflicht wäh­rend der Win­ter­mo­nate.

Ent­lang der Stre­cke war­ten his­to­ri­sche Se­hens­wür­dig­kei­ten wie die mo­nu­men­tale Gan­ter­brü­cke, das Hos­piz der Bern­har­di­ner-Chor­her­ren, das Stein­ad­ler-Denk­mal aus dem Zwei­ten Welt­krieg oder das ma­le­ri­sche Sim­plon Dorf mit sei­nen ita­lie­nisch an­mu­ten­den Plät­zen. Be­son­ders ein­drucks­voll ist die Fahrt durch die Gon­do­schlucht, wo Tun­nel und Ga­le­rien zwi­schen mas­si­ven Gra­nit­wän­den hin­durch­füh­ren, bis schließ­lich das Grenz­dorf Gondo mit sei­nen ehe­ma­li­gen Gold­mi­nen er­reicht ist. Mu­seen in Sim­plon Dorf und der Gon­do­schlucht be­leuch­ten die be­wegte Ge­schichte die­ser ein­zig­ar­ti­gen Pass­land­schaft.

Ofenpass /​ Schweiz

Val Mus­tair, Ofen­pass /​ Schweiz (c) Ad­o­be­Stock

Auf rund 2.100 Me­tern Höhe ver­bin­det der Ofen­pass im Schwei­zer Kan­ton Grau­bün­den das En­ga­din mit dem ab­ge­le­ge­nen Müns­ter­tal (Val Müs­t­air) auf ei­ner land­schaft­lich ein­zig­ar­ti­gen Route. Die Pan­ora­ma­straße führt durch den schwei­ze­ri­schen Na­tio­nal­park, in dem die Rei­sen­den auf Stein­bö­cke, Gämse, Hir­sche und Mur­mel­tiere tref­fen.

Der Ofen­pass mar­kiert zu­gleich die Grenze zwi­schen der Ses­ven­na­gruppe im Nord­os­ten und den Ort­ler-Al­pen im Süd­wes­ten. Seine Pass­höhe und die Süd­ost­rampe lie­gen au­ßer­halb der Schutz­zone, wäh­rend der Nord­west­ab­schnitt die ein­zige Straße ist, die den Na­tio­nal­park durch­quert. Für Win­ter­rei­sende ga­ran­tiert dies ein au­ßer­ge­wöhn­li­ches Na­tur­er­leb­nis.

Gut vor­be­rei­tete Au­to­rei­sende ver­ge­wis­sern sich, dass ihr Wa­gen Win­ter­be­rei­fung hat und Schnee­ket­ten griff­be­reit im Wa­gen lie­gen, denn die Stre­cke kann bei Schnee­fall durch­aus an­spruchs­voll wer­den. In­ner­halb des Na­tio­nal­parks gel­ten strenge Re­geln, um diese un­be­rührte Al­pen­land­schaft zu schüt­zen.

sunnycars.at

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.