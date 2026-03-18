Auszeit per Bahn: Ein Wochenende im Werzers am Wörthersee

Als die Ei­sen­bahn einst den Wör­ther­see in Kärn­ten erst­mals be­quem und schnell er­reich­bar machte, be­gann ein neues Ri­tual: Aus­stei­gen, Luft ho­len und an­kom­men. Im Wer­zers wur­den die Gäste schon da­mals mit dem emp­fan­gen, was bis heute trägt – näm­lich Was­ser, Na­tur, Ge­nuss und dem gu­ten Ge­fühl, dass man nichts muss, au­ßer ge­nie­ßen.

Anna Wer­zer – als Witwe lie­be­voll „Mama Wer­zer” ge­nannt – stand für ge­nau die­sen Mo­ment, in dem aus der An­reise die Aus­zeit wird. Auch heute würde sie ihre Gäste so emp­fan­gen: Frei­tag nach der Ar­beit in den Zug, in Pört­schach aus­stei­gen, im Wer­zers an­kom­men, ab­tau­chen und am Sonn­tag leich­ter wie­der heim­fah­ren.

Wer­zers (c) Nes­tel­ba­cher Foto Wer­zers /​ Wiese am Strand (c) As­sam Wer­zers /​ Blick Ba­de­haus, See, Pool (c) Pe­tra Nes­tel­ba­cher Wer­zers /​ Ru­he­raum Ba­de­haus (c) Stein­th­a­ler Wer­zers /​ Zim­mer (c) Wer­zers Wer­zers /​ Ba­de­haus (c) Nes­tel­ba­cher Wer­zers /​ Aus­zeit zu zweit (c) Pe­tra Nes­tel­ba­cher Wer­zers (c Wer­zers Wer­zers /​ Früh­stück (c) Pe­tra Nes­tel­ba­cher Wer­zers Aus­blick (c) Stein­th­a­ler Wer­zers /​ Bis­tro (c) Wer­zers Wer­zers /​ Ba­de­haus Ru­he­raum (c) Pe­tra Nes­tel­ba­cher Wer­zers /​ Ba­de­haus am Wör­ther­see (c) Franz Gerdl Wer­zers /​ Ba­de­haus mit Boot (c) Nes­tel­ba­cher Wer­zers /​ Ba­de­haus bei Nacht (c) As­sam

Dank der neuen Kor­alm­bahn ist die Aus­zeit da­bei so nah wie nie zu­vor – und Kärn­ten wie­der das ideale Ziel für ein spon­ta­nes Wo­chen­ende am See. Im­mer­hin braucht es jetzt nur noch 41 Mi­nu­ten von Graz und 3:10 Stun­den von Wien, um Kla­gen­furt zu er­rei­chen. Also: Ein­stei­gen am Frei­tag, an­kom­men im Wer­zers Ho­tel Re­sort Pört­schach – und der All­tag bleibt ir­gendwo zwi­schen den Sta­tio­nen zu­rück.

Freitag: Ankommen wie ein Ritual

Im Wer­zers pas­siert et­was sehr Wohl­tu­en­des, sehr Un­auf­ge­reg­tes: Man checkt ein, geht aufs Zim­mer und macht als Ers­tes die Bal­kon­tür auf. Dann ist da nur noch der Wör­ther­see. Weite. Licht. Luft, die so­fort nach Sü­den klingt. Kein Pro­gramm, kein Druck. Nur die­ses leise „Ah”, das ein Wo­chen­ende erst zu ei­nem Wo­chen­ende macht.

Am Abend gibt es ein Din­ner, das sich Zeit nimmt. Ein Glas, das nicht ne­ben­bei pas­siert. Und da­nach viel­leicht noch ein kur­zer Spa­zier­gang ans Was­ser. Dann schla­fen, als wäre der Kopf end­lich ein­mal off­line.

Samstag: Badehaus und Pioniergeist

Wer­zers /​ Ba­de­haus bei Nacht (c) As­sam

Der Sams­tag be­ginnt mit ei­nem Früh­stück ohne Eile und mit ei­ner Ent­schei­dung, die Anna Wer­zer ver­mut­lich im­mer emp­foh­len hätte: Zu­erst das Wohl­ge­fühl! Das Herz­stück des Re­sorts ist das his­to­ri­sche Ba­de­haus – ein Ort mit Ge­schichte und Cha­rak­ter, der sich gleich­zei­tig ganz zeit­ge­mäß an­fühlt. Er­ho­lung wird hier nicht in­sze­niert, son­dern pas­siert – warm wer­den, ab­tau­chen, los­las­sen.

Da­nach lässt man den Tag ge­nau so wer­den, wie man ihn braucht, viel­leicht mit ei­nem Tre­at­ment für Ge­sicht, Kör­per und Geist, das das Wo­chen­ende wie ein Re­set an­füh­len lässt. Oder mit Be­we­gung, die leicht­fällt: ein Match auf den haus­ei­ge­nen Ten­nis­plät­zen, eine Runde mit dem Rad, ein biss­chen Ak­tiv­sein am See und an­schlie­ßend zu­rück in die Ruhe.

Am Nach­mit­tag zieht es ei­nen dann end­gül­tig nach drau­ßen: Fla­nie­ren auf der Pro­me­nade, viel­leicht ein Ab­ste­cher nach Vel­den oder Ma­ria Wörth. Der Wör­ther­see macht selbst ein­fa­che Dinge be­son­ders.

Sonntag: Frühstück mit Seeblick und Heimfahrt

Der Sonn­tag be­ginnt nicht mit der Ab­reise, son­dern mit noch ein­mal Ge­nuss, Früh­stück, Kaf­fee, Zeit. Dann noch ein letz­ter See-Mo­ment, ein kur­zer Spa­zier­gang, bar­fuß ans Was­ser, je nach Sai­son so­gar ein Sprung hin­ein. Ir­gend­wann ist es so­weit: Kof­fer zu, noch ein­mal der Blick in die Weite und zu­rück Rich­tung Bahn­hof – ohne Stau und ohne Park­platz­su­che.

Wer mit dem Zug an­reist und beim Check-in die Ti­cket­vor­lage zeigt, er­hält üb­ri­gens ab zwei Über­nach­tun­gen ei­nen Gut­schein über 15 Pro­zent für den nächs­ten Auf­ent­halt im Wer­zers. So wird aus dem spon­ta­nen Wo­chen­ende ganz leicht ein Wie­der­se­hen.

resort.werzers.at

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.