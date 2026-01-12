Das erste Ski-Kino Tirols: Zeitreise in Söll am Wilden Kaiser

Eine außergewöhnliche Kino-Atmosphäre aus längst vergangenen Zeiten können die Besucher von Söll im ersten Nostalgie-Ski-Kino Tirols – mitten in der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental – in einem der ältesten Kinogebäude des Landes auf ganz neue Weise erleben.
Netflix, Prime und Co. haben in den letzten Jahren unser Wohnzimmer zur Kinolandschaft gemacht. Doch das echte Kinoerlebnis – mit großer Leinwand, Popcorn-Duft und gemeinsamer Spannung im abgedunkelten Saal – bleibt unvergleichlich.
Die Mitarbeiter der Bergbahnen Söll haben sich schon seit jeher der Aufgabe verschrieben, alte Bräuche und altes Wissen lebendig zu halten – im Sommer wie im Winter. Daraus entstand die außergewöhnliche Idee einer Zeitreise in die Vergangenheit mit einem Hauch Magie und einem Augenzwinkern in Richtung Moderne.
Ab Ende Dezember hat sich dabei die urige Tenne in der „Hexerei” in ein nostalgisches „Ski-Kino“ verwandelt. Von Montag bis Donnerstag werden hier kostenlos Kurzfilme für Jung und Alt gezeigt – natürlich mit Popcorn und Hexenwasser inklusive.
Das Besondere daran: Der Einkehrschwung führt direkt von der Keatabfahrt vor den roten Vorhang. Zwischen 11 und 15 Uhr laufen die Filme stündlich, ganz ohne Tickets oder Voranmeldung. Einfach Skier abschnallen, Platz nehmen und eintauchen in eine kleine, feine Auszeit voller Emotion, Erinnerung und Bergmagie.
Wenn es also diesen Winter heißt „Vorhang auf im Ski-Kino Söll“, dann ist das nicht nur ein neues Highlight für Wintersport-Fans, sondern auch eine liebevolle Hommage an das Kinoerlebnis vergangener Zeiten.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.