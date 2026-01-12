Das erste Ski-Kino Tirols: Zeitreise in Söll am Wilden Kaiser

Eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Kino-At­mo­sphäre aus längst ver­gan­ge­nen Zei­ten kön­nen die Be­su­cher von Söll im ers­ten Nost­al­gie-Ski-Kino Ti­rols – mit­ten in der Ski­Welt Wil­der Kai­ser Bri­xen­tal – in ei­nem der äl­tes­ten Ki­no­ge­bäude des Lan­des auf ganz neue Weise er­le­ben.

Net­flix, Prime und Co. ha­ben in den letz­ten Jah­ren un­ser Wohn­zim­mer zur Ki­no­land­schaft ge­macht. Doch das echte Ki­no­er­leb­nis – mit gro­ßer Lein­wand, Pop­corn-Duft und ge­mein­sa­mer Span­nung im ab­ge­dun­kel­ten Saal – bleibt un­ver­gleich­lich.

Ski­Kino Söll Schwarz-Weiß (c) Berg- und Ski­lift Hoch­söll GmbH & Co KG

Die Mit­ar­bei­ter der Berg­bah­nen Söll ha­ben sich schon seit je­her der Auf­gabe ver­schrie­ben, alte Bräu­che und al­tes Wis­sen le­ben­dig zu hal­ten – im Som­mer wie im Win­ter. Dar­aus ent­stand die au­ßer­ge­wöhn­li­che Idee ei­ner Zeit­reise in die Ver­gan­gen­heit mit ei­nem Hauch Ma­gie und ei­nem Au­gen­zwin­kern in Rich­tung Mo­derne.

Ab Ende De­zem­ber hat sich da­bei die urige Tenne in der „He­xe­rei” in ein nost­al­gi­sches „Ski-Kino“ ver­wan­delt. Von Mon­tag bis Don­ners­tag wer­den hier kos­ten­los Kurz­filme für Jung und Alt ge­zeigt – na­tür­lich mit Pop­corn und He­xen­was­ser in­klu­sive.

Ski­Kino Bau­ern­haus (c) Berg- und Ski­lift Hoch­söll GmbH & Co KG

Das Be­son­dere daran: Der Ein­kehr­schwung führt di­rekt von der Keat­ab­fahrt vor den ro­ten Vor­hang. Zwi­schen 11 und 15 Uhr lau­fen die Filme stünd­lich, ganz ohne Ti­ckets oder Vor­anmel­dung. Ein­fach Skier ab­schnal­len, Platz neh­men und ein­tau­chen in eine kleine, feine Aus­zeit vol­ler Emo­tion, Er­in­ne­rung und Berg­ma­gie.

Wenn es also die­sen Win­ter heißt „Vor­hang auf im Ski-Kino Söll“, dann ist das nicht nur ein neues High­light für Win­ter­sport-Fans, son­dern auch eine lie­be­volle Hom­mage an das Ki­no­er­leb­nis ver­gan­ge­ner Zei­ten.

www.skiwelt.at

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.