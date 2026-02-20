HolidayCheck Award: Das sind die beliebtesten Hotels in Österreich

Der HolidayCheck Award 2026 zeigt, welchen Hotels die Gäste für ihren Urlaub 2026 besonders vertrauen. Auf der Grundlage von mehr als 892.000 geprüften Bewertungen wurden in diesem Jahr 717 Hotels aus 36 Ländern ausgezeichnet.
173 Häuser erhielten den Gold Award und überzeugen damit seit Jahren durch konstant hohe Qualität und hohe Gästezufriedenheit. In Österreich gehen insgesamt 78 Awards an herausragende Hotels – darunter elf Gold Awards.
01 | Natürlich. Hotel mit Charakter
Skifahren, Wandern und Biken, Wellness in der obersten Etage mit fantastischem Bergblick, viel Holz, klare Linien, modern, gemütlich und eine familiäre Atmosphäre. Das alles schätzen die Gäste des Natürlich. Hotel mit Charakter am westlichen Ortsrand von Fiss – am meisten jedoch den unverwechselbaren Charakter, den die Gastgeberfamilie Rietzler mit ihrem persönlichen Stil und ihrer Präsenz im Alltag prägt. In den HolidayCheck-Bewertungen wird der Hausherr immer wieder als „bester Entertainer der Welt“ beschrieben. Auch die Schnitzel- und Barbecue-Abende sowie das gute Preis-Leistungsverhältnis erhalten seit Jahren Bestnoten, was nun zusätzlich mit dem Gold-Award belohnt wurde.
02 | Wanderhotel Taurerwirt
Die Markenzeichen des Wanderhotels Taurerwirt in Kals in Osttirol sind Mama Paulas Eierspeisen am Morgen und die Wandertipps der Gastgeberfamilie Rogl. Dazu kommt die außergewöhnliche Lage auf 1.500 Metern Höhe, direkt am Nationalpark Hohe Tauern und mitten in der Natur am Fuße des Großglockners. Das Wanderhotel mit seinen knapp 30 Zimmern bietet auch ein kleines Spa mit Innenpool, Dampfbad, Outdoor-Whirlpool sowie Massagen und Kosmetik, worum sich Marlene und Christina Rogl kümmern. Das persönliche Engagement kommt bei den Gästen hervorragend an, wie auch die hausgemachten Kuchen, das Abendessen sowie das Preis-Leistungsverhältnis.
03 | Vitalhotel Edelweiss
Infinity-Pool mit Gletscherblick: Der Blick auf das ewige Eis des Stubaitaler Gletschers im Kontrast zum warmen Granderwasser im Außenbecken lässt die Zeit stillstehen und die Erholung kann beginnen. Dafür sorgen auch die Zimmer und Suiten, die mit viel Holz und edlen Naturmaterialien ausgestattet sind, sowie das große Bergwiesen-Spa mit Saunalandschaft, Wasserbetten, Wärmeliegen und sanft schwingenden „Heaven-Swings“ zum Entspannen. Viele Gäste fühlen sich im Vitalhotel Edelweiss in Neustift im Stubaital auf 1.100 Metern Höhe wie im Himmel.
04 | Impulshotel Freigold
Im Impulshotel Freigold in Freistadt in Oberösterreich ist alles ein bisschen anders. Statt Wellness geht es hier nämlich um die nächsthöhere Stufe von Entspannung – um die sogenannte „Selfness”. Sich beflügeln lassen, neue Inspirationen, Lebensfreude und vegetarische Gerichte zum Teilen. Im Freigold zählt dazu auch die Empfehlung, Handys, Tablets und Laptops abzugeben und sich mit Mental‑, Fitness‑, und Yoga-Trainer auf Neues einzulassen. Wie begeisternd das sein kann, berichten HolidayCheck-Urlauber, die auch vom Infinity-Sky-Pool mit Glasboden in 36 Metern Höhe schwärmen, und von den vielen Wow-Effekten, mit denen das im Herbst 2023 eröffnete Hotel aufwartet.
05 | Hotel Schütterhof
Ski-in-Ski-out und Wellness – diese Kombination macht das Hotel Schütterhof in Schladming in der Steiermark im Winter so besonders. Im Sommer sind es Wandern und Radfahren ab der Haustür am Fuße des Hochwurzen. Der Wellnessbereich gliedert sich in ein Family Spa und ein Spa für Gäste ab 16 Jahren. Dieses bietet mehrere Saunen, ein Dampfbad, ein Massage- und BeautyLand sowie einen 25-Meter-Infinitypool mit Blick auf den 3.000 Meter hohen Dachstein. Als traumhaft bezeichnen viele Gäste nicht nur die kuscheligen Bademäntel und flauschigen Handtücher, sondern auch die 3/4‑Genusspension und die Kombi aus Wellness und Skifahren.
06 | Heilthermen Resort Bad Waltersdorf
Der Newcomer im Ranking 2026 ist das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf im Thermen- und Vulkanland Steiermark: Das Adults-only-Haus setzt auf Ruhe, die Kraft des Wassers und viel Natur. Über einen Bademantelgang sind die Pools der hoteleigenen Therme und die öffentliche Heiltherme Bad Waltersdorf miteinander verbunden. So können die Gäste zwischen den beiden Thermenwelten unkompliziert hin- und herwechseln und ein riesiges Angebot an Becken und Saunen genießen. Dazu gehören auch ein Naturteich mit integriertem Thermalpool, eine Waldsauna, eine Wiesensauna, ein eigenes Ladies-Spa sowie Ruhebereiche mit Panoramablick ins Grüne. Das Resort begeistert die HolidayCheck-Urlauber auch mit barrierefreien und großzügigen Zimmern, ausgezeichnetem Essen und damit, dass Sonderwünsche erfüllt werden.
07 | Hotel Karnerhof am Faaker See
Das Hotel Karnerhof liegt direkt am Ufer des türkisblauen Faaker Sees in Kärten, der für seine intensive Farbe bekannt isr. Der private Seezugang und die beeindruckende Aussicht auf die Karawanken gehören zu den großen Vorzügen des Resorts. Dazu kommen ein weitläufiger Wellnessbereich mit Innen- und Außenpools, Saunen, viele Wassersportmöglichkeiten und Aktivitäten wie Yoga. Joggingstrecken und Wanderwege für Familien starten direkt am Hotel. Die Gäste schwärmen vom Wellnessbereich, dem Gourmetessen und dem herzlichen Service.
08 | Seehotel Hoffmann
Drei Häuser und ein Campingbereich direkt am Ossiacher See: Das Seehotel Hoffmann hat für jeden Gästewunsch die passende Unterkunft – im Haupthaus, im Landhaus, im Seehaus, in den Mobilhomes oder auf den Stellplätzen für die Camper. Vielfältig ist auch das Sport- und Aktivprogramm, das von Wasserskifahren über geführte Familienradtouren bis zum Tennismatch auf den hauseigenen Plätzen reicht. Besonders in den Ferienzeiten gibt es ein großes Angebot für Kinder- und Jugendliche. Was das Hotel noch ausmacht, ist seine einmalige Lage zwischen der Gerlitzen Alpe und dem Ossiacher See. Der Wellnessbereich mit Seesauna, die Liegeflächen am Wasser und die Kulinarik werden von den Urlaubern in den höchsten Tönen gelobt.
09 | Reiters Wohlfühlhotel
Das Zusammenspiel aus körperlicher Entspannung, emotionaler Sicherheit und situativem Komfort – das ist Wohlfühlen. Im Reiters Wohlfühlhotel in der Region Schladming-Dachstein gehören dazu ein neu erweiterter Spa-Bereich mit fünf Saunen, kurze Wege ins Skigebiet und Skipässe, die direkt im Haus erhältlich sind – aber auch 30 moderne Zimmer, die mit viel Holz und hochwertigen Naturmaterialien ausgestattet sind, der persönliche Umgang der Gastgeberfamilie Reiter und eine Küche, die von vielen Gästen für ihr handwerklich hohes Niveau gelobt wird. Das gleiche Wohlfühlpaket gilt natürlich auch im Sommer, denn das Hotel liegt mitten im Wandergebiet der Schladminger Tauern.
10 | Hotel Die Sonne
Nachhaltiger Urlaub mit der ganzen Familie: Das Hotel Die Sonne, das zwischen den bekannten Wintersportorten Saalbach und Hinterglemm liegt, versteht sich als familien- und hundefreundliches All-inclusive-Haus. Die Gastgeberfamilie Schwabl hat selbst zwei Kinder, zwei Hunde und eine Katze. Neben Kinderbetreuung gibt es auch Fitness- und Yogakurse sowie getrennte Wellnessbereiche für Familien und Erwachsene. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. So wird mit Dampf und ausschließlich Eco-Mitteln gereinigt, das Wildfleisch stammt aus eigener Jagd und die Küche ist regional und gesund ausgerichtet. Ein Urlauber bringt die Bewertungen vieler auf den Punkt: „Hier stimmt einfach alles.“
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.