HolidayCheck Award: Das sind die beliebtesten Hotels in Österreich

Der Ho­li­day­Check Award 2026 zeigt, wel­chen Ho­tels die Gäste für ih­ren Ur­laub 2026 be­son­ders ver­trauen. Auf der Grund­lage von mehr als 892.000 ge­prüf­ten Be­wer­tun­gen wur­den in die­sem Jahr 717 Ho­tels aus 36 Län­dern aus­ge­zeich­net.

173 Häu­ser er­hiel­ten den Gold Award und über­zeu­gen da­mit seit Jah­ren durch kon­stant hohe Qua­li­tät und hohe Gäs­te­zu­frie­den­heit. In Ös­ter­reich ge­hen ins­ge­samt 78 Awards an her­aus­ra­gende Ho­tels – dar­un­ter elf Gold Awards.

01 | Natürlich. Hotel mit Charakter

Ho­li­day­Check Gold Award Ös­ter­reich (c) Na­tür­lich Ho­tel mit Cha­rak­ter

Ski­fah­ren, Wan­dern und Bi­ken, Well­ness in der obers­ten Etage mit fan­tas­ti­schem Berg­blick, viel Holz, klare Li­nien, mo­dern, ge­müt­lich und eine fa­mi­liäre At­mo­sphäre. Das al­les schät­zen die Gäste des Na­tür­lich. Ho­tel mit Cha­rak­ter am west­li­chen Orts­rand von Fiss – am meis­ten je­doch den un­ver­wech­sel­ba­ren Cha­rak­ter, den die Gast­ge­ber­fa­mi­lie Rietz­ler mit ih­rem per­sön­li­chen Stil und ih­rer Prä­senz im All­tag prägt. In den Ho­li­day­Check-Be­wer­tun­gen wird der Haus­herr im­mer wie­der als „bes­ter En­ter­tai­ner der Welt“ be­schrie­ben. Auch die Schnit­zel- und Bar­be­cue-Abende so­wie das gute Preis-Leis­tungs­ver­hält­nis er­hal­ten seit Jah­ren Best­no­ten, was nun zu­sätz­lich mit dem Gold-Award be­lohnt wurde.

02 | Wanderhotel Taurerwirt

Ho­li­day­Check Gold Award Ös­ter­reich (c) Wan­d­er­ho­tel Tau­rer­wirt

Die Mar­ken­zei­chen des Wan­d­er­ho­tels Tau­rer­wirt in Kals in Ost­ti­rol sind Mama Pau­las Ei­er­spei­sen am Mor­gen und die Wan­der­tipps der Gast­ge­ber­fa­mi­lie Rogl. Dazu kommt die au­ßer­ge­wöhn­li­che Lage auf 1.500 Me­tern Höhe, di­rekt am Na­tio­nal­park Hohe Tau­ern und mit­ten in der Na­tur am Fuße des Groß­glock­ners. Das Wan­d­er­ho­tel mit sei­nen knapp 30 Zim­mern bie­tet auch ein klei­nes Spa mit In­nen­pool, Dampf­bad, Out­door-Whirl­pool so­wie Mas­sa­gen und Kos­me­tik, worum sich Mar­lene und Chris­tina Rogl küm­mern. Das per­sön­li­che En­ga­ge­ment kommt bei den Gäs­ten her­vor­ra­gend an, wie auch die haus­ge­mach­ten Ku­chen, das Abend­essen so­wie das Preis-Leis­tungs­ver­hält­nis.

03 | Vitalhotel Edelweiss

Ho­li­day­Check Gold Award Ös­ter­reich (c) Vi­tal­ho­tel Edel­weiss

In­fi­nity-Pool mit Glet­scher­blick: Der Blick auf das ewige Eis des Stu­bai­ta­ler Glet­schers im Kon­trast zum war­men Gran­der­was­ser im Au­ßen­be­cken lässt die Zeit still­ste­hen und die Er­ho­lung kann be­gin­nen. Da­für sor­gen auch die Zim­mer und Sui­ten, die mit viel Holz und ed­len Na­tur­ma­te­ria­lien aus­ge­stat­tet sind, so­wie das große Berg­wie­sen-Spa mit Sau­na­land­schaft, Was­ser­bet­ten, Wär­me­lie­gen und sanft schwin­gen­den „He­a­ven-Swings“ zum Ent­span­nen. Viele Gäste füh­len sich im Vi­tal­ho­tel Edel­weiss in Neu­stift im Stu­bai­tal auf 1.100 Me­tern Höhe wie im Him­mel.

04 | Impulshotel Freigold

Ho­li­day­Check Gold Award Ös­ter­reich (c) Im­puls­ho­tel Freigold

Im Im­puls­ho­tel Freigold in Frei­stadt in Ober­ös­ter­reich ist al­les ein biss­chen an­ders. Statt Well­ness geht es hier näm­lich um die nächst­hö­here Stufe von Ent­span­nung – um die so­ge­nannte „Self­ness”. Sich be­flü­geln las­sen, neue In­spi­ra­tio­nen, Le­bens­freude und ve­ge­ta­ri­sche Ge­richte zum Tei­len. Im Freigold zählt dazu auch die Emp­feh­lung, Han­dys, Ta­blets und Lap­tops ab­zu­ge­ben und sich mit Mental‑, Fitness‑, und Yoga-Trai­ner auf Neues ein­zu­las­sen. Wie be­geis­ternd das sein kann, be­rich­ten Ho­li­day­Check-Ur­lau­ber, die auch vom In­fi­nity-Sky-Pool mit Glas­bo­den in 36 Me­tern Höhe schwär­men, und von den vie­len Wow-Ef­fek­ten, mit de­nen das im Herbst 2023 er­öff­nete Ho­tel auf­war­tet.

05 | Hotel Schütterhof

Ho­li­day­Check Gold Award Ös­ter­reich (c) Ho­tel Schüt­ter­hof

Ski-in-Ski-out und Well­ness – diese Kom­bi­na­tion macht das Ho­tel Schüt­ter­hof in Schlad­ming in der Stei­er­mark im Win­ter so be­son­ders. Im Som­mer sind es Wan­dern und Rad­fah­ren ab der Haus­tür am Fuße des Hoch­wur­zen. Der Well­ness­be­reich glie­dert sich in ein Fa­mily Spa und ein Spa für Gäste ab 16 Jah­ren. Die­ses bie­tet meh­rere Sau­nen, ein Dampf­bad, ein Mas­sage- und Be­au­ty­Land so­wie ei­nen 25-Me­ter-In­fi­ni­ty­pool mit Blick auf den 3.000 Me­ter ho­hen Dach­stein. Als traum­haft be­zeich­nen viele Gäste nicht nur die ku­sche­li­gen Ba­de­män­tel und flau­schi­gen Hand­tü­cher, son­dern auch die 3/​4‑Genusspension und die Kombi aus Well­ness und Ski­fah­ren.

06 | Heilthermen Resort Bad Waltersdorf

Ho­li­day­Check Gold Award Ös­ter­reich (c) Heil­ther­men Re­sort Bad Wal­ters­dorf

Der New­co­mer im Ran­king 2026 ist das Heil­ther­men Re­sort Bad Wal­ters­dorf im Ther­men- und Vul­kan­land Stei­er­mark: Das Adults-only-Haus setzt auf Ruhe, die Kraft des Was­sers und viel Na­tur. Über ei­nen Ba­de­man­tel­gang sind die Pools der ho­tel­ei­ge­nen Therme und die öf­fent­li­che Heil­therme Bad Wal­ters­dorf mit­ein­an­der ver­bun­den. So kön­nen die Gäste zwi­schen den bei­den Ther­men­wel­ten un­kom­pli­ziert hin- und her­wech­seln und ein rie­si­ges An­ge­bot an Be­cken und Sau­nen ge­nie­ßen. Dazu ge­hö­ren auch ein Na­tur­teich mit in­te­grier­tem Ther­mal­pool, eine Wald­sauna, eine Wie­sen­sauna, ein ei­ge­nes La­dies-Spa so­wie Ru­he­be­rei­che mit Pan­ora­ma­blick ins Grüne. Das Re­sort be­geis­tert die Ho­li­day­Check-Ur­lau­ber auch mit bar­rie­re­freien und groß­zü­gi­gen Zim­mern, aus­ge­zeich­ne­tem Es­sen und da­mit, dass Son­der­wün­sche er­füllt wer­den.

07 | Hotel Karnerhof am Faaker See

Ho­li­day­Check Gold Award Ös­ter­reich (c) Ho­tel Kar­ner­hof

Das Ho­tel Kar­ner­hof liegt di­rekt am Ufer des tür­kis­blauen Faa­ker Sees in Kär­ten, der für seine in­ten­sive Farbe be­kannt isr. Der pri­vate See­zu­gang und die be­ein­dru­ckende Aus­sicht auf die Ka­ra­wan­ken ge­hö­ren zu den gro­ßen Vor­zü­gen des Re­sorts. Dazu kom­men ein weit­läu­fi­ger Well­ness­be­reich mit In­nen- und Au­ßen­pools, Sau­nen, viele Was­ser­sport­mög­lich­kei­ten und Ak­ti­vi­tä­ten wie Yoga. Jog­gingstre­cken und Wan­der­wege für Fa­mi­lien star­ten di­rekt am Ho­tel. Die Gäste schwär­men vom Well­ness­be­reich, dem Gour­met­es­sen und dem herz­li­chen Ser­vice.

08 | Seehotel Hoffmann

Ho­li­day­Check Gold Award Ös­ter­reich (c) See­ho­tel Hoff­mann

Drei Häu­ser und ein Cam­ping­be­reich di­rekt am Os­sia­cher See: Das See­ho­tel Hoff­mann hat für je­den Gäs­te­wunsch die pas­sende Un­ter­kunft – im Haupt­haus, im Land­haus, im See­haus, in den Mo­bil­ho­mes oder auf den Stell­plät­zen für die Cam­per. Viel­fäl­tig ist auch das Sport- und Ak­tiv­pro­gramm, das von Was­ser­ski­fah­ren über ge­führte Fa­mi­li­en­rad­tou­ren bis zum Ten­nis­match auf den haus­ei­ge­nen Plät­zen reicht. Be­son­ders in den Fe­ri­en­zei­ten gibt es ein gro­ßes An­ge­bot für Kin­der- und Ju­gend­li­che. Was das Ho­tel noch aus­macht, ist seine ein­ma­lige Lage zwi­schen der Ger­lit­zen Alpe und dem Os­sia­cher See. Der Well­ness­be­reich mit See­sauna, die Lie­ge­flä­chen am Was­ser und die Ku­li­na­rik wer­den von den Ur­lau­bern in den höchs­ten Tö­nen ge­lobt.

09 | Reiters Wohlfühlhotel

Ho­li­day­Check Gold Award Ös­ter­reich (c) Rei­ters Wohl­fühl­ho­tel

Das Zu­sam­men­spiel aus kör­per­li­cher Ent­span­nung, emo­tio­na­ler Si­cher­heit und si­tua­ti­vem Kom­fort – das ist Wohl­füh­len. Im Rei­ters Wohl­fühl­ho­tel in der Re­gion Schlad­ming-Dach­stein ge­hö­ren dazu ein neu er­wei­ter­ter Spa-Be­reich mit fünf Sau­nen, kurze Wege ins Ski­ge­biet und Ski­pässe, die di­rekt im Haus er­hält­lich sind – aber auch 30 mo­derne Zim­mer, die mit viel Holz und hoch­wer­ti­gen Na­tur­ma­te­ria­lien aus­ge­stat­tet sind, der per­sön­li­che Um­gang der Gast­ge­ber­fa­mi­lie Rei­ter und eine Kü­che, die von vie­len Gäs­ten für ihr hand­werk­lich ho­hes Ni­veau ge­lobt wird. Das glei­che Wohl­fühl­pa­ket gilt na­tür­lich auch im Som­mer, denn das Ho­tel liegt mit­ten im Wan­der­ge­biet der Schlad­min­ger Tau­ern.

10 | Hotel Die Sonne

Ho­li­day­Check Gold Award Ös­ter­reich (c) Ho­tel Die Sonne

Nach­hal­ti­ger Ur­laub mit der gan­zen Fa­mi­lie: Das Ho­tel Die Sonne, das zwi­schen den be­kann­ten Win­ter­sport­or­ten Saal­bach und Hin­ter­glemm liegt, ver­steht sich als fa­mi­lien- und hun­de­freund­li­ches All-in­clu­sive-Haus. Die Gast­ge­ber­fa­mi­lie Schwabl hat selbst zwei Kin­der, zwei Hunde und eine Katze. Ne­ben Kin­der­be­treu­ung gibt es auch Fit­ness- und Yo­ga­kurse so­wie ge­trennte Well­ness­be­rei­che für Fa­mi­lien und Er­wach­sene. Nach­hal­tig­keit ist ein gro­ßes Thema. So wird mit Dampf und aus­schließ­lich Eco-Mit­teln ge­rei­nigt, das Wild­fleisch stammt aus ei­ge­ner Jagd und die Kü­che ist re­gio­nal und ge­sund aus­ge­rich­tet. Ein Ur­lau­ber bringt die Be­wer­tun­gen vie­ler auf den Punkt: „Hier stimmt ein­fach al­les.“

