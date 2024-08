Avani Museum Quarter: Neues Lifestyle-Hotel in Amsterdam

Avani Ho­tels & Re­sorts setzt die Ex­pan­sion in Eu­ropa fort: Mit dem neuen Avani Mu­seum Quar­ter Ams­ter­dam hat die ge­ho­bene Life­style-Marke der Mi­nor Ho­tels so­eben das erste Haus in den Nie­der­lan­den er­öff­net. Die Über­nach­tungs­preise be­gin­nen bei 195 Euro pro Zim­mer mit Früh­stück für zwei Per­so­nen.

Im Her­zen des Mu­se­ums­vier­tels ge­le­gen, be­fin­det sich das neue Do­mi­zil un­weit des be­rühm­ten Van Gogh- und Ri­jks­mu­se­ums. Das De­sign ist von der um­fang­rei­chen Samm­lung des Stede­lijk Mu­se­ums in­spi­riert und ver­bin­det Avant­garde und Tra­di­tion in mo­der­nen In­nen­räu­men.

Avani Mu­seum Quar­ter Ams­ter­dam (c) Avani Ho­tels and Re­sorts

Im In­ne­ren des Ho­tels trifft ex­pres­sive Kunst auf Kom­fort. Far­ben­frohe, ver­spielte Räume bil­den den Ge­gen­pol zur schlich­ten Glas­fas­sade, die als Hom­mage an Ams­ter­dams Grach­ten ge­dacht ist. Back­steine grei­fen die für die Stadt ty­pi­sche Ar­chi­tek­tur auf. Die 163 Zim­mer und Sui­ten auf sie­ben Eta­gen sind mit Mö­beln im Stil der 1960er-Jahre aus­ge­stat­tet.

In den Räum­lich­kei­ten do­mi­nie­ren klare Li­nien, wäh­rend Spie­gel und po­lierte Ober­flä­chen an die ru­hi­gen Ka­näle er­in­nern. Die geo­me­tri­schen Mus­ter und Block­far­ben der Tep­pi­che und Tex­ti­lien sind von den Wer­ken re­nom­mier­ter Künst­le­rin­nen des 20. Jahr­hun­derts wie Piet Modrian, Anni Al­bers, Gunta Stolzl und So­phie Taeu­ber in­spi­riert und ge­ben dem Ho­tel ei­nen ei­ge­nen Look.

Avani Mu­seum Quar­ter Ams­ter­dam (c) Avani Ho­tels and Re­sorts

Im Erd­ge­schoss fun­giert die Lobby auch als gas­tro­no­mi­sches Zen­trum. Hier fin­det sich das für Avani ty­pi­sche Grab-and-Go-Di­ning-Kon­zept „The Pan­try” mit Früh­stück, lo­ka­len Spe­zia­li­tä­ten und ge­sun­den Snacks. Bei schö­nem Wet­ter ge­nie­ßen die Gäste ihr Es­sen auf der Ter­rasse. Sport­be­geis­terte trai­nie­ren im mo­der­nen Ava­ni­Fit-Fit­ness­stu­dio oder im na­hen, 47 Hektar gro­ßen Von­del­park.

Für Ge­schäfts­rei­sende bie­tet das Ho­tel ei­nen sty­li­schen Board­room. Zum Ams­ter­dam RAI Kon­gress­zen­trum führt eine kurze Stra­ßen­bahn­fahrt. Um den Gäs­ten ver­schie­dene Städ­te­tou­ren und ‑er­leb­nisse zu er­mög­li­chen, ko­ope­riert das Ho­tel mit In­si­dern, die den Be­su­chern ihr Ams­ter­dam auf au­then­ti­sche Weise nä­her­brin­gen.

Avani Mu­seum Quar­ter Ams­ter­dam (c) Avani Ho­tels and Re­sorts

Dazu zählt bei­spiels­weise die „Street Art Tour”, die in Zu­sam­men­ar­beit mit der Grün­de­rin des „Girls Who Ma­ga­zine” ins Le­ben ge­ru­fen wurde. Die Teil­neh­mer ent­de­cken da­bei die ver­steckte Stra­ßen­kunst der ma­le­ri­schen Vor­orte. In den Som­mer­mo­na­ten pad­deln die Ur­lau­ber mit „Ca­nal SUP” durch die Ka­näle der Stadt und stär­ken sich in den Pau­sen bei Pizza und Craft-Bier.

Mit „THIS.IS.EDEN” – ei­nem in Ams­ter­dam ge­grün­de­ten Well­ness-Trend – las­sen sich Tanz und Me­di­ta­tion kom­bi­nie­ren. Be­glei­tet wer­den die Sit­zun­gen von ei­nem Elek­tro-Sound­track, der über ein­zelne Head­sets in ei­nem Si­lent-Disco-Stil-Setup ge­lie­fert wird. Die Ein­hei­ten fin­den in Parks, auf Dach­ter­ras­sen oder in Clubs statt und bie­ten die Ge­le­gen­heit, durch dy­na­mi­sche Be­we­gungs­tech­ni­ken den Fo­kus vom Geist auf den Kör­per zu len­ken.

