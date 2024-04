Niederösterreich: Genussurlaub im Weinhotel Nigl in Senftenberg

Nach dem Re­stau­rant, den Wein­ver­kos­tungs­räu­men und den Gäs­te­zim­mern im his­to­ri­schen, 800 Jahre al­ten Le­se­hof hat die be­kannte Win­zer­fa­mi­lie Nigl mit ei­nem mo­der­nen Zu­bau zum Wein­ho­tel samt Se­mi­nar­raum und Spa ihr Ge­nuss-En­sem­ble in Senf­ten­berg im nie­der­ös­ter­rei­chi­schen Krems­tal kom­plet­tiert.

Ins­ge­samt 29 Zim­mer – vom Dop­pel­zim­mer bis zur Suite – bie­tet das neue Haus. Je­des ist mit ei­ner Ter­rasse aus­ge­stal­tet und ver­fügt über groß­flä­chige Fens­ter, die für eine helle und luf­tige At­mo­sphäre sor­gen.

Regionale Wertschöpfung

Wein­gut Nigl (c) Wein­gut Nigl

Das Ho­tel ist mit dem Herz­stück – dem Le­se­hof, der seit 20 Jah­ren als Re­stau­rant und Gäs­te­haus be­trie­ben wird – ver­bun­den und in Ter­ras­sen­form an­ge­legt. Da­durch wirkt das Ge­bäude leicht und struk­tu­riert, passt sich per­fekt in die Land­schaft ein und er­scheint wie eine bau­li­che Fort­set­zung der dar­über lie­gen­den Wein­berg­ter­ras­sen.

„Der Le­se­hof vorne ist die DNA un­se­rer Un­ter­neh­mun­gen, das Er­dige, das In-Ge­ne­ra­tio­nen-Den­kende. Al­les, was dazu ge­baut wird, soll sich so an­füh­len, als sei es schon im­mer da ge­we­sen und sich har­mo­nisch in die Land­schaft in­te­grie­ren.“ Kü­chen­chef Bert­ram Nigl

Nach­hal­tig­keit ist für die Nigls ein zen­tra­les Thema. Dazu ge­hört ne­ben den Na­tur­stein­mau­ern, die in die Ho­tel-Fas­sade ein­ge­ar­bei­tet wur­den, auch die Ver­scha­lung aus Lär­chen­holz. In den Zim­mern und Sui­ten do­mi­nie­ren na­tür­li­che Ma­te­ria­lien und re­gio­na­les Hand­werk – wie bei den aus Ei­chen­holz ge­fer­tig­ten Bet­ten mit hoch­wer­ti­gen Ta­schen­fe­der­kern-Ma­trat­zen. Die Ein­rich­tung ist ge­rad­li­nig und ge­müt­lich.

Nachhaltig Energie gewinnen

Wein­ho­tel Nigl (c) Wein­gut Nigl

Die Hei­zung und Küh­lung des ge­sam­ten Kom­ple­xes er­folgt mit­tels Erd­wär­me­pumpe. So kann man auch den groß­zü­gig an­ge­leg­ten Spa-Be­reich und den spek­ta­ku­lä­ren In­fi­nity-Pool mit Blick über das Krems­tal ent­spannt ge­nie­ßen. Zwei Sau­nen mit Aus­sicht und eine Dampf­ka­bine run­den das An­ge­bot ab. Die En­er­gie für die E‑Ladestationen in der Tief­ga­rage wird in Zu­kunft von ei­ner Fo­to­vol­taik-An­lage auf dem Dach ge­won­nen.

„Wir bie­ten die Kom­bi­na­tion von Wein­gut, Ho­tel und Re­stau­rant mit der ge­sam­ten In­fra­struk­tur, sind aber ein in­di­vi­du­el­les Haus und ein Fa­mi­li­en­be­trieb. Ge­rade das schät­zen un­sere Gäste, die hier in Ruhe gut es­sen, trin­ken und sich ent­span­nen wol­len“. Mar­tin Nigl Ju­nior

Das Wein­gut Nigl zählt zu den bes­ten des Lan­des und fin­det mit der ex­zel­len­ten Kü­che des Re­stau­rants sein Pen­dant. Re­gel­mä­ßig ste­hen Wein­ver­kos­tun­gen und Events rund um das Thema Wein und Ge­nuss auf dem Pro­gramm.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook | Instagram | Threads

www.weingutnigl.at