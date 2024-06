Steigenberger Hotel Krems: Laue Sommerabende im Sky Garden

Seit An­fang Juni ist der le­gen­däre „Sky Gar­den” auf dem Dach des Stei­gen­ber­ger Ho­tel & Spa in Krems wie­der ge­öff­net – ein per­fek­ter Platz für laue Som­mer­abende zwi­schen den Wein­gär­ten am Ein­gang zur Wachau in Nie­der­ös­ter­reich.

Bei Som­mer-Drinks, klei­nen Häpp­chen und Köst­lich­kei­ten vom Grill schweift der Blick von der Ro­of­top-Lo­ca­tion über die Wein­berge, auf die Stadt Krems und auf die Do­nau bis zum Stift Gött­weig – und na­tür­lich dür­fen da­bei auch Wein­ver­kos­tun­gen von lo­ka­len Win­zern nicht feh­len.

Stei­gen­ber­ger Krems (c) Stei­gen­ber­ger Ho­tels GmbH

Ge­öff­net hat der „Sky Gar­den” bei schö­nem Wet­ter täg­lich von 12 Uhr bis 21 Uhr. Ho­tel­gäste, Ta­ges­gäste und alle, die Lust auf ent­spannte Vi­bes, feine Ge­tränke und den schöns­ten Blick auf Krems und in die Wachau ha­ben, wer­den hier herz­lich will­kom­men ge­hei­ßen.

Alle Fuß­ball-Fans dür­fen sich zu­dem auf das läs­sigste Pu­blic Vie­w­ing in der Wachau freuen. Los geht es am 21. Juni 2024 um 18 Uhr mit der Par­tie Ös­ter­reich ge­gen Po­len. Auch alle wei­te­ren Spiele der ös­ter­rei­chi­schen Na­tio­nal­mann­schaft wer­den live über­tra­gen – ebenso wie die Top-Spiele des Tur­niers, das Halb­fi­nale und na­tür­lich das Fi­nale.

Kremser Cuban Nights

Stei­gen­ber­ger Krems (c) Stei­gen­ber­ger Ho­tels GmbH

Dar­über hin­aus fin­den im Krem­ser „Sky Gar­den” im Juli und Au­gust ge­mein­sam mit dem „Ha­vana Club” zwei spe­zi­elle „Cu­ban Nights” statt. Am 25. Juli und am 29. Au­gust 2024, je­weils ab 16:30 Uhr, lädt das Team des Stei­gen­ber­ger Krems alle Gäste auf eine vi­brie­rende Reise nach Ha­vanna ein.

Som­mer­li­che Drinks, ka­ri­bi­sche Spei­sen, läs­sige La­tin Beats und na­tür­lich lei­den­schaft­li­cher Salsa lo­cken mit Sinn­lich­keit und brin­gen an die­sen Aben­den das ein­zig­ar­tige Le­bens­ge­fühl von Ku­bas Strän­den in die Wach­auer Wein­berge.

Das Steigenberger Hotel & Spa Krems

Ma­le­risch und doch zen­tral, nur eine knappe Stunde von Wien und zehn Mi­nu­ten vom Krem­ser Bahn­hof ent­fernt, liegt das Stei­gen­ber­ger Ho­tel & Spa in­mit­ten der Wein­berge. Er­he­bend ist der Blick hin­un­ter auf Krems, die vor­bei­flie­ßende Do­nau und das ge­gen­über lie­gende Stift Gött­weig. Wer hier oben steht und das ent­schleu­ni­gende Flair ein­at­met, fühlt sich im UNESCO-Welt­kul­tur­erbe Wachau an­ge­kom­men.

Gleich­zei­tig bie­tet das Ho­tel mo­derne Zim­mer und Sui­ten, ein groß­zü­gi­ges Spa und Ku­li­na­rik auf höchs­tem Ni­veau. Für alle, die Er­ho­lung su­chen, ist es zu­dem der ideale Aus­gangs­punkt, um die Na­tur, Kul­tur und Ku­li­na­rik der Re­gion zu er­le­ben. In der Um­ge­bung war­ten zahl­rei­che Wander‑, Rad- und Jog­ging­rou­ten dar­auf, ent­deckt zu wer­den.

In­door-Pool (c) Stei­gen­ber­ger Ho­tel & Spa Krems

Ein ganz be­son­de­res Wohl­fühl­er­leb­nis er­war­tet die Gäste im 3.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen Well­ness­be­reich. Mit Pan­ora­ma­blick auf die um­lie­gen­den Wein­berge kön­nen sich die Be­su­cher im küh­len Nass der Pools er­fri­schen, die Sau­nen er­kun­den, im So­le­dampf­bad ent­span­nen und es sich in den kom­for­ta­blen Liege- und Re­lax­räu­men am of­fe­nen Ka­min mit ei­nem Ape­ri­tif ge­müt­lich ma­chen.

Auch ku­li­na­risch er­war­tet die Gäste im Stei­gen­ber­ger Ho­tel & Spa Krems ein reich­hal­ti­ges Wohl­fühl­pro­gramm. Hier wer­den sie mit ei­nem viel­fäl­ti­gen Früh­stücks­buf­fet so­wie ei­nem vier­gän­gi­gen Abend­essen mit Pro­duk­ten und Spei­sen aus der Re­gion ver­wöhnt. Je­den Frei­tag la­den lo­kale Win­zer zur Wein­ver­kos­tung di­rekt im Ho­tel.

www.steigenberger-hotel-spa-krems