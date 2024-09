Wohnen beim Wein: Vinophile Unterkünfte in Niederösterreich

Wein in all sei­nen Fa­cet­ten zu ze­le­brie­ren, ist für Ge­nuss­men­schen ein wun­der­ba­res Er­leb­nis. In Nie­der­ös­ter­reich bie­ten ein­zig­ar­tige vi­no­phile Un­ter­künfte die per­fekte Ba­sis für ge­nuss­volle Auf­ent­halte. Wir ha­ben die bes­ten Tipps.

Mit dem „Wein­herbst” hat Nie­der­ös­ter­reich eine ei­gene fünfte Jah­res­zeit, die dazu ein­lädt, den Wein als Kul­tur­gut noch in­ten­si­ver ken­nen­zu­ler­nen. Von der Traube, die an den Re­ben wächst, bis zur Fla­sche, die im Wein­kel­ler auf die Ver­kos­tung war­tet: Der fas­zi­nie­rende Pro­zess der Wein­her­stel­lung und noch vie­les mehr kann in den acht Wein­bau­ge­bie­ten haut­nah er­lebt wer­den.

Ein Erlebnis der besonderen Art

Nie­der­ös­ter­reichs ma­le­ri­sche Wein­gär­ten und his­to­ri­sche Kel­ler­gas­sen sind nicht nur Orte des Ar­bei­tens, Fei­erns, Wan­derns und Rad­fah­rens, son­dern auch Oa­sen der Ent­span­nung. Den Gäs­ten wird da­bei der Blick hin­ter die Ku­lis­sen und ein au­then­ti­sches Ken­nen­ler­nen der Win­zer er­mög­licht.

Da­für steht eine Viel­zahl an Un­ter­kunfts­mög­lich­kei­ten be­reit, die den je­wei­li­gen Charme der Re­gion per­fekt wi­der­spie­geln. Mit Sicht auf die Wein­berge oder ein­ge­bet­tet zwi­schen den Re­ben, bie­ten sie un­ver­gess­li­che Au­gen­bli­cke für Wein­lieb­ha­ber. „Woh­nen beim Wein” bil­det so­mit die per­fekte Grund­lage für er­hol­same und ein­zig­ar­tige Mo­mente.

In Ro­sel­dorf beim Bio­wein­gut We­ber fin­den sich na­tur­be­las­sene Sui­ten in­mit­ten idyl­li­scher Kel­ler­gas­sen, die den Fo­kus auf das We­sent­li­che im Wein­vier­tel le­gen – die Wein­gär­ten und den Wein. Das Wein­gut baut sor­ten­reine Weine nach stren­gen bio­lo­gi­schen Richt­li­nien an. So wird bei­spiels­weise zur Gänze auf den Ein­satz von Pum­pen ver­zich­tet. Statt­des­sen nutzt man für alle Ar­beits­schritte die na­tür­li­che Schwer­kraft aus.

Alt­hof Retz mit Vi­noSpa (c) Nie­der­ös­ter­reich Wer­bung /​ Ro­meo Fel­sen­reich

Lu­xus er­fah­ren die Gäste im Alt­hof Retz am Fuße ei­nes idyl­li­schen Wein­bergs un­ter der be­rühm­ten Wind­mühle von Retz. Das Land­gut & Spa bie­tet das ideale Um­feld für eine Aus­zeit vom All­tags­stress. Vom atem­be­rau­ben­den In­fi­nity-Pool hat man ei­nen per­fek­ten Blick über die Wein­berge. Die Well­ness­land­schaft auf fünf Ebe­nen, die haus­ei­gene Ge­biets­vi­no­thek und die Win­zer­zim­mer mit pri­va­tem Wein­kli­ma­schrank ma­chen den Auf­ent­halt zu ei­nem be­son­de­ren Wein­erleb­nis.

Loi­sium Wine & Spa Ho­tel Lan­gen­lois (c) Mischa Nawrata

Ex­klu­si­vi­tät bie­tet auch das Loi­sium Wine & Spa Ho­tel Lan­gen­lois. In­mit­ten der Wein­gär­ten be­fin­den sich die 112 De­si­gner­zim­mer des Wein­ho­tels. Die au­ßer­ge­wöhn­li­che Ar­chi­tek­tur, das „Wine Spa” mit sei­nem ganz­jäh­rig be­heiz­ten Out­door-Pool und das haus­ei­gene Re­stau­rant la­den zum Ge­nie­ßen ein. Die Sym­bo­lik des Wei­nes fin­det sich aber nicht nur im atem­be­rau­ben­den Aus­blick, son­dern auch bei den Lam­pen in Form von Kor­ken und in den Gän­gen, die in den ty­pi­schen Wein­far­ben glän­zen.

Bou­ti­que­ho­tel Wein­Spitz /​ Wachau (c) Wein­Spitz

Ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Blick auf die Wach­auer Ter­ras­sen er­öff­net sich den Gäs­ten beim mor­gend­li­chen Kaf­fee im Bou­ti­que­ho­tel Wein­Spitz in der Wachau. Zu­dem ge­nie­ßen sie re­gio­nale Spe­zia­li­tä­ten in der Nähe zur Lage „Setz­berg”, ver­kos­ten den Wein im ge­müt­li­chen Am­bi­ente der Wein­lounge und ku­scheln sich er­hol­sam in eine der mo­der­nen De­sign-Sui­ten.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Abend­stim­mung im Ma­lat Wein­gut und Ho­tel (c) Nie­der­ös­ter­reich Wer­bung /​ Ca­ro­lin Runte

Ein wei­te­rer Ent­span­nungs­ort ist das Ma­lat Wein­gut und Ho­tel in Palt mit sei­nen zehn Sui­ten und Apart­ments. Mo­derne Ar­chi­tek­tur wird hier mit hei­mi­schen Ma­te­ria­lien kom­bi­niert. In­nen trifft man auf stil­volle Zu­rück­hal­tung, drau­ßen da­ge­gen do­mi­niert die Na­tur. Die Gäste be­fin­den sich in­mit­ten der Wein­gär­ten mit ei­nem im­po­san­ten Blick auf Stift Gött­weig.

Woh­nen wie ein Win­zer kann man im Wein­gut Hind­ler in Schrat­ten­thal – der kleins­ten Wein­stadt Ös­ter­reichs. Im Erd­ge­schoß ist aus dem al­ten Press­haus eine zeit­ge­mäße Wein­lounge ent­stan­den, in der die Gast­ge­be­rin gerne Wein­ver­kos­tun­gen an­bie­tet. Die drei Kel­ler­stöckl dar­über – „Öhl­berg”, „Hüt­ten­berg” und „Kal­va­ri­en­berg” – wur­den in öko­lo­gi­scher Holz­bau­weise er­rich­tet und bie­ten mit Na­tur­holz­mö­beln ein nach­hal­ti­ges und na­tur­na­hes Woh­n­er­leb­nis.

Im­po­sant und wun­der­schön zu­gleich ist auch das Wein­gar­ten­ho­tel Frei­gut Thal­lern in in Gum­polds­kir­chen. Die­ses his­to­ri­sche Bou­ti­que­ho­tel be­fin­det sich auf dem zweit­äl­tes­ten Wein­gut Ös­ter­reichs. Das denk­mal­ge­schützte Ge­bäude aus dem 12. Jahr­hun­dert bie­tet 19 traum­hafte Zim­mer und Sui­ten für alle, die eine Zeit­reise in die Ver­gan­gen­heit lie­ben.

www.niederoesterreich.at