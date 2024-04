Waldviertel: Neue Roon-Lodges beim Kolm am Bärentrail

Nach dem sty­li­schen Re­stau­rant, das nach dem Um­bau im März 2022 neu er­öff­net wurde, setzt Mi­chael Kolm nun mit zwei neuen Näch­ti­gungs­mög­lich­kei­ten auf Ent­schleu­ni­gung und eine ge­müt­li­che Auf­ent­halts­ver­län­ge­rung in Ar­bes­bach im nie­der­ös­ter­rei­chi­schen Wald­vier­tel.

Den Zu­wachs für die Roon-Lodges am Bä­ren­trail bil­den zwei neue Voll­holz-Cha­lets, die von der Firma Schrenk mo­dern und groß­zü­gig ge­stal­tet wur­den und beide über eine ei­gene Sauna ver­fü­gen. Frei ste­hend auf der Wiese, bie­ten sie ei­nen tol­len Blick in die sanfte Hü­gel­land­schaft.

Bä­ren­hof Kolm /​ Roon Lodge (c) Franz At­ten­e­der

Ein Motto lau­tet da­bei „Nach dem Es­sen sollst du roo’n”, das an­dere „Schlem­men beim Spit­zen­koch – Schlum­mern in der Na­tur“. Da­mit ist das Kon­zept der ex­tra­va­gan­ten Stu­dios mit­ten auf der Wiese, die sty­li­sches Am­bi­ente und be­hag­li­chen Kom­fort mit wohl­tu­en­der Ruhe ver­bin­den, auch schon er­klärt.

Die drei bis­he­ri­gen Lodges „Feuer”, „Was­ser” und „Gra­nit” un­ter­schei­den sich in Größe und Aus­stat­tung. Groß­flä­chige Pan­ora­ma­fens­ter er­öff­nen ei­nen un­ver­bau­ten Aus­blick auf die sanfte Hü­gel­land­schaft am 69 Ki­lo­me­ter lan­gen Bä­ren­trail-Wan­der­weg. Zu­sätz­li­ches High­light sind große Ter­ras­sen, wo­bei die Was­ser-Lodge auch über eine ei­gene fin­ni­sche Sauna ver­fügt.

Bä­ren­hof Kolm /​ Lodges (c) Tobi Ru­dig

Die be­nach­bar­ten Na­tur-Bä­ren­ge­hege, in de­nen Braun­bä­ren nach ih­rem qual­vol­len Le­ben im Zir­kus oder in Kä­fi­gen in Pen­sion ge­hen kön­nen, gel­ten nach wie vor als be­lieb­tes Aus­flugs­ziel. Das Glei­che gilt auch für den Wirts­haus­be­reich, wo Mi­chael Kolm seine Klas­si­ker der bo­den­stän­di­gen Kü­che in Per­fek­tion ze­le­briert.

Kolm zählt schon lange zu den bes­ten Kö­chen Nie­der­ös­ter­reichs, war vie­len aber nur als Wirt der Bä­ren­ge­hege in Ar­bes­bach ein Be­griff. Zum Über­nach­ten emp­feh­len sich nun auch fünf mo­dern und kom­plett aus­ge­stat­tete Lodges, die be­hut­sam in die Land­schaft in­te­griert wur­den und eine stille Aus­zeit in ei­ner na­tur­be­las­se­nen Re­gion ga­ran­tie­ren.

kolm.restaurant /​ www.roon.at