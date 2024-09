Bett in da Wies’n: Neue Gästezimmer im Triad in der Buckligen Welt

Im Re­stau­rant „Triad” in der Buck­li­gen Welt im süd­li­chen Nie­der­ös­ter­reich ver­wöh­nen Uwe und Ve­ro­nika Mach­reich in ku­li­na­ri­scher Per­fek­tion. Au­ßer­dem kön­nen die Gäste seit Kur­zem in den sechs Zim­mern „Bett in da Wies’n“ im neuen Gäs­te­haus im Grü­nen näch­ti­gen.

Mit viel Fein­ge­fühl wurde ein ehe­ma­li­ges Stall­ge­bäude in ein stim­mi­ges Drei-Hau­ben-Rre­stau­rant ver­wan­delt. Dort er­gibt sich eine wun­der­bare Ge­le­gen­heit, ei­nen Abend mit vor­züg­li­chem Es­sen zu ge­nie­ßen, ohne an die Heim­fahrt den­ken zu müs­sen.

Zu den bei den Gäs­ten äu­ßerst be­lieb­ten „Wie­ner Al­pen Bet­ten“ der Ka­te­go­rie „Bett in da Wies’n“ sind nun mit dem Gäs­te­haus sechs wei­tere Zim­mer „in da Wies’n” da­zu­ge­kom­men. „Der Name lag auf der Hand, denn alle sechs Dop­pel­zim­mer lie­gen wie die eta­blier­ten Wie­ner Al­pen Bet­ten mit­ten in der Na­tur – eben­erdig mit Gar­ten und klei­ner Ter­rasse und un­weit vom Re­stau­rant“, be­rich­tet Gast­ge­be­rin Ve­ro­nika Mach­reich.

Sechs Zimmer in drei Farben

Die neuen Zim­mer wur­den aus­schließ­lich von re­gio­na­len Be­trie­ben er­rich­tet und ha­ben eine Größe von 26 Qua­drat­me­tern samt ei­ner Sitz­ge­le­gen­heit im Freien mit Blick in die Na­tur und Aus­sicht auf Bad Schönau. Ge­stal­tet in Vio­lett, hel­lem Grün und sanf­ten Rot­tö­nen mit Alt­holz und be­hag­li­chen Stof­fen, er­freuen sie die Gäste mit viel Ta­ges­licht. Um­ge­ben von Fel­dern und Wie­sen, ist je­der Mor­gen ein Na­tur­schau­spiel und wird mit et­was Glück von ei­nem Reh, ei­nem Fa­san oder ein paar Vö­geln be­glei­tet.

Den Alltag hinter sich lassen

Eine fle­xi­ble An­reise, so­bald das Zim­mer vor 17 Uhr be­zugs­be­reit ist, er­mög­licht die Self-Check-in-Funk­tion, wenn die Gäste on­line bu­chen. Dann ist auch au­to­ma­tisch ein Tisch zum Abend­essen im Re­stau­rant re­ser­viert. Wer die ma­le­ri­sche Land­schaft der Buck­li­gen Welt noch ein we­nig län­ger auf sich wir­ken las­sen möchte, wird sich über den spä­ten Check-out bis 12 Uhr freuen. Der Über­nach­tungs­preis liegt bei 115 Euro pro Per­son in­klu­sive Früh­stück.

