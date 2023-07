Niederösterreichs Wirtshauskultur begrüßt acht neue Mitglieder

Der Ver­ein Nie­der­ös­ter­rei­chi­sche Wirts­haus­kul­tur freut sich über gleich acht neue Be­triebe in sei­nen Rei­hen: In Krems, Lunz, Mug­gen­dorf, Tat­ten­dorf, Wein­zierl, Wö­sen­dorf und zwei­mal in St. Pöl­ten gibt es seit kur­zem neue Mit­glie­der, die nun zu den rund 200 bes­ten Wirts­häu­sern in Nie­der­ös­ter­reich zäh­len.

Vom Stadt­wirts­haus über das Dorf­gast­haus bis zum Hau­ben­lo­kal wer­den tra­di­tio­nelle Ge­richte ser­viert, mu­tige Neu­in­ter­pre­ta­tio­nen kre­iert, re­gio­nale Roh­stoffe ver­wen­det und die Wirts­leute küm­mern sich per­sön­lich um ihre Gäste. Da­für ste­hen die rund 200 Wirts­häu­ser der Nie­der­ös­ter­rei­chi­schen Wirts­haus­kul­tur. Weg­wei­ser sind die grü­nen, ova­len Schil­der bei der Orts­ein­fahrt und am Gast­haus selbst.

Die acht Wirtshäuser

Schloss­ta­verne Lunz (c) Mar­tin Stelln­ber­ger

Schloss­ta­verne /​ Lunz am See: Die traum­hafte Lage am Lun­zer See ist ebenso be­ein­dru­ckend wie die Kü­che mit fri­schem See­fisch, Wild­ge­rich­ten und mo­der­nen In­ter­pre­ta­tio­nen. Wer den ku­li­na­ri­schen Aus­flug ver­län­gern will, über­nach­tet in ei­nem der vier Gäs­te­zim­mer oder bucht die ganze Fe­ri­en­woh­nung.

Vin­zenz Pauli /​ St. Pöl­ten: Das Wirts­haus wie aus dem Bil­der­buch ver­eint eine krea­tiv-in­no­va­tive Kü­che mit ve­ge­ta­ri­schen und ve­ga­nen Spe­zia­li­tä­ten. Das ge­schichts­träch­tige Haus un­weit des Stadt­zen­trums ist auch öf­fent­lich gut er­reich­bar. Die große Aus­wahl in der Ge­trän­ke­karte und der starke Be­zug zur Re­gio­na­li­tät sind wei­tere Mar­ken­zei­chen.

Land­gast­haus Böhm (c) FRIEDL UND SCHMATZ GmbH – Con­tent UND Kom­mu­ni­ka­tion Tulln

Land­gast­haus Böhm /​ Wein­zierl: Seit 200 Jah­ren als Wirts­haus ge­führt, be­sticht nicht nur die sai­so­nale Kü­che auf höchs­tem Ni­veau, son­dern auch der große Gast­gar­ten und die Räum­lich­kei­ten für Fes­ti­vi­tä­ten al­ler Art sind klare Plus­punkte. In der Ge­gend zwi­schen Tulln und Wie­ner­wald lo­cken zu­dem viele loh­nende Aus­flugs­mög­lich­kei­ten, was Kul­tur und Na­tur be­trifft.

Ho­tel Gast­hof Graf /​ St. Pöl­ten: Mit­ten in der Lan­des­haupt­stadt wer­den Über­nach­tungs­gäste ebenso herz­lich be­grüßt und be­wir­tet wie Lauf­kund­schaft, die nur schnell ein Mit­tags­menü oder ein Ge­schäfts­es­sen ge­nie­ßen möchte. Auf der Spei­se­karte fin­den sich auch alte Klas­si­ker und ve­ge­ta­ri­sche Köst­lich­kei­ten.

Wirts­haus Leindl (c) Ste­fan Reichs­tam

Wirts­haus Leindl /​ Krems: Ein wun­der­schö­ner Gast­gar­ten und die große Ter­rasse ma­chen das Gast­haus mit­ten in den Krem­ser Wein­ber­gen über seine ku­li­na­ri­schen Ge­nüsse hin­aus zum per­fek­ten Aus­flugs­ziel. Ein herr­li­cher Blick auf Stift Gött­weig und ge­müt­li­che Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten mit ei­ner gro­ßen Früh­stücks­karte wer­den eben­falls ge­bo­ten.

Hof­meis­te­rei Hirtz­ber­ger /​ Wö­sen­dorf: Drei Hau­ben und eine Wein­karte mit 2.500 Po­si­tio­nen spre­chen für sich – und die Lage der „Hof­meis­te­rei” in ei­nem früh­go­ti­schen Pa­lais mit­ten im UNESCO-Welt­kul­tur­erbe Wachau und di­rekt am Do­nau-Rad­weg für ei­nen spon­ta­nen Ab­ste­cher.

Gast­haus My­ras­tubn /​ Mug­gen­dorf: Das Gast­haus am Ein­gang zu den My­ra­fäl­len wird nun­mehr in zwei­ter Ge­ne­ra­tion ge­führt. Ein Aus­flug zur Wan­der- und Was­ser­welt My­ra­fälle bie­tet sich an, ist aber na­tür­lich kein Muss, um die re­gio­na­len Spe­zia­li­tä­ten ge­nie­ßen zu kön­nen.

Re­stau­rant Tho­mas im Jo­han­nes­hof /​ Tat­ten­dorf: Show­coo­king, eine mo­derne nie­der­ös­ter­rei­chi­sche und in­ter­na­tio­nale Kü­che und selbst­re­dend sehr viel gu­ter Wein aus dem in vier­ter Ge­ne­ra­tion be­trie­be­nen Wein­gut sind die Mar­ken­zei­chen die­ses Re­stau­rants, das mit­ten in den Wein­gär­ten an ei­nem Teich liegt. Die Nähe zur Kul­tur­stadt Ba­den und viele Frei­zeit­mög­lich­kei­ten in der Ther­men­re­gion sor­gen für ein pas­sen­des Rah­men­pro­gramm.

