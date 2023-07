Niederösterreich: Zur Sommerfrische auf die angenehm kühle Raxalpe

Die neue Som­mer­fri­sche auf der Rax­alpe in den Wie­ner Al­pen hat viele Ge­sich­ter: Der Rax-Kin­der­tag, eine Gra­tis-Eis-Ak­tion am Berg, Mond­schein­fahr­ten und ge­führte Kräu­t­er­wan­de­run­gen für Fa­mi­lien mit Kin­dern ma­chen den Berg im Sü­den von Nie­der­ös­ter­reich zu ei­nem ge­frag­ten Aus­flugs­ziel zur hei­ßes­ten Zeit des Jah­res.

Ge­rade wenn die Tem­pe­ra­tu­ren nach oben klet­tern, bie­tet das auf mehr als 1.500 Me­tern ge­le­gene Na­tur- und Wan­der­pa­ra­dies am Berg ebenso die ge­wünschte Ab­küh­lung wie eine Fluss­wan­de­rung durch das Höl­len­tal.

„Auch die Näch­ti­gun­gen auf der Rax im Ot­to­haus und im Rax­alm-Berg­gast­hof ver­spre­chen Ab­küh­lung bei tro­pi­schen Tem­pe­ra­tu­ren”, be­rich­tet Bernd Schar­feg­ger, Be­trei­ber der Rax-Seil­bahn: „Un­ser TOP-Aus­flugs­ziel ist von Wien aus in rund ei­ner Stunde mit dem Auto oder öf­fent­lich er­reich­bar. In der Re­gion steht den Ur­laubs­gäs­ten zu­dem ein kos­ten­lo­ser Wan­der- und Kul­tur-Shut­tle-Ser­vice zur Ver­fü­gung.“

Kul­tur­ge­nuss auf höchs­tem Ni­veau ver­spricht bei­spiels­weise die sze­ni­sche Le­sung „Vik­tor Frankl – Der Berg /​ Teil 1“ von und mit Nor­bert Mang, der von Joa­chim Csa­ikl an der Har­fen­gi­tarre be­glei­tet wird. Die Texte stam­men un­ter an­de­rem von Jo­seph Roth und Ste­fan Zweig. Ter­mine: 11., 12. und 13. Au­gust so­wie 23. und 24. Sep­tem­ber. Ti­ckets sind zu Prei­sen ab 24 Euro er­hält­lich.

Kindertage und Mondscheinfahrten

Ge­rade in den Som­mer­mo­na­ten bie­tet das 34 Qua­drat­ki­lo­me­ter große Rax-Hoch­pla­teau Fa­mi­lien mit Kin­dern eine große Spiel­wiese vol­ler Aben­teuer. Für eine Er­fri­schung am Berg sorgt eine Gra­tis-Eis-Ak­tion für Kin­der und Ju­gend­li­che am 18. Au­gust 2023.

Zu den wei­te­ren High­lights im Som­mer 2023 zäh­len die Mond­schein­fahr­ten mit der Rax-Seil­bahn, die am 1. Au­gust und 29. Sep­tem­ber statt­fin­den. Ein Berg­land-Buf­fet mit re­gio­na­len Spe­zia­li­tä­ten und Live-Mu­sik auf der Pan­ora­ma­ter­rasse des Rax­alm-Berg­gast­ho­fes run­den diese ro­man­ti­sche Berg- und Tal­fahrt ab.

Be­reits zu ei­ner be­lieb­ten Tra­di­tion hat sich der Kin­der­tag auf der Rax ent­wi­ckelt, der heuer am 3. Sep­tem­ber statt­fin­det. Ne­ben ei­ner Al­pa­ka­wan­de­rung gibt es wie­der eine Bas­tel­sta­tion und Show-Ele­mente der Berg­ret­tung Rei­chenau. Die Fahrt mit der Rax-Seil­bahn ist an die­sem Tag für Kin­der und Ju­gend­li­chen un­ter 15 Jah­ren kos­ten­los.

Ne­ben ge­führ­ten Wan­de­run­gen am Berg zum Thema „Alm­blu­men und Rax­kräu­ter“ am 29. Au­gust 2023 bie­tet „Kräu­ter­hexe“ As­trid Groh­mann an­läss­lich des 150-Jahr-Ju­bi­lä­ums der Wie­ner Hoch­quell­was­ser­lei­tung auch eine Füh­rung durch das Höl­len­tal an. Diese fin­det am 29. Juli 2023 statt und zeigt viele ma­gi­sche und ge­heim­nis­volle Plätze ent­lang der Schwarza.

