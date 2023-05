Niederösterreich: Genuss beim „Sunset Tasting“ im Weinviertel

In der Abend­sonne mit Wein­bau­ern aus dem Wein­vier­tel zu ih­ren Lieb­lings­plät­zen spa­zie­ren und bei ei­ner ku­li­na­ri­schen Stär­kung viel In­ter­es­san­tes über den Wein er­fah­ren – das sind die Zu­ta­ten des neuen An­ge­bots „Sun­set Tasting“.

Ob mit Aus­blick in die hü­ge­lige Land­schaft oder mit­ten in den Wein­rie­den: In der un­ter­ge­hen­den Sonne und in net­ter Ge­sell­schaft mun­den die Wein­viert­ler Weine ganz be­son­ders gut. Die Aro­men der Reb­sor­ten in der Nase und am Gau­men, dazu das Far­ben­spiel im Glas und am Him­mel – das neue „Sun­set Tasting“ ist ein Ge­nuss für alle Sinne.

Kel­ler­gasse Gal­gen­berg /​ Wil­den­dürn­bach (c) Nie­der­ös­ter­reich Wer­bung /​ Ro­bert Herbst

Von Mai bis Sep­tem­ber be­glei­ten neun Win­zer an be­stimm­ten Ter­mi­nen zu ih­ren Lieb­lings­plät­zen in der Na­tur. Zu ver­kos­ten gibt es da­bei zahl­rei­che Weine – und eine ku­li­na­ri­sche Über­ra­schung steht eben­falls be­reit. Der ge­nuss­volle Aus­flug kos­tet zwi­schen 35 und 48 Euro und ist auch ideal als Ge­schenk oder für ei­nen be­son­de­ren An­lass.

Sunset-Tasting – Termine im Überblick

20. Mai, 23. Juni, 22. Juli, 9. Sep­tem­ber: Sun­set Tasting mit Ge­org und Lisa Wein­wurm in Do­ber­manns­dorf, 45 Euro

Sun­set Tasting mit Ge­org und Lisa Wein­wurm in Do­ber­manns­dorf, 45 Euro 20. Mai, 27. Mai, 24. Juni, 22. Juli: Sun­set Tasting mit Ger­hard Bohrn in Herrn­baum­gar­ten, 35 Euro

Sun­set Tasting mit Ger­hard Bohrn in Herrn­baum­gar­ten, 35 Euro 20. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 12. Au­gust: Sun­set Tasting mit Pa­trick Ker­ner in Nie­der­ruß­bach, 40 Euro

Sun­set Tasting mit Pa­trick Ker­ner in Nie­der­ruß­bach, 40 Euro 7. Juni: Sun­set Tasting mit Ju­lia Eich­ber­ger bei Wol­kers­dorf, 35 Euro

Sun­set Tasting mit Ju­lia Eich­ber­ger bei Wol­kers­dorf, 35 Euro 23. Juni, 25. Juni, 14. Juli: Sun­set Tasting mit Ste­pha­nie und Bern­hard Hol­zer in Leo­ben­dorf, 48 Euro

Sun­set Tasting mit Ste­pha­nie und Bern­hard Hol­zer in Leo­ben­dorf, 48 Euro 23. Juni, 1. Sep­tem­ber: Sun­set Tasting mit Do­ris und Leo­pold Sut­ter in Ho­hen­warth, 35 Euro

Sun­set Tasting mit Do­ris und Leo­pold Sut­ter in Ho­hen­warth, 35 Euro 23. Juni, 21. Juli: Sun­set Tasting mit Kers­tin und Na­dine Schül­ler in Pil­lers­dorf, 35 Euro

Sun­set Tasting mit Kers­tin und Na­dine Schül­ler in Pil­lers­dorf, 35 Euro 7. Juli, 18. Au­gust: Sun­set Tasting mit Mar­kus Pfalz in Ho­hen­rup­pers­dorf, 38 Euro

Sun­set Tasting mit Mar­kus Pfalz in Ho­hen­rup­pers­dorf, 38 Euro 13. Juli, 20. Juli: Sun­set Tasting mit Syl­via Hugl-Wim­mer in Poy­s­dorf, 40 Euro

Authentische Gastgeber

Kel­ler­gasse Wart­berg (c) Wein­vier­tel Tou­ris­mus /​ Ro­bert Herbst

Um nach dem ge­nuss­rei­chen Son­nen­un­ter­gang nicht mehr die Heim­reise an­tre­ten zu müs­sen, ste­hen un­ter­schied­lichste Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung – vom stil­vol­len Schloss oder mo­der­nen Ther­men­ho­tel bis zu uri­gen Win­zer­höfe und fa­mi­liä­ren Fe­ri­en­woh­nun­gen.

Die meis­ten Aus­flugs­ziele im Wein­vier­tel sind bin­nen ei­ner Stunde ab der Wie­ner Stadt­grenze er­reich­bar. Wer mit dem Auto an­reist, ist mit der A5 im Os­ten nach Wol­kers­dorf, Mis­tel­bach und Poy­s­dorf oder der A22 und S3 wei­ter west­lich in Rich­tung Sto­ckerau, Hol­la­brunn und Retz bes­tens be­dient. Für man­che Ziele emp­fiehlt sich eine An­reise mit der Bahn oder dem Bus.

www.weinviertel.at