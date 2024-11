Dubai: Hilton eröffnet zwei neue Hotels in der Business Bay

Hil­ton hat die Er­öff­nung von zwei Ho­tels in Du­bai be­kannt ge­ge­ben: Das Em­bassy Sui­tes by Hil­ton Du­bai Busi­ness Bay und das Hil­ton Gar­den Inn Du­bai Busi­ness Bay emp­feh­len sich als ideale Aus­gangs­punkte, um die Stadt zu er­kun­den.

Das Em­bassy Sui­tes by Hil­ton Du­bai Busi­ness Bay mar­kiert das De­büt der Marke „Em­bassy Sui­tes by Hil­ton” in den Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­ten. Zu den wich­tigs­ten Merk­ma­len ge­hö­ren ge­räu­mige Sui­ten, ein kos­ten­lo­ses Früh­stück à la carte, fle­xi­ble Ta­gungs- und Ver­an­stal­tungs­räume so­wie ein kos­ten­lo­ser Emp­fang am Abend.

Em­bassy Sui­tes by Hil­ton Du­bai Busi­ness Bay /​ Lobby (c) 2024 Hil­ton

Di­rekt ne­benan bie­tet das Hil­ton Gar­den Inn Du­bai Busi­ness Bay re­la­tiv er­schwing­li­che Über­nach­tun­gen in ei­ner of­fe­nen und ein­la­den­den At­mo­sphäre mit herz­li­chem Ser­vice. Beide Ho­tels sind nur we­nige Mi­nu­ten von Du­bais be­rühm­ten Tou­ris­ten­at­trak­tio­nen wie dem Burj Kha­lifa und der Du­bai Mall ent­fernt. Zu­dem sind sie gut an wich­tige Ge­schäfts­zen­tren wie den Du­bai De­sign Dis­trict, den Emaar Square und den Bay Square an­ge­bun­den.

Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay

Das Em­bassy Sui­tes by Hil­ton Du­bai Busi­ness Bay be­fin­det sich in ei­nem im­po­san­ten 30-stö­cki­gen Ge­bäude mit ei­ner be­ein­dru­cken­den Aus­sicht auf den Burj Kha­lifa von ei­nem Groß­teil der 104 mo­der­nen Sui­ten und Stu­dios. Je­der Gast kann ein kos­ten­lo­ses Früh­stück auf Be­stel­lung ge­nie­ßen – ebenso wie die für die Marke cha­rak­te­ris­ti­sche „Evening Re­cep­tion” mit kos­ten­lo­sen Snacks und Ge­trän­ken.

Zu den ku­li­na­ri­schen An­ge­bo­ten des Ho­tels ge­hört das „Rio Re­stau­rant & Lounge”, das hand­ge­mixte Drinks und eine fri­sche me­di­ter­rane Kü­che am Pool ser­viert. Kaf­fee und leichte Snacks wer­den im „The Drip Café” an­ge­bo­ten und im „The Gour­met Yard” kön­nen die Gäste Grill‑, Tan­doori- und Wok-Spe­zia­li­tä­ten ge­nie­ßen.

Das Ho­tel ver­fügt au­ßer­dem über ei­nen Pool, ei­nen spe­zi­el­len Spiel­be­reich für Kin­der, ein Spa und ein 24-Stun­den-Fit­ness­stu­dio, das so­wohl In­door- als auch Out­door-Op­tio­nen bie­tet. Ei­nes der High­lights ist der „Fursa Ball­room” – ein 650 Qua­drat­me­ter gro­ßer Ver­an­stal­tungs­raum für mehr als 500 Gäste. Für Ge­schäfts­rei­sende ste­hen zu­dem fünf Ta­gungs­räume und ein Busi­ness Cen­ter be­reit.

Hilton Garden Inn Dubai Business Bay

Mit 229 Zim­mern und Sui­ten, die ei­nen be­ein­dru­cken­den Blick auf die In­nen­stadt von Du­bai bie­ten, bringt das Hil­ton Gar­den Inn Du­bai Busi­ness Bay er­schwing­li­chen Kom­fort und erst­klas­si­gen Ser­vice ins Herz der Stadt. Die ge­räu­mi­gen Zim­mer bie­ten groß­zü­gige Ar­beits­be­rei­che. Zur Ver­fü­gung ste­hen auch ein er­fri­schen­der Pool, ein gut aus­ge­stat­te­tes Fit­ness­stu­dio und ein Spa.

Das erste Re­stau­rant „Tog­e­ther & Co” in den Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­ten ser­viert ein herz­haf­tes Früh­stück, ein leich­tes Mit­tag- und ein köst­li­ches Abend­essen. Dar­über hin­aus bie­tet das Ho­tel ei­nen di­rek­ten Zu­gang zum Ball­room und den Ta­gungs­räu­men des Em­bassy Sui­tes by Hil­ton Du­bai Busi­ness Bay, was es zu ei­ner idea­len Wahl für ge­schäft­li­che oder ge­sell­schaft­li­che Ver­an­stal­tun­gen macht.

www.hilton.com