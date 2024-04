Banyan Tree Dubai: 500 Meter Privatstrand auf der Insel „Bluewaters“

Ban­yan Tree ist seit kur­zem auch in Du­bai ver­tre­ten: Die asia­ti­sche Ho­tel­marke hat das erst im De­zem­ber 2018 er­öff­nete Cae­sars Pa­lace Blue­wa­ters über­nom­men und in das Ban­yan Tree Du­bai ver­wan­delt.

Das Lu­xus­ho­tel liegt auf der künst­li­chen In­sel „Blue­wa­ters“ – ei­nem pul­sie­ren­den Life­style-Rei­se­ziel der Du­bai Hol­ding mit ei­nem Mix aus Woh­nun­gen, Shops und Re­stau­rants, das vor al­lem durch das 250 Me­ter hohe, der­zeit aber lei­der still­ge­legte Rie­sen­rad „Ain Du­bai” be­rühmt ist. Die mo­derne und strom­li­ni­en­för­mige Ar­chi­tek­tur der Im­mo­bi­lie fügt sich da­bei naht­los in die glän­zende Du­bai Ma­rina im Hin­ter­grund ein.

178 Zimmer und Suiten und eine riesige Villa

Die Haupt­at­trak­tio­nen des Ban­yan Tree Du­bai sind ein 500 Me­ter lan­ger Pri­vat­strand, drei tem­pe­rierte Pools und das preis­ge­krönte „Ban­yan Tree Spa”, in dem er­fah­rene The­ra­peu­ten per­so­na­li­sierte ganz­heit­li­che Be­hand­lun­gen durch­füh­ren. Ein erst­klas­si­ges Fit­ness­cen­ter und ein Schön­heits­sa­lon mit äs­the­ti­schen Be­hand­lun­gen für Ge­sicht, Kör­per und Nä­gel ste­hen eben­falls be­reit.

Die 178 Zim­mer und Sui­ten wur­den von BLINK De­sign ver­jüngt und mit ei­nem Hauch von sanf­tem Mi­ni­ma­lis­mus ver­se­hen. Sie sind zwi­schen 54 und 315 Qua­drat­me­ter groß und zeich­nen sich durch licht­durch­flu­tete Wohn­räume mit raum­ho­hen Fens­tern, Bal­kone mit Pan­ora­ma­blick auf das Meer und Pfle­ge­pro­dukte von Ban­yan Tree in den mit Mar­mor ver­klei­de­ten Ba­de­zim­mern aus. Eine neu fer­tig­ge­stellte Villa mit vier Schlaf­zim­mern ver­fügt über be­ein­dru­ckende 4.465 Qua­drat­me­ter Wohn­flä­che so­wie ei­nen ei­ge­nen Pool und ei­nen pri­va­ten Zu­gang zum Strand.

Ban­yan Tree Du­bai (c) Ban­yan Tree Group

Die sie­ben ku­li­na­ri­schen Er­leb­nisse des Re­sorts rei­chen vom ent­spann­ten, fran­zö­sisch-me­di­ter­ra­nen Re­stau­rant „Ali­zee” am Pool über das chi­ne­si­sche „De­mon Duck” von Star­koch Al­vin Leung bis zum „Taka­Hisa” mit ei­ner Fülle ja­pa­ni­scher Klas­si­ker. Dar­über hin­aus war­ten im „Ha­vana So­cial Club” köst­li­che Cock­tails und Live-Mu­sik, sel­tene Tees in der „Ja­pa­nese Tea Lounge To­cha” und me­di­ter­rane Ta­pas an der Pool­bar „The Shack” in­mit­ten traum­haf­ter Gar­ten­land­schaf­ten.

Blue­wa­ters Du­bai ist über eine 265 Me­ter lange Fuß­gän­ger­brü­cke di­rekt mit dem leb­haf­ten Ju­mei­rah Beach und der Du­bai Ma­rina auf dem Fest­land ver­bun­den, wo zahl­rei­che Einkaufs‑, Speise- und Un­ter­hal­tungs­mög­lich­kei­ten be­reit ste­hen. Auf der In­sel selbst lockt aber mit „The Wharf“ eben­falls ein viel­fäl­ti­ges An­ge­bot mit mehr als 150 Shops, Ca­fés und Re­stau­rants ent­lang ei­nes Bou­le­vards.

Ban­yan Tree Du­bai (c) Ban­yan Tree Group

Die Zim­mer­preise im Ban­yan Tree Du­bai be­gin­nen bis Mitte Mai bei 550 bis 617 Euro pro Nacht mit Früh­stück für zwei Per­so­nen (plus 22 Pro­zent Steu­ern und Ge­büh­ren). Da­nach sin­ken sie zu­nächst auf 415 Euro und von Juni bis Mitte Sep­tem­ber, wenn es in Du­bai ziem­lich heiß und schwül wird, so­gar auf nur noch 280 Euro.

www.banyantree.com/de/united-arab-emirates/dubai