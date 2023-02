Bab Al Shams: Das erste Wüstenresort in Dubai ist wieder zurück

Eine edle Oase, ein­ge­bet­tet in gol­dene Dü­nen. Das ist das le­gen­däre Bab Al Shams, das so­eben seine Wie­der­eröff­nung als ers­tes Haus der neuen „Rare Finds Coll­ec­tion” von Kerz­ner In­ter­na­tio­nal ge­fei­ert – nur 45 Mi­nu­ten vom Stadt­zen­trum von Du­bai ent­fernt.

Von ei­nem tra­di­tio­nel­len ara­bi­schen Fort in­spi­riert, war das Bab Al Shams – ara­bisch für „Tor zur Sonne” – bei sei­ner Pre­miere im Jahr 2014 das erste Wüs­ten­re­sort des Emi­rats und spie­gelt auch heute noch alle Nu­an­cen der er­di­gen Farb­töne der Wüste in Ar­chi­tek­tur und De­sign wi­der.

115 Zim­mer und Sui­ten ver­tei­len sich auf 16 zwei­stö­ckige, mit raf­fi­nier­ten mau­ri­schen Ak­zen­ten ge­schmückte Ge­bäude. Der be­liebte In­fi­nity-Pool in der Wüste kehrt zu­rück und bie­tet die Mög­lich­keit, auf be­que­men Son­nen­lie­gen, in pri­va­ten Ca­ba­nas, an der Swim-Up-Pool­bar oder im Fa­mi­li­en­pool die läs­sige, ru­hige At­mo­sphäre zu ge­nie­ßen.

Fine Di­ning wird mit ei­nem Hauch Thea­tra­lik und mo­der­nem Re­tro-Ap­peal of­fe­riert. Durch die För­de­rung lo­ka­ler Pro­du­zen­ten und die Ver­wen­dung von ver­ant­wor­tungs­voll er­zeug­ten Zu­ta­ten wird in je­dem Re­stau­rant das Beste der je­wei­li­gen Kü­che her­vor­ge­ho­ben und die le­ben­dige ku­li­na­ri­sche Szene der Stadt ge­büh­rend er­wei­tert.

Bab Al Shams De­sert Re­sort (c) Kerz­ner In­ter­na­tio­nal

Das Re­stau­rant „Al Had­hee­rah” bie­tet ein Gour­met- und Un­ter­hal­tungs­er­leb­nis für alle Sinne, das eng mit dem ara­bi­schen Erbe der Re­gion ver­wur­zelt ist. Un­ter dem Ster­nen­him­mel der Wüste schlägt es eine Brü­cke zwi­schen Ver­gan­gen­heit und Zu­kunft durch ei­nen le­ben­di­gen Souk mit Live-Kü­che, Tän­zern, Mu­si­kern, Falk­nern und Ka­mel­rei­tern.

Das Re­stau­rant „Zala” ser­viert eine mo­derne, os­ma­nisch und grie­chisch in­spi­rierte Kü­che, wäh­rend in der „Anwā Sun­set Lounge” ver­schie­dene ku­li­na­ri­sche Tra­di­tio­nen aus dem Fer­nen Os­ten und Süd­ost­asien ver­schmel­zen. Die ver­steckte Zi­gar­ren­lounge „Ya Hala” als Treff­punkt für ei­nen le­ge­ren Aus­tausch run­det die Aus­stat­tung ab.

Bab Al Shams De­sert Re­sort (c) Kerz­ner In­ter­na­tio­nal

Rund um das Bab Al Shams er­le­ben die Gäste auf den Spu­ren der eins­ti­gen No­ma­den viel­fäl­tige Wüs­ten­aben­teuer, die von Rei­ten und Ka­meltrek­king, über Falk­ne­rei und Off­road-Aus­flüge bis zu Tou­ren in die Na­tur des Al Mar­moom De­sert Con­ser­va­tion Re­serve rei­chen.

Aben­teu­er­lus­tige tes­ten die Fat Bikes in der Wüste oder mie­ten Fahr­rä­der, um den 86 Ki­lo­me­ter lan­gen Rad­weg in Al Qu­dra zu er­obern. Für alle, die auf der Su­che nach neuen Per­spek­ti­ven sind, er­mög­licht das Re­sort auch Heiß­luft­bal­lon­fahr­ten über der Wüste zum Son­nen­auf­gang – in­klu­sive Früh­stück in luf­ti­ger Höhe.

Bab Al Shams De­sert Re­sort (c) Kerz­ner In­ter­na­tio­nal

The De­sert Spa bie­tet Be­hand­lun­gen und The­ra­pien, die tra­di­tio­nelle und mo­derne Tech­ni­ken kom­bi­nie­ren. Die Über­nach­tungs­preise mit Früh­stück be­gin­nen in der Win­ter­sai­son bei 298 bis 484 Euro pro Zim­mer und Nacht und ab Mai durch­ge­hend bei 229 Euro – je­weils plus 22,5 Pro­zent Steu­ern und Ge­büh­ren.

