Zwei ikonische Luxushotels in Dubai wechseln zu Kempinski

Kem­pinski hat zwei iko­ni­sche Ad­dress Ho­tels im Her­zen von Du­bai über­nom­men: Das Ad­dress Bou­le­vard wurde mit Jah­res­be­ginn 2024 zum Kem­pinski The Bou­le­vard Du­bai und das Ad­dress Du­bai Mall zum Kem­pinski Cen­tral Ave­nue Du­bai. Da­mit hat die re­nom­mierte Lu­xus­ho­tel­gruppe ihr Port­fo­lio in Du­bai mit ei­nem Schlag auf vier Häu­ser ver­dop­pelt.

Kempinski The Boulevard Dubai

Das 72 Stock­werke hohe Kem­pinski The Bou­le­vard Du­bai liegt di­rekt in Down­town Du­bai – nur we­nige Schritte von Se­hens­wür­dig­kei­ten wie der Du­bai Mall, der Du­bai Opera und dem Burj Kha­lifa ent­fernt. Die 198 Zim­mer und Sui­ten sind mit ed­lem Mo­bi­liar, Ori­gi­nal­kunst­wer­ken und neu­es­ten tech­ni­schen In­no­va­tio­nen aus­ge­stat­tet, die den spek­ta­ku­lä­ren Aus­blick er­gän­zen. Zu­dem ge­nie­ßen die Gäste ei­nen di­rek­ten Zu­gang zur Du­bai Mall.

Das ku­li­na­ri­sche An­ge­bot reicht von mo­der­nen fran­zö­si­schen Ge­rich­ten im A‑la-Carte-Re­stau­rants „La Bras­se­rie Sur Le Bou­le­vard”, das auch über eine groß­zü­gige Ter­rasse ver­fügt, bis zu leich­ten Häpp­chen, frisch ge­brüh­tem Kaf­fee und sü­ßen Köst­lich­kei­ten in der „Lobby Lounge”. Zum 760 Qua­drat­me­ter gro­ßen Spa ge­hö­ren ein Ham­mam so­wie Salz- und Dampfräume. Im Au­ßen­be­reich bil­den drei von Pal­men ge­säumte Pools eine grüne Oase.

Kempinski Central Avenue Dubai

Das Kem­pinski Cen­tral Ave­nue Du­bai ist nur we­nige Schritte von der Du­bai Mall ent­fernt. Die 245 Zim­mer und Sui­ten ver­mit­teln schlichte Ele­ganz mit ei­nem zu­rück­hal­ten­den De­sign und ge­deck­ten Tö­nen, die durch Kunst­werke und eine stim­mungs­volle, per Touch­pad steu­er­bare Be­leuch­tung un­ter­stri­chen wer­den. Je­des Zim­mer ver­fügt zu­dem über ei­nen ei­ge­nen Bal­kon mit Blick auf Down­town Du­bai, den Burj Kha­lifa oder die Sky­line der Stadt.

Wäh­rend das A‑la-carte-Re­stau­rant „Nai” eine mo­derne ori­en­ta­li­sche Kü­che bie­tet, wer­den in der „Am­ber Lounge” leichte in­ter­na­tio­nale Snacks in ei­ner un­ge­zwun­ge­nen At­mo­sphäre ser­viert. Das Spa lockt mit spe­zi­el­len Ri­tua­len und Be­hand­lun­gen, die auf die je­wei­li­gen Be­dürf­nisse und Vor­lie­ben zu­ge­schnit­ten wer­den. Ein groß­zü­gi­ger Out­door-Pool run­det die Aus­stat­tung die­ser Oase der Ruhe mit­ten in der Stadt ab.

Beide Häu­ser ver­blei­ben im Ei­gen­tum der Abu Dhabi Na­tio­nal Ho­tels. Zu­sätz­lich zu den Neu­zu­gän­gen be­treibt Kem­pinski in Du­bai be­reits das Kem­pinski Ho­tel Mall of the Emi­ra­tes und das Kem­pinski Ho­tel & Re­si­den­ces Palm Ju­mei­rah. Die Ad­dress Ho­tels sind auch nach den zwei Ab­gän­gen im­mer noch mit sie­ben Stand­or­ten in Du­bai ver­tre­ten: Down­town Ad­dress Mont­go­me­rie, Ad­dress Fo­un­tain Views, Ad­dress Sky View, Pa­lace Down­town, Ad­dress Beach Re­sort und Ad­dress Grand Creek Har­bour.

www.kempinski.com/en/the-boulevard /​ www.kempinski.com/en/central-avenue