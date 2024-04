One&Only Aesthesis: Retro-Charme an der Riviera von Athen

Di­rekt an der Strand­pro­me­nade von Gly­fada nahe Athen emp­fängt seit No­vem­ber 2023 das erste grie­chi­sche One&Only-Resort seine Gäste. Das neue One&Only Aes­the­sis prä­sen­tiert sich als Lu­xus-Re­fu­gium im ed­len Re­tro-Am­bi­ente, das die un­be­schwerte Ele­ganz ei­ner ver­gan­ge­nen Ära ze­le­briert und eine Welt vol­ler Nost­al­gie und Mid-Cen­tury-Gla­mour of­fen­bart.

In­mit­ten ei­nes 21 Hektar gro­ßen Na­tur­schutz­ge­bie­tes am Sa­ro­ni­schen Golf – um­ge­ben von duf­ten­den La­ven­del­fel­dern und mit ei­nem herr­li­chen Blick auf die Küste – ver­mit­telt das neue Hidea­way das Ge­fühl ei­ner pri­va­ten In­sel. Den­noch ist es nur eine kurze Fahrt vom Zen­trum von Athen ent­fernt. Sein Ziel: die Wie­der­be­le­bung ei­ner le­gen­dä­ren Küs­ten­re­gion, die in den 1950er- und 1960er-Jah­ren ihre kos­mo­po­li­ti­sche Blüte er­lebte.

Nostalgischer Küstenglamour

Ver­kör­pert wird der his­to­ri­sche Gla­mour der Athe­ner Ri­viera im One&Only Aes­the­sis von 95 stil­vol­len Bun­ga­lows, 18 Re­si­den­zen und zwei Vil­len, die alle über pri­vate Pools, son­nige Gär­ten, Au­ßen­du­schen und Ka­mine ver­fü­gen. Die in Son­nen­licht ge­tauchte Ar­chi­tek­tur ver­steht sich da­bei als Hom­mage an das De­sign der Jahr­hun­dert­mitte mit ho­hen De­cken, ge­web­ten Le­der­de­tails, ge­deck­ten Tö­nen und Na­tur­ak­zen­ten.

Wer noch mehr Lu­xus wünscht, wählt die cha­rak­te­ris­ti­sche „Villa One” von One&Only: Auf ei­ner Flä­che von 1.400 Qua­drat­me­tern bie­tet sie zwei Schlaf­zim­mer, ei­nen be­ein­dru­cken­den Pool, freien Blick auf das Meer aus je­dem Win­kel und eine weit­läu­fige Ter­rasse, die sich bis zum Meer er­streckt.

Für Auf­ent­halte grö­ße­rer Grup­pen oder meh­re­rer Ge­ne­ra­tio­nen kann sie zu­dem mit der „Villa Nos­tos” ver­bun­den wer­den, um ei­nen au­ßer­ge­wöhn­li­chen Rück­zugs­ort mit vier Schlaf­zim­mern zu schaf­fen. Auch die „Epos Re­si­dence” mit zwei Schlaf­zim­mern lässt sich in ein Re­fu­gium mit sechs Schlaf­zim­mern für ei­nen Ur­laub mit Freun­den oder der Fa­mi­lie ver­wan­deln.

Mediterrane Aromen

Das ganz­tä­gig ge­öff­nete Re­stau­rant „Ora” wird von Star­koch Et­tore Bo­t­rini ge­lei­tet. Seine ver­spielte und krea­tive Spei­se­karte ver­steht sich als Hom­mage an die Jahr­tau­sende alte grie­chi­sche Kü­che und kon­zen­triert sich da­für ganz auf fri­sche me­di­ter­rane Aro­men aus lo­ka­lem An­bau, für eine sinn­li­che me­di­ter­rane Es­senz. Das Pop-up-Re­stau­rant „El Bar” von Ster­ne­koch Paco Mo­ra­les ser­viert in­des an­da­lu­si­sche Spei­sen aus sei­ner Hei­mat­stadt Cor­doba.

In der „Ale­lia Bar” – er­baut rund um ei­nen be­ein­dru­cken­den Oli­ven­baum – lo­cken cha­rak­te­ris­ti­sche Oli­ven-Cock­tails mit fri­schen Kräu­tern aus dem Gar­ten des Re­sorts. Die nach Wes­ten aus­ge­rich­tete Out­door Sun­set-Bar er­wacht abends zum Le­ben und fängt den pul­sie­ren­den Ri­viera-Life­style mit neu in­ter­pre­tier­ten klas­si­schen Cock­tails und Mu­sik zum Son­nen­un­ter­gang ein. Die Strand- und Pool­bar „Mi­nima” ist schließ­lich der Ort, an dem man sich am Was­ser ent­span­nen und ab­schal­ten kann.

Griechisches Wellness-Erlebnis

Ex­klu­siv für das One&Only Aes­the­sis kre­ierte Be­hand­lun­gen, die von der Na­tur und den tra­di­tio­nel­len Prak­ti­ken des al­ten Grie­chen­lands in­spi­riert wur­den, war­ten im Guer­lain Spa, das da­mit ein ein­zig­ar­ti­ges grie­chi­sches Well­ness-Er­leb­nis schafft. Zur Aus­stat­tung ge­hö­ren eine Sauna, ein Ham­mam, ein Out­door-Pool und ein hoch­mo­der­nes Fit­ness­cen­ter.

Der „Kid­sOnly Club” be­geis­tert die klei­nen Rei­sen­den mit Ak­ti­vi­tä­ten in der Na­tur und Bil­dungs­pro­gram­men, die zum Ler­nen und Spie­len im Gar­ten, im Baum­haus, im Mu­sik­zim­mer und im Am­phi­thea­ter des Re­sorts an­re­gen. Der „Beach Club” nur für Er­wach­sene ist wie­derum ein Ort zum Se­hen und ge­se­hen wer­den und fängt den ge­sel­li­gen Geist der Ri­viera mit stil­vol­len Ca­ba­nas, Spei­sen und Live-Mu­sik ein.

Welterbestätten und heiße Quellen

Das Ak­ti­vi­tä­ten-Pro­gramm des One&Only Aes­the­sis ze­le­briert seine pri­vi­le­gierte Lage zwi­schen Stadt und Meer. Die aus­ge­wähl­ten Er­leb­nisse rei­chen von der Er­kun­dung his­to­ri­scher Stät­ten über Se­geln und Wan­dern bis zu ei­nem Bad in den be­rühm­ten hei­ßen Quel­len der Re­gion. Das Stadt­zen­trum und der in­ter­na­tio­nale Flug­ha­fen von Athen sind je­weils nur eine kurze, halb­stün­dige Fahrt vom Re­sort ent­fernt.

Die güns­tigs­ten Bun­ga­lows mit pri­va­tem Pool sind in den Win­ter­mo­na­ten ab 880 bis 950 Euro pro Nacht in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen buch­bar. Im April lie­gen die Über­nach­tungs­preise für die­selbe Un­ter­kunft al­ler­dings schon bei 1.750 Euro pro Nacht, im Mai bei 2.300 Euro, im Juni bei 2.500 Euro und im Juli und Au­gust bei 2.700 Euro.

www.oneandonlyresorts.com/aesthesis