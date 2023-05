Athen: Riviera Tower wird Griechenlands erster Wolkenkratzer

Lamda De­ve­lo­p­ment hat das atem­be­rau­bende De­sign und die In­nen­aus­stat­tung des ers­ten Wol­ken­krat­zers in Grie­chen­land vor­ge­stellt: Nach sei­ner Fer­tig­stel­lung wird der iko­ni­sche „Ri­viera Tower„an der Küste von Athen das höchste Ge­bäude des Lan­des sein.

Der Hoch­haus-Wohn­turm im Vor­ort Elli­ni­kon soll das Wahr­zei­chen ei­nes der größ­ten Stadt­er­neue­rungs­pro­jekte in Eu­ropa wer­den, das in den nächs­ten Jah­ren un­ter dem Na­men „The Elli­ni­kon” auf dem schon seit 2001 un­ge­nütz­ten Areal des ehe­ma­li­gen Flug­ha­fens ent­ste­hen soll – ein nach­hal­ti­ger, durch­de­sign­ter Stadt­teil der Su­per­la­tive mit In­fra­struk­tur für Han­del, Woh­nen und Tou­ris­mus auf ei­ner Ge­samt­flä­che von 6,2 Mil­lio­nen Qua­drat­me­tern.

Das vom re­nom­mier­ten Lon­do­ner Ar­chi­tek­tur­büro Fos­ter + Part­ners ent­wor­fene Ge­bäude wird 200 Me­ter hoch sein und 169 Ein- bis Fünf-Zim­mer-Woh­nun­gen und Pent­house-Apart­ments auf 50 Eta­gen um­fas­sen. Ge­plant sind eine fort­schritt­li­che bio­phile Fas­sade und In­nen­räume, die mit den neu­es­ten Trends in nach­hal­ti­gem De­sign aus­ge­stat­tet sind.

„Der Ri­viera Tower kün­digt eine neue Ära Grie­chen­lands an. Hö­here Ge­bäude re­du­zie­ren den Flä­chen­ver­brauch, wo­durch mehr Platz für Grün- und Frei­flä­chen ent­steht, die The Elli­ni­kon den Men­schen in die­ser Stadt bie­ten soll. Da wir Nach­hal­tig­keit und En­er­gie­re­du­zie­rung zu un­se­ren wich­tigs­ten Zie­len zäh­len, wer­den der Tower und die wei­te­ren Hoch­häu­ser der Um­welt durch in­tel­li­gente ur­bane Ver­dich­tung und be­glei­tende Grün­flä­chen zu­gu­te­kom­men.”

An­ge­liki Tou­ziou, Chief De­ve­lo­p­ment Of­fi­cer, Lamda De­ve­lo­p­ment