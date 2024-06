München: Spaziergang auf den Spuren von Freddie Mercury

Fred­die Mer­cury war ei­ner der größ­ten Rock­stars al­ler Zei­ten und lebte von 1979 bis 1985 sechs Jahre lang im­mer wie­der in Mün­chen. Bei ei­ner Fred­die Mer­cury-Wal­king-Tour kön­nen Fans die baye­ri­sche Lan­des­haupt­stadt auf den Spu­ren des Queen-Sän­gers er­kun­den, seine Lieb­lings­orte ent­de­cken und da­bei ech­tes In­si­der­wis­sen sam­meln.

Ent­lang von 13 Sta­tio­nen zwi­schen Send­lin­ger Tor und Ma­ri­en­platz be­ge­ben sich die Teil­neh­mer der deutsch­spra­chig ge­führ­ten Tour, die für Min­der­jäh­rige nicht ge­eig­net ist, auf eine Reise durch jene Zeit, als der Rock­star selbst durch die Stra­ßen Mün­chens zog.

Die deutsch­spra­chige Füh­rung von Min­g­a­tours fin­det von 23. Juni bis 24. No­vem­ber 2024 je­den zwei­ten Sonn­tag um 11 bzw. 13 Uhr statt, dau­ert rund zwei­ein­halb Stun­den und ist um 29 Euro pro Per­son buch­bar. Sie gibt Mu­sik­fans nicht nur Ein­blick in ver­bor­gene Ge­schich­ten, son­dern macht die Orte, die der Welt­star re­gel­mä­ßig be­suchte, haut­nah er­leb­bar und er­zählt in Ge­schich­ten, wer der Front­mann von Queen wirk­lich war.

Am Start­punkt der Tour – dem Send­lin­ger Tor – er­fah­ren die Teil­neh­mer mehr über die Band­ge­schichte von Queen und warum sich Fred­die Mer­cury aus­ge­rech­net in Mün­chen so wohl­ge­fühlt hat. Da­nach führt der Weg durch das Glo­cken­bach­vier­tel – vor­bei an der da­ma­li­gen Woh­nung des Rock­stars und den Bars und schrä­gen Knei­pen, die in den 1980er-Jah­ren Schau­platz wil­der Par­tys wa­ren und zum Teil noch heute exis­tie­ren.

Glo­cken­bach­vier­tel (c) Mün­chen Tou­ris­mus /​ Frank Stolle

Das Mu­sik­vi­deo zum Song „Li­ving on my Own“ wurde hier ge­dreht und ging um die Welt. Ne­ben In­si­der-Sto­ries über seine Er­leb­nisse im Nacht­le­ben ge­ben kleine, manch­mal schräge oder auch ver­ruchte Lo­ca­ti­ons im Zen­trum der Münch­ner Schwu­len­szene auch ei­nen Ein­druck da­von, wie der Sän­ger ge­lebt und ge­fei­ert hat.

Wei­tere Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen zur Band und an­de­ren wich­ti­gen Or­ten – wie den Mu­sic­land Stu­dios im Münch­ner Ara­bel­la­park, in de­nen Queen und Fred­die Mer­cury zahl­rei­che Al­ben auf­ge­nom­men ha­ben – run­den die Tour ab. Ihr Ende nimmt die Füh­rung durch ei­nen ge­wich­ti­gen Teil der Mu­sik­ge­schichte der 1980er-Jahre schließ­lich am Ma­ri­en­platz.

