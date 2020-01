Neues Ranking: Das sind die besten Steak-Restaurants der Welt

Das N.Y. Strip Me­dia House mit Sitz in Lon­don hat ein Ran­king der 101 bes­ten Steak-Re­stau­rants der Welt er­stellt. Der Sie­ger kommt aus Syd­ney, aber in die Top 50 ha­ben es auch je­weils zwei Lo­kale aus Deutsch­land und aus Ös­ter­reich ge­schafft. Zu fin­den sind sie in Ber­lin, Mün­chen und Wien.

Ob Ge­orge Cloo­ney, Leo­nardo Di­Ca­prio, Scar­lett Jo­hans­son oder Sa­muel L. Jack­son: Alle wa­ren sie schon ein­mal im „Grill Royal” an der Fried­rich­straße in Ber­lin. Die tolle Lage di­rekt an der Spree mag da­bei eine Rolle spie­len – in ers­ter Li­nie sind es aber die ex­zel­len­ten Steaks, die das Lo­kal zum Treff­punkt der Pro­mi­nenz ma­chen und ihm nun auch Platz 12 im welt­wei­ten Ran­king des N.Y. Strip Me­dia House be­schert ha­ben.

Laut der Web­site worldbeststeaks.com ist das „Grill Royal” je­den­falls nicht nur „eine ku­li­na­ri­sche In­sti­tu­tion in Ber­lin”, son­dern auch „ei­ner der we­ni­gen Orte in Deutsch­land, der nicht vor dem Ver­gleich mit den bes­ten Re­stau­rants der Welt in Lon­don, Pa­ris oder New York” zu­rück­schre­cken muss. „Se­hen und ge­se­hen wer­den – ge­paart mit wirk­lich tol­ler Fleisch­qua­li­tät auf dem Tel­ler”, lau­tet das Ur­teil – ob es sich nun um Pro­dukte der bes­ten Züch­ter der Welt oder hei­mi­sche Ras­sen wie „Schwarz-Bun­tes” von Klein­bau­ern aus dem Um­land Ber­lins han­delt.

Der „Louis Grill Room” in Mün­chen ist mit Rang 20 bes­tens plat­ziert. Das Lo­kal be­fin­det sich im Louis Ho­tel am Vik­tua­li­en­markt. Wer in die­sem Bou­ti­que­ho­tel näch­tigt, kann da­her auch die aus­ge­zeich­nete Bar- und Wein­karte aus­gie­big stu­die­ren. Die Ex­per­ten des N.Y. Strip Me­dia House be­rich­ten un­ter an­de­rem von ei­nem „mit Gras aus der Re­gion ge­füt­ter­ten und tro­cken ge­reif­ten Por­ter­house der in Ös­ter­reich ge­züch­te­ten Gal­lo­way-Rasse”, das „per­fekt zu­be­rei­tet” auf dem Tel­ler lan­det.

Nur knapp da­hin­ter – auf Platz 24 – ist das „Beef & Glory” aus Wien zu fin­den. „Es geht darum, das Tier zu re­spek­tie­ren und den Kun­den schme­cken zu las­sen, dass das Rind viel mehr zu bie­ten hat als nur ein Fi­let Ten­der­loin”, sagt In­ha­be­rin Vlatka Bi­je­lac. Die ver­schie­de­nen Teile rei­fen da­her haupt­säch­lich im ei­ge­nen Tro­cken­al­te­rungs­schrank und wer­den dann auf ei­nem South­bend-Broi­ler bei Höchst­tem­pe­ra­tu­ren zu­be­rei­tet.

Auf Platz 35 im welt­wei­ten Ran­king liegt das „Dstrikt Steak­house” im Ho­tel Ritz-Carl­ton am Schu­ber­tring in Wien. Koch-Ikone Chris­tian Petz ist hier als Exe­cu­tive Chef da­für ver­ant­wort­lich, dass nur die beste Aus­wahl an ös­ter­rei­chi­schem Rind­fleisch mit lo­ka­len Spit­zen­pro­duk­ten aus nach­hal­ti­ger Land­wirt­schaft und Pro­duk­tion ser­viert wird.