München – einmal anders: Stadt-Urlaub mit nicht alltäglichen Aktivitäten

So ha­ben Sie Mün­chen ga­ran­tiert noch nicht er­lebt: Für alle Be­su­cher und Ein­hei­mi­schen, die die baye­ri­sche Lan­des­haupt­stadt ein­mal au­ßer­halb des üb­li­chen Rah­mens ent­de­cken wol­len, bie­tet Mün­chen Tou­ris­mus in die­sem Som­mer viel­fäl­tige Ak­ti­vi­tä­ten, um sich im Ur­laub ganz neu aus­zu­pro­bie­ren.

Das Ver­an­stal­tungs­pro­gramm um­fasst so­wohl sport­li­che An­ge­bote wie Sur­fen und Tan­zen als auch ku­li­na­ri­sche Work­shops rund um Eis, Kekse, Bre­zen und Bier. Wer möchte, kann zu­dem Graf­fiti sprü­hen, DJ-Kurse ab­sol­vie­ren, selbst ein Dirndl nä­hen oder die freie künst­le­ri­sche Ent­fal­tung in ei­nem Kunst­ma­ker­space er­le­ben.

Surfen wie die Profis auf der Eisbachwelle

© Mün­chen Tou­ris­mus /​ Frank Stolle

Sport­be­geis­terte ler­nen in der Jo­chen Schwei­zer Arena bei In­door-Surf­kur­sen mit pro­fes­sio­nel­len Sur­f­leh­rern das Wel­len­rei­ten, um an­schlie­ßend den Pro­fis auf der be­rühm­ten „Eis­bach­welle” im Eng­li­schen Gar­ten zu­zu­se­hen und so tief in die Münch­ner DNA ein­zu­tau­chen. In den Schul­fe­rien wer­den Fe­rien-Surf­kurse so­wohl für An­fän­ger als auch Fort­ge­schrit­tene und spe­zi­ell für Kin­der an­ge­bo­ten.

Schritt für Schritt zum bayerischen Tanzprofi

© Mün­chen Tou­ris­mus /​ Gert Kraut­bauer

Für alle, die sich in der Tra­di­tion des Lan­des aus­pro­bie­ren möch­ten, wer­den im Hof­bräu­haus kos­ten­lose baye­ri­sche Tanz­kurse für Ein­stei­ger an­ge­bo­ten. Die Tanz­meis­ter Ka­tha­rina Mayer und Ma­gnus Kaindl zei­gen Grund­schritte und ein­fa­che Tanz­fi­gu­ren, ani­mie­ren zum Mit­tan­zen und be­rei­ten In­ter­es­sierte auf die gro­ßen Münch­ner Volks­feste vor.

Dazu zäh­len bei­spiels­weise der „Koch­erl­ball” am Chi­ne­si­schen Turm im Juli – die größte und be­lieb­teste Frei­luft-Tanz­ver­an­stal­tung der baye­ri­schen Me­tro­pole – und der „Kath­rein­tanz”, der als ei­ner der all­jähr­li­chen Tra­di­ti­ons­tanz-Hö­he­punkte am letz­ten Sams­tag vor der Ad­vent­zeit im Hof­bräu­haus Mün­chen statt­fin­det. Eine An­mel­dung oder Tanz­vor­kennt­nisse sind für die Kurse nicht er­for­der­lich, der Ein­stieg ist je­der­zeit mög­lich und Sin­gle­tän­zer fin­den vor Ort pro­blem­los Tanz­part­ner.

Ein Hoch auf die Braukunst

© Ha­der­ner Bräu

Lieb­ha­ber des baye­ri­schen Bie­res kön­nen in den Brau­kur­sen der fa­mi­li­en­ge­führ­ten Ha­der­ner Bio-Braue­rei dank des um­fang­rei­chen Fach­wis­sens der er­fah­re­nen Brau­meis­ter die Kunst des Bier­brau­ens ent­de­cken. Die Kurse ver­mit­teln da­bei nicht nur ein tie­fe­res Ver­ständ­nis für das Münch­ner Lieb­lings­ge­tränk, son­dern auch das Wis­sen und die Fä­hig­kei­ten, um selbst­stän­dig Bier zu brauen.

Die Teil­neh­mer ler­nen den Brau­pro­zess, die be­nö­tig­ten Zu­ta­ten und Ma­te­ria­lien und die ver­schie­de­nen Bier­stile und Ge­schmacks­rich­tun­gen ken­nen. Ne­ben Brau­kur­sen sind auch Be­sich­ti­gun­gen und Ver­kös­ti­gun­gen in Mün­chens ers­ter Bio-zer­ti­fi­zier­ter Braue­rei mög­lich.

Brezen selbst backen leicht gemacht

© Mün­chen Tou­ris­mus /​ Frank Stolle

Die kleine Bä­cke­rei E. Knapp & R. We­nig ge­hört zur ein­zig noch ak­ti­ven Mühle Mün­chens – der Hof­bräu­haus-Kunst­mühle. Da­her wer­den dort heute noch tra­di­tio­nelle Spe­zia­li­tä­ten – wie die Münch­ner Mund­sem­mel und das Münch­ner Bier­ge­bäck – nach mehr als hun­dert Jahre al­ten Re­zep­tu­ren mit dem Mehl aus der ei­ge­nen Mühle im glei­chen Haus ge­ba­cken.

Die Be­su­cher kön­nen an Müh­len­füh­run­gen teil­neh­men und das Mehl aus der Kunst­mühle gibt es di­rekt ne­benan im Mehl­la­den zu kau­fen. Ein­mal im Mo­nat wer­den als High­light auch Bre­zen­back­kurse an­ge­bo­ten, in de­nen Tipps und Tricks rund um den Teig und das Ba­cken der per­fek­ten Breze ver­ra­ten wer­den. Auch die Bä­cke­rei Neu­lin­ger bie­tet ein­mal im Mo­nat Brezn­back­kurse an – un­ter an­de­rem auch für Kin­der.

Eisgenuss das ganze Jahr

Nicht im Som­mer, son­dern nach der Haupt­sai­son im Herbst bie­tet die Ball­abeni Ice­cream Werk­statt ihre Eis-Kurse an. Da­bei kön­nen die Teil­neh­mer un­ter der fach­kun­di­gen An­lei­tung von Ma­es­tro Gi­or­gio Ball­abeni die Grund­la­gen des Eis­ma­chens er­ler­nen, um auch zu Hause ein in­di­vi­du­el­les Lieb­lings­eis kre­ieren zu kön­nen.

Keks-Kunstwerke zum Vernaschen

Bei den sai­so­nal ab­ge­stimm­ten Keks­liebe-Work­shops am Gärt­ner­platz kön­nen die Teil­neh­mer selbst kleine le­ckere Kunst­werke zau­bern. Uni­ver­sal be­warb mit dem in Mün­chen als Keks ge­ba­cke­nen Hin­ter­teil von Kim Kar­da­shian be­reits eine neue Staf­fel von „Meet the Kar­da­shi­ans”. Die lo­ka­len, hand­ge­mach­ten und in­di­vi­du­el­len Kekse kön­nen eben­falls ganz­jäh­rig im La­den fer­tig er­wor­ben wer­den.

Kunst zum Mitmachen

Mün­chen war Vor­rei­ter der deut­schen Graf­fiti-Szene, als zwi­schen 1985 und 1988 Sprayer aus der gan­zen Welt nach Bay­ern ka­men, um we­nigs­tens ein­mal in Mün­chen ge­malt zu ha­ben. Heute gibt es ne­ben dem Mu­seum für Ur­ban und Con­tem­po­rary Art (MUCA) auch das KUNSTLABOR 2, wo eine Viel­zahl an Kur­sen und Work­shops an­ge­bo­ten wer­den.

In die­sem ein­zig­ar­ti­gen Zwi­schen­nut­zungs­pro­jekt ver­wan­deln über 100 Künst­ler zwei der sechs Eta­gen in be­ein­dru­ckende be­geh­bare Kunst­werke – dar­un­ter nam­hafte Teil­neh­mer und be­kannte Graf­fiti-Künst­ler wie Loo­mit und Rap­per Samy De­luxe, aber auch viel­ver­spre­chende New­co­mer wie Pepe. Die zwei­ein­halb­stün­di­gen Kurse um­fas­sen Cha­rac­ter-De­sign für ver­schie­dene Al­ters­stu­fen so­wie Graf­fiti-Work­shops für An­fän­ger und Fort­ge­schrit­tene – so­wohl für Kin­der als auch für Er­wach­sene.

Hinter den Plattentellern

WUT e.V. – ein que­er­fe­mi­nis­ti­sches DJ- und Pro­du­cer-Kol­lek­tiv für FLINTA+ (FLINTA: fe­male, les­bian, in­ter, non­bi­nary, trans, agen­der) – hat sich als Re­ak­tion auf die ak­tu­el­len Zu­stände in der elek­tro­ni­schen Tanz­mu­sik-Szene ge­grün­det und will Gleich­be­rech­ti­gung und mehr Sicht­bar­keit för­dern.

Mit kos­ten­lo­sen WUT-Pro­ben, Work­shops, Open Decks- und New­co­mer-Aben­den so­wie Ver­net­zungs­ver­an­stal­tun­gen wer­den FLINTA+ Mu­sik­schaf­fende da­bei un­ter­stützt, in der Mu­sik­pro­duk­tion Fuß zu fas­sen. Das Kol­lek­tiv bie­tet of­fene Pro­ben­räume mit pro­fes­sio­nel­ler Aus­stat­tung, Work­shops für An­fän­ger bis Fort­ge­schrit­tene in den Be­rei­chen DJ-ing und Mu­sik­pro­duk­tion, aber auch Auf­tritts­mög­lich­kei­ten für auf­stre­bende DJ’s so­wie DJ-Sets von FLINTA+ auf Sound­cloud.

Raum für künstlerische Experimente

© Falk Ka­gel­ma­cher /​ Mu­seum Brand­horst

Seit 2023 bie­tet die neue Fac­tory Werk­statt im Mu­seum Brand­horst kos­ten­lose Kurse und of­fene Ate­lier­for­mate an, um die Welt der Kunst auf in­no­va­tive, di­gi­tale und ex­pe­ri­men­telle Weise zu er­kun­den. In­spi­riert von Andy War­hols be­rühm­tem Stu­dio in New York, soll die Fac­tory für Kin­der, Ju­gend­li­che und auch Er­wach­sene ein Raum zur künst­le­ri­schen Ent­fal­tung sein.

In Schnup­per- und Ver­tie­fungs­kur­sen wer­den zu wech­seln­den The­men ver­schie­denste künst­le­ri­sche Tech­ni­ken er­probt. Zu­sätz­lich wer­den je­den Sams­tag und Sonn­tag kos­ten­freie Kin­der- und Fa­mi­li­en­pro­gramme an­ge­bo­ten – wie etwa das ge­ne­ra­tio­nen­über­grei­fende Drop-in-For­mat „Of­fene Fac­tory”, bei dem die ganze Fa­mi­lie oder Freunde ge­mein­sam krea­tiv wer­den kön­nen.

Von der Stoffrolle zum Dirndltraum

© Mün­chen Tou­ris­mus /​ Frank Stolle

Bei Mei-Dirndl ha­ben Be­su­cher die Mög­lich­keit, in ei­nem zwei­tä­gi­gen Power-Dirndl-Näh­kurs ihre ei­gene baye­ri­sche Tracht an­zu­fer­ti­gen. Die Kurse fin­den ein­mal im Mo­nat statt und bie­ten an zwei auf­ein­an­der fol­gen­den Ta­gen eine in­ten­sive An­lei­tung zum Nä­hen ei­nes maß­ge­schnei­der­ten Dirndls.

Un­ter der fach­kun­di­gen An­lei­tung er­fah­re­ner Schnei­de­rin­nen ler­nen die Teil­neh­mer die Tech­ni­ken und Tricks ken­nen, um mit erst­klas­si­gen Ma­te­ria­lien ein ein­zig­ar­ti­ges Dirndl zu kre­ieren. Von ver­schie­de­nen Dirndl-Mo­del­len über Ja­cken, Blu­sen und Schür­zen bis hin zu Wes­ten und Le­der­ho­sen – teil­neh­men kann je­der mit Grund­la­gen-Nä­h­er­fah­rung und viel Freude am Nä­hen.

