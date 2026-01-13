Emirates: So funktioniert die biometrische Technologie in Dubai

Emi­ra­tes in­ves­tiert wei­ter in bio­me­tri­sche Tech­no­lo­gie für ein naht­lo­ses Rei­se­er­leb­nis. Mehr als 200 Ka­me­ras am Ter­mi­nal 3 des Du­bai In­ter­na­tio­nal Air­port er­mög­li­chen es den Pas­sa­gie­ren künftig,den Check-in, die Si­cher­heits­kon­trol­len, Lounge-Be­su­che und das Boar­ding ganz ohne Griff zu Rei­se­pass oder Bord­karte zu ab­sol­vie­ren.

Die Tech­no­lo­gie ba­siert auf Ge­sichts­er­ken­nung und ist in we­ni­gen Mi­nu­ten über die Emi­ra­tes App ak­ti­vier­bar. Das neue Sys­tem ist Er­geb­nis ei­ner en­gen Zu­sam­men­ar­beit mit der Ge­ne­ral Di­rec­to­rate of Iden­tity and For­eig­ner Af­fairs – Du­bai (GDRFAD) und wurde mit ei­ner In­ves­ti­tion von 23 Mil­lio­nen US-Dol­lar um­ge­setzt.

Die Ka­me­ras er­ken­nen das Ge­sicht ei­nes re­gis­trier­ten Pas­sa­giers aus bis zu ei­nem Me­ter Ent­fer­nung und er­mög­li­chen ei­nen deut­lich schnel­le­ren Ab­lauf an meh­re­ren Sta­tio­nen im Ter­mi­nal – vom Check-in bis zum Boar­ding. Wie das bio­me­tri­sche Sys­tem in der Pra­xis funk­tio­niert, zeigt Emi­ra­tes in ei­nem kur­zen Vi­deo, das den neuen Ab­lauf am Flug­ha­fen ver­an­schau­licht.

So funktioniert die Gesichtserkennung

Re­gis­trie­rung: Mög­lich über die Emi­ra­tes App, die Self-Ser­vice-Ki­oske am Flug­ha­fen oder di­rekt am Check-in-Schal­ter. Vor­aus­set­zung sind ein Emi­ra­tes Sky­wards Konto, ein gül­ti­ger Rei­se­pass und die Zu­stim­mung zur bio­me­tri­schen Nut­zung.

Check-in: Nach er­folg­rei­cher Re­gis­trie­rung kön­nen die Pas­sa­giere bio­me­tri­sche Ki­oske für den Check-in nut­zen.

Schnell durch die Ein­rei­se­kon­trolle: Durch die Nut­zung von GDRFAD Smart Gates ge­lan­gen die Rei­sen­den in Se­kun­den­schnelle von der Ein­rei­se­kon­trolle zur Si­cher­heits­kon­trolle oder auch zur Ge­päck­aus­gabe. Die neue Funk­tion steht Bür­gern oder Ein­woh­nern der Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­rate, GCC-Staats­an­ge­hö­ri­gen aus Bah­rain, Qa­tar, Ku­wait, Oman und Saudi-Ara­bien so­wie Be­su­chern mit ei­nem bio­me­tri­schen Pass zur Ver­fü­gung.

Lo­un­ge­zu­gang via Ge­sichts­er­ken­nung: Auch der Zu­gang zur Emi­ra­tes Lounge im Con­course B er­folgt kon­takt­los. Dort ste­hen seit Kur­zem fünf bio­me­trisch ge­steu­erte Ein­gänge be­reit.

Bio­me­tri­sches Boar­ding: An aus­ge­wähl­ten Gates auf den Con­cour­ses A, B und C kön­nen re­gis­trierte Pas­sa­giere ein­fach mit ei­nem Blick ins Ka­me­ra­sys­tem durch das Boar­ding. Wei­tere Gates wer­den bald fol­gen.

