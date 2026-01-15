Starlink-Internet für alle 850 Flugzeuge der Lufthansa Group

Die Luft­hansa Group wird ihre rund 850 Flug­zeuge al­le­samt mit ei­nem leis­tungs­star­ken High­speed-In­ter­net­zu­gang aus­stat­ten. Part­ner für die um­fas­sende Auf­rüs­tung ist Star­link, das auch in der Luft eine On­line-Nut­zung wie am Bo­den er­mög­licht.

Durch die hö­here Band­breite und Ge­schwin­dig­keit wer­den da­mit künf­tig auch Strea­ming, Cloud-ba­sier­tes Ar­bei­ten und wei­tere High­speed-An­wen­dun­gen wäh­rend des Flu­ges pro­blem­los funk­tio­nie­ren. Das neue In­ter­net-An­ge­bot wird da­bei für alle Sta­tus­kun­den und Tra­vel-ID-Nut­zer kos­ten­frei sein – über alle Air­lines und Rei­se­klas­sen hin­weg.

Die Luft­hansa Group wird da­mit zur größ­ten Air­line-Gruppe in Eu­ropa, die ihre Flotte mit Star­link-Tech­no­lo­gie aus­stat­tet. Be­reits im zwei­ten Halb­jahr 2026 be­ginnt die suk­zes­sive Ein­füh­rung auf den ers­ten Flug­zeu­gen. Bis 2029 wird die ge­samte Flotte mit dem neuen An­ge­bot aus­ge­stat­tet sein. Wei­tere De­tails zum Fahr­plan der Um­rüs­tung und wann wel­che Flug­zeuge mit Star­link-High­speed-In­ter­net ab­he­ben, wer­den im Laufe des Jah­res be­kannt ge­ge­ben.

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.