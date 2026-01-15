Starlink-Internet für alle 850 Flugzeuge der Lufthansa Group

Die Lufthansa Group wird ihre rund 850 Flugzeuge allesamt mit einem leistungsstarken Highspeed-Internetzugang ausstatten. Partner für die umfassende Aufrüstung ist Starlink, das auch in der Luft eine Online-Nutzung wie am Boden ermöglicht.
Durch die höhere Bandbreite und Geschwindigkeit werden damit künftig auch Streaming, Cloud-basiertes Arbeiten und weitere Highspeed-Anwendungen während des Fluges problemlos funktionieren. Das neue Internet-Angebot wird dabei für alle Statuskunden und Travel-ID-Nutzer kostenfrei sein – über alle Airlines und Reiseklassen hinweg.
Die Lufthansa Group wird damit zur größten Airline-Gruppe in Europa, die ihre Flotte mit Starlink-Technologie ausstattet. Bereits im zweiten Halbjahr 2026 beginnt die sukzessive Einführung auf den ersten Flugzeugen. Bis 2029 wird die gesamte Flotte mit dem neuen Angebot ausgestattet sein. Weitere Details zum Fahrplan der Umrüstung und wann welche Flugzeuge mit Starlink-Highspeed-Internet abheben, werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.