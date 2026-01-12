Neue Flüge auf die Azoren: Mit TAP von Porto nach Terceira

TAP Air Portugal startet am 29. März 2026 eine neue Flugverbindung zwischen Porto und der Azoreninsel Terceira mit vier Flügen pro Woche. Gleichzeitig wird die portugiesische Airline auch die Anzahl der wöchentlichen Flüge zwischen Porto und Funchal auf Madeira von 14 auf 18 erhöhen.
Die neue Strecke zwischen Porto und Terceira wird mit einem Flugzeug vom Typ A320neo mit einer Kapazität für 168 Passagiere bedient und montags, mittwochs, freitags und sonntags von Porto um 15:20 Uhr mit Ankunft in Terceira um 17:00 Uhr angeboten. In umgekehrter Richtung startet der Flug um 17:50 Uhr von der Azoreninsel und kommt um 21:15 Uhr in Porto an.
Die vier zusätzlichen Flügen pro Woche zwischen Porto und Funchal werden ab dem 29. März immer montags, mittwochs, freitags und sonntags starten. Der Abflug in Porto erfolgt um 12:10 Uhr und die Ankunft in Funchal um 14:15 Uhr. Der Rückflug startet um 15:05 Uhr vom Flughafen Cristiano Ronaldo und kommt um 17:05 Uhr am Flughafen Francisco Sá Carneiro an.
Autorin: Elisabeth Kapral
