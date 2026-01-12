Neue Flüge auf die Azoren: Mit TAP von Porto nach Terceira

TAP Air Por­tu­gal star­tet am 29. März 2026 eine neue Flug­ver­bin­dung zwi­schen Porto und der Azo­ren­in­sel Ter­ce­ira mit vier Flü­gen pro Wo­che. Gleich­zei­tig wird die por­tu­gie­si­sche Air­line auch die An­zahl der wö­chent­li­chen Flüge zwi­schen Porto und Fun­chal auf Ma­deira von 14 auf 18 er­hö­hen.

Die neue Stre­cke zwi­schen Porto und Ter­ce­ira wird mit ei­nem Flug­zeug vom Typ A320neo mit ei­ner Ka­pa­zi­tät für 168 Pas­sa­giere be­dient und mon­tags, mitt­wochs, frei­tags und sonn­tags von Porto um 15:20 Uhr mit An­kunft in Ter­ce­ira um 17:00 Uhr an­ge­bo­ten. In um­ge­kehr­ter Rich­tung star­tet der Flug um 17:50 Uhr von der Azo­ren­in­sel und kommt um 21:15 Uhr in Porto an.

Ter­ce­ira (c) Fran­cesco Un­garo via Un­s­plash

Die vier zu­sätz­li­chen Flü­gen pro Wo­che zwi­schen Porto und Fun­chal wer­den ab dem 29. März im­mer mon­tags, mitt­wochs, frei­tags und sonn­tags star­ten. Der Ab­flug in Porto er­folgt um 12:10 Uhr und die An­kunft in Fun­chal um 14:15 Uhr. Der Rück­flug star­tet um 15:05 Uhr vom Flug­ha­fen Cris­tiano Ro­naldo und kommt um 17:05 Uhr am Flug­ha­fen Fran­cisco Sá Car­neiro an.

www.flytap.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.