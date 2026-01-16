Lufthansa Group: Strengere Regeln für Powerbanks an Bord

Die Airlines der Lufthansa Group haben neue Regeln für die Mitnahme und Nutzung von Powerbanks an Bord eingeführt, die seit 15. Jänner 2026 gelten. Mit ihnen soll die Sicherheit für Fluggäste und Besatzungen erhöht werden.
Aufgrund der in Powerbanks verbauten Lithium-Batterien besteht bei Fehlfunktionen ein potenzielles Brandrisiko, was sich in den letzten Jahren bereits bei zahlreichen Zwischenfällen gezeigt hat. Das Laden elektronischer Geräte wie Mobiltelefone oder Tablets mittels Powerbank während des Fluges ist daher künftig nicht mehr gestattet.
Zudem ist es untersagt, Powerbanks über die Stromversorgung an Bord aufzuladen. Pro Fluggast können maximal zwei Powerbanks mitgeführt werden, wobei die Leistung jeweils maximal 100 Wh betragen darf. Für Geräte mit einer Leistung zwischen 100 Wh und 160 Wh ist für die Mitnahme eine Genehmigung der jeweiligen Fluggesellschaft erforderlich.
Es ist auch nicht mehr gestattet, Powerbanks im Gepäckfach über den Sitzen aufzubewahren. Sie sind entweder am Körper zu tragen oder in der Sitztasche bzw. im Handgepäck unter dem Vordersitz zu verstauen. Der Transport im aufgegebenen Gepäck bleibt weiterhin verboten. Entsprechende Regeln gelten auch für E‑Zigaretten.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.