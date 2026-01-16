Lufthansa Group: Strengere Regeln für Powerbanks an Bord

Die Air­lines der Luft­hansa Group ha­ben neue Re­geln für die Mit­nahme und Nut­zung von Power­banks an Bord ein­ge­führt, die seit 15. Jän­ner 2026 gel­ten. Mit ih­nen soll die Si­cher­heit für Flug­gäste und Be­sat­zun­gen er­höht wer­den.

Auf­grund der in Power­banks ver­bau­ten Li­thium-Bat­te­rien be­steht bei Fehl­funk­tio­nen ein po­ten­zi­el­les Brand­ri­siko, was sich in den letz­ten Jah­ren be­reits bei zahl­rei­chen Zwi­schen­fäl­len ge­zeigt hat. Das La­den elek­tro­ni­scher Ge­räte wie Mo­bil­te­le­fone oder Ta­blets mit­tels Power­bank wäh­rend des Flu­ges ist da­her künf­tig nicht mehr ge­stat­tet.

Air­bus A320neo (c) Luft­hansa

Zu­dem ist es un­ter­sagt, Power­banks über die Strom­ver­sor­gung an Bord auf­zu­la­den. Pro Flug­gast kön­nen ma­xi­mal zwei Power­banks mit­ge­führt wer­den, wo­bei die Leis­tung je­weils ma­xi­mal 100 Wh be­tra­gen darf. Für Ge­räte mit ei­ner Leis­tung zwi­schen 100 Wh und 160 Wh ist für die Mit­nahme eine Ge­neh­mi­gung der je­wei­li­gen Flug­ge­sell­schaft er­for­der­lich.

Es ist auch nicht mehr ge­stat­tet, Power­banks im Ge­päck­fach über den Sit­zen auf­zu­be­wah­ren. Sie sind ent­we­der am Kör­per zu tra­gen oder in der Sitz­ta­sche bzw. im Hand­ge­päck un­ter dem Vor­der­sitz zu ver­stauen. Der Trans­port im auf­ge­ge­be­nen Ge­päck bleibt wei­ter­hin ver­bo­ten. Ent­spre­chende Re­geln gel­ten auch für E‑Zigaretten.

www.lufthansa.com



Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.