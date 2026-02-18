Neue Sitze und mehr: Lufthansa modernisiert ihre 38 Airbus A320

Luft­hansa hat mit der Mo­der­ni­sie­rung ih­rer Air­bus A320 be­gon­nen: Bis 2029 er­hal­ten alle 38 Flug­zeuge die­ses Typs deut­lich grö­ßere Ge­päck­fä­cher und neue Sitze mit USB-An­schlüs­sen, Ta­blet- und Smart­phone-Hal­te­run­gen.

Der erste A320 mit der Re­gis­trie­rung „D‑AIZY“ ist be­reits um­ge­rüs­tet und seit Mitte Fe­bruar wie­der in der Luft. Im Schnitt dau­ert der so­ge­nannte „Re­tro­fit“ ei­nes Flug­zeugs 30 Tage. Da­bei wer­den rund 1.000 ver­schie­dene Bau­teile von etwa 100 Lie­fe­ran­ten neu ein­ge­baut. Die wich­tigs­ten Ver­bes­se­run­gen im Über­blick:

Re­tro­fit für den Air­bus A320 (c) Luft­hansa

Mehr Kom­fort: Die neuen, be­son­ders er­go­no­misch ge­form­ten Sitze des ita­lie­ni­schen Her­stel­lers Ge­ven sol­len mehr Kom­fort als die bis­he­ri­gen Sitze bie­ten. Noch be­que­mer wird es durch die ho­ri­zon­tal be­weg­li­chen Kopf­stüt­zen. In der Busi­ness Class lässt sich zu­dem die Rü­cken­lehne wei­ter nach hin­ten ver­stel­len.

Die neue Ka­bine ist mit um 40% grö­ße­ren Ge­päck­fä­chern aus­ge­stat­tet und bie­tet Platz für deut­lich mehr Hand­ge­päck, da die Ge­päck­stü­cke ver­ti­kal ver­staut wer­den kön­nen. Auch das Boar­ding wird da­durch ef­fi­zi­en­ter, da die Flug­gäste ihr Ge­päck schnel­ler un­ter­brin­gen. Dar­über hin­aus soll das klare De­sign der neuen „Bins“ für ei­nen fri­schen und mo­der­nen Ge­samt­ein­druck der Ka­bine sor­gen. USB-An­schluss: Je­der Sitz er­hält ei­nen ei­ge­nen USB-A- und USB-C-An­schluss, über den mo­bile Ge­räte ge­la­den wer­den kön­nen. Alle Sitze wer­den auch mit ei­ner Hal­te­rung für Ta­blets und Smart­phones aus­ge­rüs­tet. So kön­nen die Gäste ihre ei­ge­nen Filme und Se­rien ein­fach und be­quem auf ih­ren Ge­rä­ten an­se­hen.

Jens Rit­ter, CEO von Luft­hansa Air­lines: „Un­ser An­spruch ist klar: Wir möch­ten un­se­ren Gäs­ten auch auf der Kurz- und Mit­tel­stre­cke ein Pre­mium-Er­leb­nis bie­ten. Die A320-Fa­mi­lie ist un­sere größte Flotte – des­halb in­ves­tie­ren wir in die Mo­der­ni­sie­rung von mehr als 30 Flug­zeu­gen. Wir prä­sen­tie­ren un­se­ren Gäs­ten eine mo­derne, hoch­wer­tige Ka­bine, de­ren De­sign an un­sere Neu­aus­lie­fe­run­gen auf der Lang­stre­cke an­ge­lehnt ist.”

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.