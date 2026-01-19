Emirates erweitert den Chauffeur-Service am Flughafen Wien

Mit dem Start ins neue Jahr prä­sen­tiert Emi­ra­tes wei­tere Ver­bes­se­run­gen für die Kun­den. Dazu ge­hö­ren ein er­wei­ter­ter Chauf­feur-Ser­vice zum und vom Flug­ha­fen in Wien und zu­sätz­li­che Kom­fort­ele­mente in der First Class.

Emi­ra­tes blickt auf ein er­eig­nis­rei­ches Jahr 2025 zu­rück. Mehr als 55 Mil­lio­nen Rei­sende wa­ren mit der Air­line un­ter­wegs, fast 180.600 Flüge wur­den durch­ge­führt. Zu­dem hat Emi­ra­tes das Stre­cken­netz und das Pro­dukt­an­ge­bot wei­ter aus­ge­baut.

Mehr Freikilometer für den Chauffeur-Service

Emi­ra­tes Chauf­feur-Ser­vice (c) travel4news /​ Eli­sa­beth Ka­pral

Der Emi­ra­tes Chauf­feur-Ser­vice steht Rei­sen­den der First Class und Busi­ness Class zur Ver­fü­gung und bie­tet eine kom­for­ta­ble und kos­ten­lose An- und Ab­reise mit ei­nem pri­va­ten Fahr­zeug zum und vom Flug­ha­fen. Ab so­fort pro­fi­tie­ren Emi­ra­tes-Flug­gäste da­bei ab Wien von ei­ner er­wei­ter­ten Leis­tung.

Die in­klu­dierte Stre­cke wurde von 50 auf 80 Ki­lo­me­ter pro Fahrt er­höht. Wenn zwei oder mehr be­rech­tigte Per­so­nen ge­mein­sam ein Fahr­zeug zur sel­ben Adresse nut­zen, er­wei­tert sich das Kon­tin­gent zu­sätz­lich um 50 Pro­zent auf bis zu 120 Ki­lo­me­ter pro Stre­cke. Der Emi­ra­tes Chauf­feur-Ser­vice wird ne­ben Wien auch an zahl­rei­chen wei­te­ren Emi­ra­tes-De­sti­na­tio­nen welt­weit an­ge­bo­ten.

Hochwertige Neuerungen für die First Class

Emi­ra­tes First Class Lounge Wear (c) Emi­ra­tes

In der First Class bie­tet Emi­ra­tes ab 2026 neue Ele­mente für ein noch an­ge­neh­me­res Schlaf­erleb­nis. Neu ein­ge­führt wird Bett­wä­sche aus hoch­wer­ti­ger Baum­wolle mit 300 Fa­den­zahl. Dazu ge­hö­ren Kis­sen, De­cken­be­züge und Ma­trat­zen­scho­ner.

Diese Aus­stat­tung er­gänzt die voll­wer­ti­gen Lie­ge­sitze in den pri­va­ten Sui­ten, die sich auf Knopf­druck schlie­ßen las­sen. Der Turn­down-Ser­vice um­fasst ein sorg­fäl­tig vor­be­rei­te­tes Bett so­wie ein Ka­mil­len-Kis­senspray von By­redo. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch eine Aus­wahl an hoch­wer­ti­gen Pra­li­nen , un­ter an­de­rem von Val­rhona, Ca­no­nica, Coco Ja­lila oder Neu­haus.

First Class im Air­bus A380 (c) Emi­ra­tes

Auch das Emi­ra­tes Shower Spa an Bord des Air­bus A380 wurde über­ar­bei­tet. Die neuen Aus­stat­tungs­ele­mente mit stein­ähn­li­cher Op­tik wur­den farb­lich auf das neue Ka­bi­nen­de­sign ab­ge­stimmt. Be­glei­tend dazu kom­men zwei neue Pfle­ge­se­rien der iri­schen Na­tur­kos­me­tik­marke „Voya” zum Ein­satz.

Die Li­nien „Tran­quil­lity” mit La­ven­del und Eu­ka­lyp­tus so­wie „Re­vi­ta­lise” mit Geiß­blatt und Ner­oli be­inhal­ten Pro­dukte wie Sham­poo, Con­di­tio­ner, Dusch­gel, Bo­dy­lo­tion und Ge­sichts­rei­ni­ger. Er­gänzt wird das Sor­ti­ment durch Hand­sei­fen und Cremes, die auch im Sa­ni­tär­be­reich der First und Busi­ness Class an­ge­bo­ten wer­den.

Neue Gläser, verbesserter Sound und exklusive Details

First Class in der neuen Boe­ing 777 (c) Emi­ra­tes

Zur Prä­sen­ta­tion aus­ge­wähl­ter Ge­tränke setzt Emi­ra­tes in der First Class künf­tig auf neue Kris­tall­glä­ser. Diese wer­den für Spi­ri­tuo­sen, Cock­tails, Mock­tails und Eis­kaf­fee­va­ri­an­ten wie Iced Latte und Iced Ame­ri­cano ver­wen­det. Für Hen­nessy Pa­ra­dis Co­gnac und Tes­se­ron Brandy kommt ein neues Bran­dy­glas zum Ein­satz.

Dar­über hin­aus führt Emi­ra­tes im Jahr 2026 ein neues Mo­dell der Bo­wers & Wil­kins Kopf­hö­rer in der First Class ein. Das Mo­dell E2 wurde spe­zi­ell für Emi­ra­tes ent­wi­ckelt und bie­tet ein ver­bes­ser­tes Klang­er­leb­nis mit op­ti­mier­ter Ge­räusch­un­ter­drü­ckung. Für Ge­sprä­che mit der Ca­bin Crew kann ein Trans­pa­renz­mo­dus ak­ti­viert wer­den. Eine von Bo­wers & Wil­kins ku­ra­tierte Play­list er­gänzt das Au­dio­er­leb­nis.

