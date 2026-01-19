Emirates erweitert den Chauffeur-Service am Flughafen Wien

Mit dem Start ins neue Jahr präsentiert Emirates weitere Verbesserungen für die Kunden. Dazu gehören ein erweiterter Chauffeur-Service zum und vom Flughafen in Wien und zusätzliche Komfortelemente in der First Class.
Emirates blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück. Mehr als 55 Millionen Reisende waren mit der Airline unterwegs, fast 180.600 Flüge wurden durchgeführt. Zudem hat Emirates das Streckennetz und das Produktangebot weiter ausgebaut.
Mehr Freikilometer für den Chauffeur-Service
Der Emirates Chauffeur-Service steht Reisenden der First Class und Business Class zur Verfügung und bietet eine komfortable und kostenlose An- und Abreise mit einem privaten Fahrzeug zum und vom Flughafen. Ab sofort profitieren Emirates-Fluggäste dabei ab Wien von einer erweiterten Leistung.
Die inkludierte Strecke wurde von 50 auf 80 Kilometer pro Fahrt erhöht. Wenn zwei oder mehr berechtigte Personen gemeinsam ein Fahrzeug zur selben Adresse nutzen, erweitert sich das Kontingent zusätzlich um 50 Prozent auf bis zu 120 Kilometer pro Strecke. Der Emirates Chauffeur-Service wird neben Wien auch an zahlreichen weiteren Emirates-Destinationen weltweit angeboten.
Hochwertige Neuerungen für die First Class
In der First Class bietet Emirates ab 2026 neue Elemente für ein noch angenehmeres Schlaferlebnis. Neu eingeführt wird Bettwäsche aus hochwertiger Baumwolle mit 300 Fadenzahl. Dazu gehören Kissen, Deckenbezüge und Matratzenschoner.
Diese Ausstattung ergänzt die vollwertigen Liegesitze in den privaten Suiten, die sich auf Knopfdruck schließen lassen. Der Turndown-Service umfasst ein sorgfältig vorbereitetes Bett sowie ein Kamillen-Kissenspray von Byredo. Ergänzt wird das Angebot durch eine Auswahl an hochwertigen Pralinen , unter anderem von Valrhona, Canonica, Coco Jalila oder Neuhaus.
Auch das Emirates Shower Spa an Bord des Airbus A380 wurde überarbeitet. Die neuen Ausstattungselemente mit steinähnlicher Optik wurden farblich auf das neue Kabinendesign abgestimmt. Begleitend dazu kommen zwei neue Pflegeserien der irischen Naturkosmetikmarke „Voya” zum Einsatz.
Die Linien „Tranquillity” mit Lavendel und Eukalyptus sowie „Revitalise” mit Geißblatt und Neroli beinhalten Produkte wie Shampoo, Conditioner, Duschgel, Bodylotion und Gesichtsreiniger. Ergänzt wird das Sortiment durch Handseifen und Cremes, die auch im Sanitärbereich der First und Business Class angeboten werden.
Neue Gläser, verbesserter Sound und exklusive Details
Zur Präsentation ausgewählter Getränke setzt Emirates in der First Class künftig auf neue Kristallgläser. Diese werden für Spirituosen, Cocktails, Mocktails und Eiskaffeevarianten wie Iced Latte und Iced Americano verwendet. Für Hennessy Paradis Cognac und Tesseron Brandy kommt ein neues Brandyglas zum Einsatz.
Darüber hinaus führt Emirates im Jahr 2026 ein neues Modell der Bowers & Wilkins Kopfhörer in der First Class ein. Das Modell E2 wurde speziell für Emirates entwickelt und bietet ein verbessertes Klangerlebnis mit optimierter Geräuschunterdrückung. Für Gespräche mit der Cabin Crew kann ein Transparenzmodus aktiviert werden. Eine von Bowers & Wilkins kuratierte Playlist ergänzt das Audioerlebnis.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.